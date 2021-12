Kiel

Nach nicht einmal zwei Wochen ist mehr als die Hälfte der Impftermine vergeben – so lautet die erste Zwischenbilanz für die neuen Impfstellen in Schleswig-Holstein. Wer möchte, kann sich sogar kurzfristig im Dezember eine Spritze setzen lassen, Anmeldungen sind noch möglich.

Seit Ende November können die Schleswig-Holsteiner auf der Buchungsplattform des Landes Datum und Uhrzeit für eine Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung wählen. In der ersten Woche waren nur Menschen über 60 Jahre zugelassen, seit vergangenem Donnerstag alle.

275.000 Impftermine in Schleswig-Holstein vergeben

Inzwischen sind laut Kieler Gesundheitsministerium 275.000 Termine vergeben. Das entspricht einem Anteil von 55 Prozent der bis Ende Februar zur Verfügung stehenden Termine. Bis dahin sind eine halbe Million Impfungen vorgesehen.

Wie viele der bereits gebuchten Termine jeweils auf Grundimmunisierungen und auf Booster entfallen, kann das Ministerium nicht sagen, obwohl das bereits bei der Anmeldung von den Impflingen angegeben werden muss. „Dazu liegen keine getrennt ausgewiesenen Daten vor“, so ein Sprecher.

Für die Kampagne waren 26 Impfstellen in ganz Schleswig-Holstein eingerichtet worden. Manche davon dort, wo bis Ende September noch die Impfzentren betrieben wurden. So ist es etwa in Kiel, wo die Impfungen nach wie vor am Schwedenkai vorgenommen werden.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, ständige Anlaufstellen für das Impfen in Deutschland zu erhalten. „Wir sollten uns darauf vorbereiten, möglicherweise im Schnitt alle sechs Monate 70 bis 75 Millionen Menschen zu impfen“, so der FDP-Politiker.

73,6 Prozent der Schleswig-Holsteiner vollständig geimpft

Buchungen für die aktuelle Kampagne bis Ende Februar sind auf der Internetseite www.impfen-sh.de möglich. „In den meisten Impfstellen stehen noch Termine im Dezember zur Verfügung“, so der Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Vorrangig wird der mRNA-Impfstoff Spikevax von Moderna verwendet. Nur wer unter 30 Jahre alt ist, kann – sofern vorhanden – mit Conirmaty von Biontech geimpft werden.

In Schleswig-Holstein liegt die Quote der vollständig Geimpften mit 73,6 Prozent über dem Bundesdurchschnitt (69 Prozent), das sind rund 2,1 Millionen Menschen. Gut 533.000 Schleswig-Holsteiner haben sich bereits einen Booster setzen lassen. Möglich ist das in Arztpraxen, über offene Angebote der mobilen Impfteams und mit der Terminbuchung über die Impfstellen.