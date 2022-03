Kiel

Schleswig-Holstein gehört zu den Bundesländern mit den besten Impfquoten. 80,6 Prozent der Bevölkerung sind mindestens zweimal gegen das Coronavirus geimpft. Nur drei Länder übertreffen diesen Wert. Beim Booster führt der Norden mit 71,5 Prozent sogar die Liste an. Die Quoten steigen nun nur noch sehr langsam – die Nachfrage ist offenbar gesättigt.

Entsprechend ruhig ist es in den Impfstellen. Dabei ist es nicht einmal zwei Monate her, da brummte es dort noch. DRK-Mitarbeiterin Nadine Bildt, Standortleiterin der Impfstelle Kiel am Schwedenkai, ist etwa seit einem Jahr dabei. Damals war es gar nicht so einfach, überhaupt einen Impftermin zu ergattern.

Impfstelle Kiel: Rückgang von 1200 Impfungen täglich auf 120

Die Kontingente wurden vom Land schubweise zur Buchung freigeschaltet. „Bis Anfang Februar haben wir hier noch bis zu 1200 Impfungen täglich verabreicht“, sagt sie. Das sind etwa zehnmal mehr als heute. „Die Nachfrage ist mit dem Anstieg der Impfquote gesunken. Jetzt kommen noch 120 bis 150 Menschen pro Tag zu uns.“

Während beim größten Andrang alle acht Impflinien geöffnet waren und nahezu im Minutentakt Spritzen gesetzt wurden, sind jetzt nur noch drei Kabinen in der Nutzung. Erstimpfungen sind kaum noch darunter. „In der Frühschicht von 10.30 bis 15 Uhr hatten wir vier davon“, berichtet Krankenschwester Andrea Reimer, die mit ihrer Kollegin Sylvia Piontke am Donnerstag kurz vor Schichtende auf Kundschaft wartet.

Lesen Sie auch Täglich aktualisierte Daten: So viele Menschen wurden in Schleswig-Holstein gegen das Coronavirus geimpft

„Wir freuen uns über jeden Erstimpfling“, sagt auch Impfarzt Benjamin Bohm, der mit weiteren Kollegen die Aufklärung vor dem Piks übernimmt. „Wir hatten gehofft, dass sich mit dem Impfstoff von Novavax wieder mehr Menschen für die Corona-Impfung entscheiden, doch das hat sich leider nicht bestätigt.“

2000 Buchungen für Novavax-Impfstoff in Schleswig-Holstein

Tatsächlich ist das Interesse an dem proteinbasierten Präparat landesweit gering. Termine dafür können seit rund einem Monat über www.impfen-sh.de vereinbart werden. Laut Kieler Gesundheitsministerium haben bislang 2000 Schleswig-Holsteiner gebucht, 1683 davon haben bis Mittwoch bereits eine Spritze mit Novavax erhalten. Insgesamt sind seit Beginn der Kampagne inzwischen über alle Vakzine und hinweg mehr als 6,6 Millionen Impfungen verabreicht worden.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sagt: „Eine Quote von 80 Prozent bedeutet aber eben auch, dass viele Menschen noch nicht geimpft sind. Davon möchten wir noch mehr erreichen mit den vielfältigen Impfangeboten.“ Angesichts der weiterhin hohen Anzahl von Infektionen erinnert er daran, dass alle ab zwölf Jahren eine Auffrischungsimpfung erhalten können.

Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren empfiehlt die Ständige Impfkommission das ebenfalls, wenn sie Vorerkrankungen haben. Personen ab 70 Jahren sowie besonders gesundheitlich gefährdeten Menschen wird nach abgeschlossener Grundimmunisierung und erfolgter erster Auffrischimpfung auch zum vierten Piks geraten.

Nadine Bildt vom DRK ist Standortleiterin der Impfstelle Kiel. Quelle: Tilmann Post

Da die Auslastung der Impfstellen sinkt, sollen deren Kapazitäten ab 1. April reduziert werden. Das sei auch deshalb möglich, da auch bei Haus- und Betriebsärzten, in Krankenhäusern, Apotheken sowie Zahnarztpraxen gegen das Coronavirus geimpft wird. Die Kieler Impfstelle nutzt dann morgens nur noch eine Impflinie, nachmittags aber weiterhin drei.

Impfstelle Schwedenkai: Sonnabends ohne Termin gegen Corona impfen

Es bleibt bei der Öffnung mittwochs bis freitags von 10.30 bis 19.30 Uhr. Sonnabends ebenfalls, dann können Interessenten jedoch ohne Termin einfach vorbeikommen. Ab 1. Juli schließt das Land einige Impfstellen, sodass bis Jahresende 15 übrig bleiben.

Das Ziel des Landes, den Schutz weiter zu erhöhen, soll laut einem Sprecher vor allem mit Aufrufen über Social Media unterstützt werden. Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD) geht dabei noch weiter: „Wir müssen immer wieder schauen, welche Gruppen noch nicht geimpft sind und passende Ansprachen entwickeln“, so Stöcken.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist wichtig, dass das Impfzentrum weiter als zentrale Anlaufstelle erhalten bleibt. Wir machen uns dafür stark, dass das Impfzentrum in Kiel bis mindestens Ende des Jahres geöffnet bleibt.“