Die Infektionszahlen wollen einfach nicht sinken. Dürfen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erneut die Grundrechte beschnitten werden? Kommt darauf an, sagt Florian Becker (50), Professor für öffentliches Recht an der Kieler Uni. Seine Kritik richtet sich vor allem an den Kieler Landtag.