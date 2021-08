Kiel

Die Corona-Pandemie droht im Herbst erneut zu einer großen Belastung der Krankenhäuser zu werden. Hintergrund ist das abnehmende Impftempo in Deutschland, besonders in der Altersgruppe unter 60 Jahren. Mediziner befürchten bereits eine Auslastung der Intensivstationen mit Covid-Patienten, die um ein Fünftel höher liegt als das bisher erreichte Maximum in der Pandemie.

„Das wäre der schlechteste Fall“, sagte Prof. Jan-Thorsten Gräsner, Direktor des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). „Aber wir wären schlecht beraten, wenn wir die Lage nicht genau beobachten würden.“

Corona-Inzidenz von 400 in Deutschland nicht ausgeschlossen

Gräsner hat sich erst diese Woche mit seinen Kollegen des von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) berufenen Expertenteams ausgetauscht, das die Überlastung der Intensivkapazitäten bundesweit verhindern soll. Gemeinsam hatten sie das Kleeblatt-Prinzip entwickelt, nach dem Covid-Patienten über Bundesländergrenzen hinweg verlegt werden können, wenn es in einer Region zu viele werden.

Lesen Sie auch Dritte Corona-Impfung: Das müssen Sie über die Auffrischung wissen

Die Notfallmediziner stützen sich nun auf eine Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI), das ausgerechnet hat, welche Auswirkungen verschiedene Fortschritte der Schutzkampagne auf die Intensivstationen im Herbst haben könnten. Demnach ist bei „einer Impfquote von 65 Prozent bei den Zwölf- bis 59-Jährigen noch mit einem sehr starken Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz von bis zu 400 Fällen pro 100.000 Einwohner“ zu rechnen, schrieb das RKI.

Kieler Notfallmediziner: 6000 belegte Intensivbetten im Worst Case

„Im Worst Case könnten wir damit auf 6000 belegte Intensivbetten kommen. Deshalb kann ich mich nicht entspannen“, so Jan-Thorsten Gräsner. „Auf Deutschland bezogen würde das zwar noch keine Überlastung bedeuten. Regional müssten aber möglicherweise Patienten verlegt werden.“ Zum Vergleich: Die bisherige Höchstauslastung in der Pandemie lag laut RKI bei 5000.

Lesen Sie auch Urlaub in Dänemark: Corona-Regeln werden gelockert

Experten und Politiker werden offenbar nervös, weil die Impfquote in der Altersgruppe die 65 Prozent noch nicht erreicht hat – auch nicht bei den Erstimpfungen. Gleichzeitig beginnt der Oktober bereits in weniger als zwei Monaten und gerade „die jungen Erwachsenen und die Berufstätigen sind diejenigen, bei denen aktuell die häufigsten Neuinfektionen auftreten“, so ein Sprecher des Kieler Gesundheitsministeriums.

Sieben Covid-19-Patienten in Schleswig-Holstein auf Intensivstationen

Demnach müssten nun also noch rasch tausende Menschen die Spritze erhalten, um die Belastung der Krankenhäuser zu verhindern. Bei 75 Prozent erwarten die Experten nur noch 2000 zusätzlich belegte Intensivbetten, bei 85 Prozent nicht einmal 1000.

Prof. Dr. Jan-Thorsten Gräsner ist Direktor des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin am UKSH. Er warnt davor, dass die Intensivstationen im Herbst wieder mit Covid-Patienten volllaufen könnten. Quelle: Sven Janssen

Vor dem Kollaps stand das System in der Pandemie nie, aber die Behandlung von Covid-Patienten sei ein Kraftakt. „Betten aufzubauen ist kein Problem, aber das Personal dafür muss wieder woanders abgezogen werden. 6000 zusätzliche Belegungen werden zulasten anderer Behandlungen und damit von Patienten gehen, elektive Operationen werden verschoben“, sagte Gräsner.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bislang führen steigende Inzidenzen noch nicht zur Belastung der Intensivstationen in Deutschland. Von derzeit knapp 19.000 Intensivpatienten werden 377 wegen Covid-19 behandelt. In Schleswig-Holstein sind es sieben.