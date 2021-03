Kiel

Wie schwer sind die Nebenwirkungen des Impfstoffs?

Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts PEI sind sieben Fälle bekannt, bei denen Hirnvenen-Thrombosen nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Wirkstoff aufgetreten sind. Es handelt es sich um eine spezielle und normalerweise sehr seltene Form von schwerwiegenden Thrombosen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen und Blutungen. Betroffen sind sechs, zum Teil jüngere Frauen und ein Mann. Drei von ihnen sind verstorben.

Wurde der vorläufige Impfstopp wegen der Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg nicht am Donnerstag oder Freitag, sondern erst am Montag bekanntgegeben?

Im Bundesgesundheitsministerium wird das zurückgewiesen: Drei der sieben Fälle seien erst seit Freitag gemeldet worden, zwei davon am Montag. Trotz der hohen Zahl von 1,6 Millionen Impfungen mit Astrazeneca sind sieben Hirnvenen-Thrombosen überdurchschnittlich viel. Deshalb hat das PEI nach fachlicher Beratung entschieden, eine vorläufige Aussetzung der Impfungen zu empfehlen. Dem ist die Bundesregierung gefolgt.

Worauf müssen Personen achten, die mit Astrazeneca geimpft wurden?

Wer vier bis 14 Tage nach einer Impfung mit AstraZeneca anhaltende Kopfschmerzen hat oder punktförmige Hautblutungen bei sich entdeckt, sollte sich dringend in ärztliche Behandlung begeben.

Können die, die die Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben, jetzt mit einem anderen Impfstoff zum zweiten Mal geimpft werden?

Das ist noch nicht klar. Allerdings ist man bereits mit einer Erstimpfung gut geschützt gegen einen schweren Verlauf einer Infektion. In Schleswig-Holstein haben die Erst-Impflinge noch viel Zeit für die zweite Impfung: Denn der Impfstoff ist erst seit Ende Januar zugelassen. Die Zweitimpfung mit Astrazeneca erfolgt nach neuen Erkenntnissen optimalerweise erst nach 12 Wochen. Das bedeutet: Bis Ende April könnten noch die Zweitimpfungen erfolgen.

Was ist, wenn jemand lieber nicht mehr mit Astrazeneca geimpft werden möchte – die erste Impfung aber schon erhalten hat?

„Eine Gefahr geht nicht davon aus, wenn man die zweite Impfung auslässt“, heißt es im Bundesgesundheitsministerium. „Bereits nach der Erstimpfung ist man gut geschützt gegen einen schweren Verlauf einer Infektion.“ Der komplette Impfschutz wirkt aber erst einige Wochen nach der zweiten Impfung. Außerdem erwarten Experten von der zweiten Impfung eine verlängerte Schutzwirkung - eine Nachimpfung ist dann nicht so schnell notwendig. Zurzeit läuft zudem eine Studie in Großbritannien. Danach könnte es sein, dass auch andere Impfstoffe für die Zweitimpfung geeignet sind. Noch aber gilt in Deutschland: der gleiche Impfstoff für die erste und zweite Impfung.

Wann wird entschieden, ob Astrazeneca weiter verimpft werden darf?

Das ist noch unklar. Zurzeit wertet die Europäische Arzneimittelagentur EMA alle Daten zu Hirnvenen-Thrombosen aus den Ländern aus. Am Donnerstag wollen sich Vertreter der Arzneimittelbehörden über die Ergebnisse austauschen. Dann könne frühestens eine Entscheidung fallen. Möglich ist, dass der Impfstoff seine Zulassung verliert. Er kann aber auch weiter zugelassen bleiben, möglicherweise mit Einschränkungen für bestimmte Personengruppen.

Warum ein Impfstopp bei Astrazeneca, wo die Antibabypille auch Thrombosen auslösen kann und sie dennoch massenhaft verschrieben wird?

Dazu teilt das Bundesgesundheitsministerium mit: „Es ist richtig, dass für Antibabypillen Thrombosen, auch mit tödlichem Verlauf, als sehr seltene Nebenwirkung bekannt sind und in der Patienteninformation aufgeführt sind. Jede Frau, die eine Verordnung über eine Antibabypille erhält, muss von der verordnenden Ärztin/Arzt über das Risiko aufgeklärt werden. Für die Astrazeneca-Covid-19-Impfung ist die seltene Nebenwirkung einer Sinusvenenthrombose mit teils tödlichem Verlauf bisher nicht in der Patienteninformation aufgeführt, außerdem unterscheidet sich die staatlich empfohlene Impfung von Gesunden arzneimittelrechtlich von der Verordnung eines Arzneimittels.“