Das Land bekommt bis zu 30.000 neue Impfstoffdosen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Deswegen kann es in den kommenden Tagen neue Doppeltermine im Anmeldeportal impfen-sh.de freischalten. Die zusätzlichen Termine finden dienstags und donnerstags zwischen 14.30 und 19.30 Uhr statt und werden fortlaufend ins Buchungssystem eingepflegt.

Auch die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen für Zwölf- bis 17-Jährige ist nach Auskunft des Kieler Gesundheitsministeriums aktuell groß. Diese sind in den Impfzentren seit dem 6. Januar möglich. Das Ministerium weist darauf hin, dass es jetzt eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für diesen Booster mit Biontech gibt. Die dritte Dosis soll in einem Mindestabstand von drei Monaten zur vorangegangenen Impfung verabreicht werden.

Weitere Angebote durch Impfaktionen und Kinderärzte

Auch bei Kinderärztinnen und Kinderärzten und bei offenen Impfaktionen im ganzen Land sind Kinder- und Jugendimpfungen möglich – hierzu informiert das Gesundheitsministerium auf www.impfen-sh.de. Zudem bietet das Land ab Anfang Februar den Besuch mobiler Impfteams an Schulen an.

Neue Regeln für Johnson & Johnson

Das Gesundheitsministerium erinnert zudem daran, dass der Bund die Regeln für den Impfstoff von Johnson & Johnson geändert hat. Als vollständiger Impfschutz gelten zwei Dosen, als Boosterung drei. Zuvor hatte eine Dosis als vollständiger Impfschutz gegolten.

Insgesamt haben 133 530 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner eine Erstimpfung mit Johnson & Johnson erhalten. Einmal mit Johnson & Johnson Geimpfte können nach 28 Tagen eine weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten.

77,3 Prozent der Jugendlichen geimpft

In Schleswig-Holstein sind (Stand Dienstag, 18. Januar) in der Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen 77,3 Prozent mindestens einmal geimpft und 69,6 Prozent vollständig geimpft. Damit ist das Land nach eigenen Angaben weiterhin bundesweit führend in dieser Altersgruppe. 53,2 Prozent aller Schleswig-Holsteiner haben bereits die dritte Impfdosis erhalten.

Von hvs/LN/RND