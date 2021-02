Kiel

Am Dienstag, 23. Februar, sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder Termine über www.impfen-sh.de buchbar. Dies war zuvor mehrere Wochen lang nicht möglich, da zu wenig Impfstoff verfügbar war. AstraZeneca habe nun seine Liefermenge erhöht.

Insgesamt sollen online gut 148.000 Termine für Erst- und Zweitimpfungen an Angehörige der Prioritätengruppe 1 vergeben werden - mit Ausnahme der Gruppe der über 80-Jährigen, die sich weiterhin nach Erhalt eines Einladungsschreibens telefonisch anmelden können.

Zur Prioritätengruppe 1 gehören nach Angaben des Gesundheitsministeriums unter anderem medizinisches Personal in Arztpraxen oder Zahnarztpraxen, sowie im Rettungsdienst Tätige mit entsprechendem Risiko. Außerdem das Personal der ambulanten Pflegedienste und Heilmittelerbringer, die regelmäßig in Pflegeheimen tätig sind. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser, die noch nicht am Arbeitsort geimpft wurden, dürfen diese Termine ebenfalls wahrnehmen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

28 Impfzentren ab dem 1. März in Schleswig-Holstein in Betrieb

Zum 1. März wird die Anzahl der betriebenen Impfzentren in Schleswig-Holstein auf 28 erhöht. Bisher waren es nach Angaben des Gesundheitsministeriums 15. Impfberechtigte Personen der höchsten Priorisierungsstufe unter 65 Jahren sollen dort mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden.

Bereits ab dem 24. Februar sollen in den 15 seit Januar eröffneten Impfzentren jeweils zwei unterschiedliche Impfstoffe zur Verfügung stehen. Von 9 bis 12 Uhr werden Impftermine mit AstraZeneca zur Verfügung gestellt. Zwischen 13 und 18 Uhr werden Impftermine für mRNA-Impfstoffe (BioNTech/Moderna) angeboten.

Ab dem 15. März werden laut Gesundheitsministerium in allen 28 Impfzentren jeweils zwei unterschiedliche Impfstoffe zur Verfügung stehen (ein mRNA-Impfstoff und der Impfstoff von AstraZeneca). "Eine Wahl des Impfstoffes ist aufgrund allgemeiner Impfstoffknappheit nicht möglich", so das Gesundheitsministerium am Montag.

Ü-80-Jährige erhalten schriftliche Einladung zur Corona-Impfung

Ab dem 22. Februar beginnt der Versand der letzten Schreiben an aufgrund des Alters priorisierte Personen über 80 Jahre. Das betrifft weitere 77.600 Personen, die alle verbliebenen Personen der Gruppe der über 80-Jährigen umfassen. Bisher wurden laut Gesundheitsministerium mehr als 110.000 Personen aus der Gruppe der Ü80-Jährigen angeschrieben. Davon haben 44.000 Personen Termine zur Impfung vereinbart.

In stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen sind die Impfungen nach Angaben des Gesundheitsministeriums nahezu abgeschlossen. Es stehen noch die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen auf Föhr, Amrum und Helgoland an. Diese erfolgen am 11. März. Die mobilen Teams sollen nun auch in der Eingliederungshilfe, den Tagespflegen und in der ambulanten Intensivpflege impfen.

Bis einschließlich 21. Februar wurden insgesamt 200.719 Impfdosen in Schleswig-Holstein verimpft, darunter 77.320 Zweitimpfungen.