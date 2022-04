Kiel

In das Ringen um einen mehrheitsfähigen Kompromiss für eine allgemeine Corona-Impfpflicht in Deutschland kommt Bewegung. Die beiden Abgeordnetengruppen im Bundestag, die jeweils eigene Gesetzentwürfe für eine Impfpflicht eingebracht haben, verständigten sich am Dienstagabend auf einen gemeinsamen Vorschlag für eine Pflicht vorerst ab 60 Jahren. Doch ob dieser Vorschlag am Donnerstag im Bundestag eine Mehrheit findet, ist offen.

Auch unter den Bundestagsabgeordneten aus Schleswig-Holstein ist die Pflicht zur Corona-Impfung umstritten, selbst innerhalb der Regierungsfraktionen. In Schleswig-Holstein gibt es dafür prominente Unterstützer, etwa Ralf Stegner (SPD). Der war bereits dafür, als darin noch die Impfpflicht für alle ab 18 Jahren berücksichtigt war.

Stegner: „Freiheit für alle geht nur mit Solidarität von allen“

Das fiel jedoch einem Kompromiss zum Opfer, nachdem sich keine Mehrheiten dafür abzeichneten. Nur mit einer allgemeinen Impfpflicht könne „eine Impfquote erreicht werden, die nötig ist, um die besonders vulnerablen Gruppen zu schützen, die Pandemie zu überwinden und endlich die Freiheiten für Millionen von Bürger wieder herzustellen. Freiheit für alle geht nur mit Solidarität von allen“, so Stegner.

Das sehen jedoch längst nicht alle schleswig-holsteinischen Genossen aus seiner Fraktion so. Kristian Klinck aus dem Wahlkreis Plön-Neumünster und der Kieler Abgeordnete Mathias Stein etwa halten den Vorstoß „für unverhältnismäßig“. Deshalb hatten sie sich zuletzt für einen Antrag einer Gruppe um den FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann ausgesprochen, der eine Beratungspflicht vorschlägt und eine Impfpflicht ab 50 lediglich in Erwägung zieht.

CDU/CSU: Impfpflicht nur bei schwerer Infektionswelle

CDU und CSU wollen ihren eigenen Antrag einbringen. Eine Pflicht soll demnach erst im Fall einer schweren Infektionswelle gelten. Erwartet wird, dass bis kurz vor der Abstimmung weiter an Kompromissen gefeilt wird, Mehrheiten bleiben aber unsicher. Die Ampelparteien haben den Fraktionszwang aufgehoben.

Verunsicherung aufgrund der Corona-Lockerungen herrscht bei vielen Unternehmen: Obwohl Masken- und Homeoffice-Pflicht sowie 3G am Arbeitsplatz weggefallen sind und Anfang Mai auch die Quarantänepflicht kippt, lassen die meisten Unternehmen im Land weiter höchste Vorsicht walten. Viele Betriebe halten an ihren strengen Infektionsschutz-Konzepten fest, heißt es beim Unternehmensverband Kiel.

Ende der Quarantänepflicht: Unternehmen bleiben auf Lohnfortzahlung sitzen

„Wir gehen davon aus, dass Arbeitgeber positiv getestete Beschäftigte in der Regel auffordern, nicht in den Betrieb zu kommen – auch, wenn sich keine Symptome zeigen“, sagt UV-Kiel-Chefjuristin Lone Rotermund. Das aber bedeutet, dass die Unternehmen auf den Kosten der Lohnfortzahlung sitzen bleiben, weil sie sich ihr Geld ab Mai nicht mehr vom Landesamt für soziale Dienste erstatten lassen können.

Für Unverständnis sorgt auch, dass sich offenbar Erstattungsanträge bei den Ämtern stauen. Laut UV Kiel betragen die Bearbeitungszeiten teilweise mehr als ein Jahr. Rotermund: „Uns sind bereits Firmen bekannt, die dadurch in Zahlungsschwierigkeiten kommen.“

Von Tilmann Post und Ulrich Metschies