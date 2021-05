Kiel

Schleswig-Holstein will Gas geben beim Impfen: 65.000 Impftermine gibt es in den kommenden Wochen in den Impfzentren, auch die Hausärzte verabreichen Impfstoffe gegen das Coronavirus. Der Andrang ist riesig. Aber was passiert aus den Terminen, die nicht wahrgenommen werden können? Und bin ich überhaupt impfberechtigt? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Impfkampagne der Landesregierung:

Termin storniert - wie komme ich an den Platz ran?

Durch Terminstornierungen können zwischenzeitlich einzelne Termine wieder buchbar werden. Aufgrund der nach der Öffnung der Prioritätsgruppe 3 hohen Anzahl von Personen, die immer wieder die Buchungsseite aufrufen, wird es eine technische Umstellung für die Buchungsmöglichkeit dieser – wenigen – zurückgegebenen Termine geben:

Zurückgegebene Termine werden ab Montag, 10.5., werktäglich einmal morgens um 7 Uhr und einmal nachmittags um 17 Uhr für erneute Buchungen freigeschaltet. Bei hohem Andrang wird jeweils wieder eine Warteschlange geschaltet, die bei Öffnung den Zugang zur Seite steuert. In der Zwischenzeit sind keine Buchungen möglich. Dies gilt bis auf Weiteres.

Wer einen zurückgegebenen Termin buchen will, kann sich damit auf feste Zeiten einstellen und es entfällt eine langwierige Suche nach zurückgegebenen Terminen, die dann häufig von anderen Personen schneller gebucht waren. Die Umstellung des Verfahrens dient dem Schutz der Website. Eine permanente Aktualisierung der Website von sehr vielen Personen gleichzeitig – die nach stornierten Terminen suchen – kann zu einer Überlastung des Systems führen.

Wie kann ich meine Chancen bei der Anmeldung erhöhen?

Es ist ratsam, die Webseite www.impfen-sh.de nicht erst um 7 Uhr aufzurufen, sondern das mit ein wenig Vorlauf zu tun. Zuletzt war der Wartebereich etwa eine Stunde vorher freigeschaltet. Das soll verhindern, dass die Seite überlastet ist.

Die Warteschlange wird allerdings nicht der Reihenfolge nach abgearbeitet. Es kommt ein Zufallsgenerator zum Einsatz. Der lost unter allen Menschen im Wartebereich eine Position zur Anmeldung aus. Es ist also unerheblich, ob Sie sich um 6.05 Uhr oder erst um 6.45 Uhr eingeloggt haben. Dem Gesundheitsministerium zufolge soll dieses Zufallsverfahren allen die gleiche Chance auf einen Termin geben.

Wer sich mit Laptop und Smartphone gleichzeitig einwählt, erhöht nicht nur die Wahrscheinlichkeit eher beim Zufallsgenerator zum Zuge zu kommen. Falls das WLAN oder Handynetz instabil ist, kann man sich so absichern, damit der Platz im Wartebereich nicht verspielt wird.

Was mache ich, wenn mehr Leute vor mir in der Schlange angezeigt werden, als es Plätze gibt?

Bei der Anmeldung sollten Impfwillige nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen: Selbst wenn ich erst an Position 65.000 stehe, muss das nicht bedeuten, dass ich keine Chance mehr habe. Weil viele Menschen ihr Glück mit mehreren Geräten gleichzeitig versuchen oder im Laufe des Prozesses aufgeben, ist die Schlange oft nicht so lang, wie gedacht.

Ich habe eine Bescheinigung von meinem Arbeitgeber, dass ich zur Impfung berechtigt bin. Muss ich das Dokument schon bei der Online-Anmeldung hochladen?

Nein. Bei der digitalen Terminvergabe müssen Sie lediglich ein Häkchen setzen, dass Sie aufgrund ihrer Berufsgruppe zu einer Impfung berechtigt sind. Den Nachweis vom Arbeitgeber müssen Sie erst am Tag der Impfung ins Impfzentrum mitbringen.

Wer gehört zu welcher Impfgruppe in Schleswig-Holstein?

Zur Gruppe eins (höchste Priorität) gehören zum Beispiel über 80-Jährige, Menschen in Pflegeheimen, Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und Rettungsdiensten.

Gruppe zwei (hohe Priorität): 70-80-Jährige, Menschen mit Trisomie 21, Demenz, Transplantationspatienten, Personal in Kitas und Grundschulen.

