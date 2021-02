Impfstoff für Zehntausende in Schleswig-Holstein in Sicht

Kiel

Der britisch-schwedische Konzern hat für den heutigen Sonnabend eine Lieferung von 12000 Impfdosen für Schleswig-Holstein angekündigt. Am 12. Februar sollen weitere 14400 Dosen und am 19. Februar 36000 Dosen folgen. Das wären zusammen 62400 Impfdosen für Personen unter 65 Jahren. Anfang März sind weitere 50400 Impfdosen zugesagt.

In den kommenden Wochen könnten damit 56400 Personen den neu zugelassenen Impfstoff erhalten, wenn wie bisher die Impfdosis für die Zweitimpfung zurückgestellt wird. Doppelt so viele – also 112800 Schleswig-Holsteiner – könnten es sein, wenn die Lieferungen komplett für Erstimpfungen verbraucht würden. Zu diesem Vorgehen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Länder aufgefordert. So sollen möglichst viele Bürger zumindest grundimmunisiert werden und damit die Ausbreitung neuer Mutanten begrenzt werden.

Weiteres Argument: Das Vakzin von Astrazenenca soll erst nach zwölf Wochen nachgeimpft werden – da sei genug Zeit für den Hersteller, nachzuliefern.

Schleswig-Holstein bekommt binnen drei Wochen 87750 Impfdosen

Ob Schleswig-Holstein von seiner Linie, die Dosen für die Zweitimpfungen zurückzulegen, nun abweichen wird? Das, so erklärt Christian Kohl vom Gesundheitsministerium, sei noch nicht geklärt. „Schleswig-Holstein begrüßt ausdrücklich, dass die Bundesregierung diese Möglichkeit zusagt. Das genaue Verfahren wird im Laufe des Februars unter anderem abhängig von den tatsächlich eintreffenden Dosen gestaltet.“

Da schwingt eine gehörige Portion Pessimismus mit, was die Ankündigungen der Hersteller angeht. Die Bundesländer sind gebrannte Kinder, seit die Lieferungen der Vakzine im Januar plötzlich ausblieben. Beim Bundesgesundheitsministerium ist Sprecherin Parissa Hajebi hingegen zuversichtlich, dass die Hersteller ihre Zusagen nun einhalten werden.

Demnach kann Schleswig-Holstein auch von Bionech/Pfizern im Februar noch eine beträchtliche Lieferung erwarten: Drei Tranchen hat das Unternehmen für die kommenden drei Wochen angekündigt – insgesamt für Schleswig-Holstein 87750 Impfdosen. Recht bescheiden nimmt sich dagegen die Ankündigung von Moderna aus: 6000 Impfdosen sollen zwischen dem 11. und 13. Februar geliefert werden. Diese Impfstoffe sollen den alten Menschen mit der Priorität 1 vorbehalten sein.

Werden am Dienstag die Impfhotlines wieder freigeschaltet?

Bleibt die Frage, ob am Dienstag wieder die Hotlines und das Internetportal für die Buchung von Impfterminen freigeschaltet werden. Doch das Gesundheitsministerium will zunächst abwarten. Nur das Telefon für die Senioren, die Impfpost bekommen haben, bleibt geschaltet.

„Der Schwerpunkt in den Impfzentren liegt weiterhin auf den Zweitimpfungen und auf der Gruppe der über 80-Jährigen“, sagt Kohl. „Die Anmeldemöglichkeit für die Personen der Prioritätengruppe 1 – jenseits der Personen über 80 Jahre – wird unter anderem abhängig von der derzeit in der Überarbeitung befindlichen Corona-Impfverordnung des Bundes und den eintreffenden Lieferungen erfolgen.“

Eine vorgezogene Impfung von Polizisten, Lehrkräften und Kita-Personal, wie es von verschiedener Seite gefordert wird, wird es wohl nur geben, wenn die überarbeitete Impfverordnung das vorsieht.

Währenddessen sind die Impfungen bei den Bewohnern von Pflegeheimen weiter fortgeschritten: Insgesamt waren die mobilen Impfteams bereits in 527 der 542 Heime im Land. 49432 Personen haben dort die erste Impfung und 8050 auch die Zweitimpfung erhalten – meist Bewohner, aber auch Pflegekräfte.

Corona-Impfung: Bereits 42500 Personen in Schleswig-Holstein geimpft

In den Impfzentren wurden rund 42500 Personen geimpft, darunter ein kleiner Teil zum zweiten Mal. Auch in den Krankenhäusern laufen die Impfungen. Bisher sind im UKSH 6400 Mitarbeiter geimpft. Am Ende der Impftage seien nur wenige geringe Impfdosen übrig. Diese habe anderes Personal erhalten – vorzugsweise Mitarbeiter und Helfer der Impfzentren. Nur zwei Impfspitzen konnten nicht verwendet werden: Sie waren zu Boden gefallen.

Auch im Kieler Impfzentrum heißt es: „Es ist nur immer nur wenig übrig – und das wird verimpft.“ Insgesamt haben bislang 3,3 Prozent der Schleswig-Holsteiner die Erstimpfung und 0,8 Prozent beide Impfungen erhalten – das ist bei den Erstimpfungen bundesweit Platz drei nach Mecklenburg-Vorpommern (3,7 Prozent) und Rheinland-Pfalz (3,5 Prozent).