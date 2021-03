Kiel

„Wir sind sehr dankbar, dass wir nun unsere Hochrisiko-Klientel, die bislang noch auf der Prioritätsstufe 2 steht, mit dem Impfstoff versorgen können“, sagte Dr. Ekkehard Ziegler, einer der drei Leiter des NGZ Kiel und als hygienebeauftragter Arzt dort auch der Impfverantwortliche.

Das NGZ im Steenbeker Weg ist eine von drei Dialyse-Praxen in Kiel und betreut fast 200 Dialyse-Patienten und knapp 100 Nierentransplantierte.

Impfstoff für Nierenkranke: Schnelle Bestätigung in Schleswig-Holstein

Ziegler bezeichnete die Absprache mit dem Landesgesundheitsministerium rund um dieses Sonderkontingent als sehr gut.

Am Freitag sei der Impfstoff von Biontech/Pfizer avisiert worden und am Montagmittag bestätigt worden, dass der Impfstoff zur Abholung am Dienstagmorgen im Impfzentrum bereitstehe.

„Daraufhin haben unsere Mitarbeiterinnen am Montag alle 100 transplantierten Patienten angerufen, und 70 von ihnen hatten gleich am Dienstagnachmittag Zeit.“

Heute, Mittwoch, und am Donnerstag „sehen wir dann in mehreren Schichten alle unsere Dialyse-Patienten, die ja jeweils dreimal pro Woche zur Dialyse kommen. Für alle stehen also ohnehin Betten bereit, und wir können sie, jeweils bevor die Dialyse beginnt, impfen und anschließend nachbeobachten.“

Arztpraxen in Schleswig-Holstein können es "kurz und knackig" machen

Ziegler betont, dass die Kassenärztliche Vereinigung in Bad Segeberg „wunderbar zugearbeitet und uns bürokratischen Aufwand abgenommen“ habe.

Die Sterblichkeit von schwer nierenkranken und zugleich mit Corona infizierten Menschen habe 2020 bei 15 bis 20 Prozent gelegen. Für Nierenfacharzt Ziegler ist „angesichts dieser furchtbaren Zahlen“ der Beginn der Impfungen nicht nur „eine endlich mal positive Nachricht“.

Sie sei auch ein gutes Beispiel dafür, wie effizient niedergelassene Strukturen arbeiten könnten: „Wenn Sie sehen, wie aufwendig eine Terminvergabe in den Impfzentren ist, wie schwierig und manchmal unmöglich es für Ältere ist, Termine online zu buchen oder in die Zentren zu kommen, und dann sehen, wie kurz und knackig es von einer Arztpraxis organisiert und durchgeführt werden kann, ist das wirklich ein Lichtblick für die Zukunft – sofern denn genug Impfstoff vorhanden ist.“