Gruppe drei (erhöhte Priorität): unter anderem 60-70-Jährige, medizinisch vorbelastete Menschen, Polizei und Feuerwehr, Personal im Lebensmitteleinzelhandel.

Prioritätsgruppe 3 - Schleswig-Holstein Personen über 60 Personen mit Vorerkrankungen Konkret: Menschen mit behandlungsfreier Krebserkrankung, Personen mit Immundefizienz oder HIV-Infektion, Autoimmunerkrankungen oder rheumatologische Erkrankungen, Personen mit einer Herzinsuffizienz, Arrhythmie, einem Vorhofflimmern, einer koronaren Herzkrankheit oder arterieller Hypertonie, Personen mit zerebrovaskulären Erkrankungen, Apoplex oder einer anderen chronischen neurologischen Erkrankung, Personen mit Asthma bronchiale, Patientinnen und Patientinnen mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung, Diabetes mellitus ohne Komplikationen, Personen mit Adipositas (Personen mit Body-Mass-Index über 30) und Personen mit Erkrankungen, die nach individueller ärztlicher Beurteilung im Einzelfall ein erhöhtes Risiko einer Corona-Infektion darstellen Mitarbeitende in Verfassungsorganen und Staatsbedienstete Konkret: Beschäftigte der Verfassungsorgane (also etwa Bundestag, Landtag)

Beschäftigte in Regierungen und Verwaltungen, Bundeswehr

Polizei, Zoll, Feuerwehr, Katastrophenschutz einschließlich des Technischen Hilfswerks

Beschäftigte in Justiz und Rechtspflege (Rechtsanwälte, Notare)

Deutsche Auslandsvertretungen

Deutsche politische Stiftungen oder Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in Deutschland (Bereiche Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge, Entwicklungszusammenarbeit, auswärtige Kultur- und Bildungspolitik)

Internationalen Organisationen

Wahlhelfer Beschäftigte in relevanter Position in Einrichtungen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur Diese Bereiche zählen zur kritischen Infrastruktur: Apothekenwesen

Pharmawirtschaft

Bestattungswesen

Ernährungswirtschaft

Wasser- und Energieversorgung

Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft

Transport- und Verkehrswesen

Informationstechnik und Telekommunikationswesen

Ambulante Suchtberatung

Medizinprodukteindustrie

medizinischer Großhandel für Medizinprodukte

Sanitätshäuser

Optiker

Hörgeräteakustiker Mitarbeitende in medizinischen Einrichtungen, Lebensmitteleinzelhandel und Kinderbetreuung Medizinische Labore

Arztpraxen

Krankenhäuser

Medizinische Versorgungszentren

Praxen von Psychotherapeuten

Supermärkte

Verbrauchermärkte

Discounter

Drogeriemärkte

Mitarbeitende von Tafeln

Mitarbeitende in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe

Mitarbeitende in Schulen Sonstige Personen mit deutlich erhöhtem Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus: Inhaftierte

Saisonarbeiter

Mitarbeitende in der fleischverabeitenden Industrie

Personal in Verteilzentren von Paketdiensten

Personal an Arbeitsplätzen, die nicht genügend mit Frischluft versorgt werden können, oder in denen das Abstandhalten schwierig oder unmöglich ist.

Was bedeutet in Priorität 3 „besonders relevante Position in Einrichtungen und Unternehmen der Kritischen Infrastruktur“?

Wie in der maßgeblichen Bundesimpfverordnung festgelegt, gehört eine bestimmte Berufsgruppe zur Priorität 3, nämlich: „Personen, die in besonders relevanter Position in Einrichtungen und Unternehmen der Kritischen Infrastruktur tätig sind, insbesondere im Apothekenwesen, in der Pharmawirtschaft, im Bestattungswesen, in der Ernährungswirtschaft, in der Wasser- und Energieversorgung, in der Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft, im Transport- und Verkehrswesen sowie in der Informationstechnik und im Telekommunikationswesen.“

In Bezug auf die kritische Infrastruktur insgesamt gilt die Definition des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (https://www.kritis.bund.de/SubSites/Kritis/DE/Einfuehrung/Sektoren/sektoren_node.html) in Verbindung mit der BSI-Kritisverordnung des Bundes: https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BJNR095800016.html

Die Beurteilung, ob jemand in einer „besonders relevanten Position“ in der entsprechenden Berufsgruppe der kritischen Infrastruktur ist, trifft der Arbeitgeber oder der Selbstständige und bestätigt dies mit Hilfe der Arbeitgeberbescheinigung.

