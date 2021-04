Kiel

Was wird im Impfzentrum und was in den Arztpraxen in Schleswig-Holstein verimpft? Das wird jetzt schrittweise neu geregelt. Es ist notwendig, weil die Ständige Impfkommission (Stiko) empfohlen hatte, den Impfstoff von Astrazeneca nur noch bei Menschen ab 60 Jahren einzusetzen. Und so geht es jetzt in den Impfzentren weiter:

Für Impftermine bis zum 18. April

Wer bis zum 18. Aprilvormittags einen Impftermin in einem Impfzentrum gebucht hat und unter 60 Jahre alt ist, sollte ursprünglich das Astrazeneca-Vakzin erhalten. Diese Impftermine bleiben bestehen, aber man erhält stattdessen einen mRNA-Impfstoff – also entweder den von Biontech oder von Moderna. Dies wird den Betroffenen nach Angaben des Gesundheitsministeriums noch in einer Mail mitgeteilt.

Bei den mRNA-Impfstoffen ist der Abstand zwischen erster und zweiter Impfung deutlich geringer als bei dem Astrazeneca-Produkt. Deshalb wird für die Zweitimpfung ein früherer Termin notwendig. Den neuen Termin für die zweite Impfung erhält man bei der Erstimpfung im Impfzentrum.

Wer 60 Jahre oder älter ist und bis zum 18. April vormittags einen Impftermin im Impfzentrum gebucht hat, erhält wie vorgesehen den Impfstoff von Astrazeneca. Für diese Altersgruppe wird der Impfstoff von der Stiko empfohlen.

Für Impftermine ab 19. April

Wer ab dem 19. April vormittags den ersten Impftermin in einem Impfzentrum gebucht hat und unter 60 Jahre alt ist, sollte ursprünglich das Astrazeneca-Vakzin erhalten. Diese Impftermine bleiben bestehen, aber man erhält stattdessen einen mRNA-Impfstoff – also entweder den von Biontech oder von Moderna. Dies wird den Betroffenen noch in einer Mail mitgeteilt.

Weil bei den mRNA-Impfstoffen die zweite Impfung schneller erfolgt als bei dem Vakzin von Astrazenenca, wird der zweite Impftermin vorverlegt. Wann der Termin stattfindet, erfahren die Betroffenen automatisch per Mail.

Neu ist auch: Wer 60 Jahre alt und älter ist und ab dem 19. April einen Vormittagstermin im Impfzentrum gebucht hat, erhält nun auch einen mRNA-Impfstoff. Wer sich dennoch nicht mehr mit Astrazeneca impfen lassen möchte, kann diesen Impftermin im Internet stornieren. Er muss sich dann aber um einen ganz neuen Termin bemühen. Wann neue Termine vergeben werden, steht noch nicht fest.

Was ist mit den Nachmittagsterminen in den Impfzentren?

Die Nachmittagstermine finden wie geplant statt. Dort wird ohnehin nur mRNA-Impfstoff eingesetzt.

Impfungen in Arztpraxen

Wer von seinem Arzt angerufen wird und einen Impftermin erhält, kann sich auf folgende Vakzine einstellen: In dieser und der kommenden Woche (14. und 15. Kalenderwoche) werden ausschließlich die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna verimpft. In der 16. Kalenderwoche soll der Impfstoff von Astrazeneca hinzukommen. Dieser Impfstoff soll dann ausschließlich in Arztpraxen verimpft werden – und nur an Personen, die 60 Jahre und älter sind.

Was ist mit den Unter-60-Jährigen, die vor dem Stopp mit AstraZeneca geimpft wurden?

Bereits bevor der Impfstoff von Astrazeneca für die Menschen unter 60 Jahren ausgesetzt wurde, wurden viele in dieser Altersgruppe mit dem Vakzin geimpft. Die Stiko empfiehlt, dass diese Unter-60-Jährigen nun bei der Zweitimpfung ein anderes Produkt erhalten. Dabei soll der ursprünglich Abstand von 12 Wochen beibehalten werden.

Schleswig-Holstein hält sich grundsätzlich an die Empfehlungen der Stiko, hat aber noch Fragen, wie genau die Stiko zu dieser Empfehlung gekommen ist. Schließlich gibt es zu dieser Kombination von Impfstoffen noch keine solide Studienlage.

„Ich möchte erst meine Fragen beantwortet haben. Das wird am 13. April geschehen. Danach werde ich sofort darüber informieren, wie wir die Zweitimpfung der mit Astrazeneca-Erstgeimpften unter 60 Jahren handhaben“, erklärte Gesundheitsminister Heiner Garg am Donnerstag in Kiel. Die Zweitimpfungen sollten ab dem 26. April stattfinden.

Was ist mit Personen ab 60 Jahren in der Prio 3?

Wer 60 bis 69 Jahre alt ist und zur Priorität 3 gehört, kann sich derzeit noch nicht impfen lassen. Das gilt auch, wenn man sich freiwillig für den Astrazeneca-Impfstoff meldet. Einige Bundesländer ermöglichen das – Schleswig-Holstein aber nicht.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) begründet das damit, dass erst einmal die Menschen der Prio 2 geimpft werden müssen. „Wenn wir dort 800.000 Impfberechtigte haben, aber bisher nur 250.000 Impfdosen, macht es keinen Sinn, jetzt auch noch den Zugang für die Prio 3 zu öffnen.“