Als Indiz für die besondere Relevanz der Position kann beispielsweise gelten, dass eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter nicht ohne weiteres ersetzt werden kann. Die Bewertung, ob eine solche „besonders relevante Stellung“ gegeben ist, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der konkreten Tätigkeit und des Arbeitsumfeldes durch den jeweiligen Arbeitgeber zu treffen.

Ich gehöre einer Priogruppe an - wie kann ich mich zur Corona-Schutzimpfung anmelden?

Der überwiegende Teil der Impfungen findet mittlerweile in den Arztpraxen statt. In Absprache mit dem Haus- oder Facharzt/-ärztin können Sie in den Praxen einen Impftermin erhalten. In einigen Praxen gibt es Listen, auf denen Sie sich für eine Impfung registrieren können.

Ein weitaus kleinerer Teil der Erstimpfungen wird in den Impfzentren durchgeführt. Hier können Sie bei Verfügbarkeit online über www.impfen-sh.de einen Termin in einem der 28 Impfzentren des Landes buchen.

Wie viele Impftermine stehen für Prio 1 bis Prio 3 in den kommenden Wochen zur Verfügung?

Für die Wochen vom 10. bis 23. Mai stehen in den Impfzentren ca. 65.000 Erstimpfungstermine zur Verfügung. Die Praxen erhalten in diesem Zeitraum mindestens 165.565 Impfdosen.

Artzpraxis oder Impfzentrum: Wo erhalte ich schneller einen Impftermin?

Da der Schwerpunkt der Corona-Impfungen in Schleswig-Holstein inzwischen in den Arztpraxen stattfindet, ist die Wahrscheinlichkeit einen Termin bei einem Haus- oder Facharzt zu erhalten, deutlich größer, als die Wahrscheinlichkeit online einen Termin für eine Impfung in einem Impfzentrum zu erhalten.

Bitte bedenken Sie jedoch, dass auch in den Arztpraxen derzeit nur eine begrenzte Menge an Impfstoff zur Verfügung steht und es keinen Anspruch auf eine sofortige Impfung gibt.

Auf welche Wartezeiten bis zu einem Impftermin müssen sich Impfwillige einstellen?

Auf diese Frage muss das Gesundheitsministerium in Kiel passen. Es verweist lediglich auf die Ankündigung der Bundesregierung. Danach sollen alle Personen bis September ein Impfangebot erhalten.

Wie müssen Berechtigte der Gruppe drei nachweisen, dass sie etwa bei Feuerwehr oder als Supermarkt-Mitarbeiterinnen arbeiten?

Ähnlich wie auch bei der Prioritätsgruppe 2 wird unter www.impfen-sh.de - Informationen zur Coronaschutzimpfung, - ein entsprechendes Formular zum Ausfüllen und Unterzeichnen durch den Arbeitgeber zum Herunterladen bereit gestellt.

Welche Dokumente brauche ich generell beim Termin im Impfzentrum?

Amtliches Dokument für das Alter (z.B. Personalausweis)

Impfausweis

Ärztliches Attest um die Impfberechtigung aus medizinischen Gründen nachzuweisen. Dieses Dokument erhalten Sie bei Ihrer behandelnden Ärztin/ihrem behandelnden Arzt.

Arbeitgeberbescheinigung / Bescheinigung der Unterbringung: Berechtigungsschein_Berufstätigkeit_Prio3.pdf (schleswig-holstein.de)

Kontaktnachweis für die Kontaktpersonen der Pflegebedürftigen: Nachweis_Kontaktpersonen_Prio3.pdf (schleswig-holstein.de)

Die Dokumente zum Nachweis für die Impfberechtigung finden Sie zudem hier.

Nur und ausschließlich die genannten Dokumente werden in den Impfzentren als Nachweis anerkannt. Personen, die nicht zu den Berechtigten gehören, werden bei den Impfzentren abgewiesen werden, es ist daher wichtig, dass die genannten Anmeldevoraussetzungen vorliegen. Sollten Personen sich online fälschlicherweise angemeldet haben, können diese ihren Termin auch online über den Link in der Bestätigungsmail stornieren.

Warum werden Termine für Gruppe 3 freigegeben, obwohl Gruppe 1 und 2 noch nicht durchgeimpft sind?

Hierzu heißt es: Personen der Prioritätsgruppen 1 und 2 sollen weiterhin in den Arztpraxen, wo zukünftig der Schwerpunkt der Impfungen liegt, bevorzugt werden. Es könne an den Übergängen der Prioritätsgruppen jedoch keinen „trennscharfen Wechsel“ geben, da dadurch ein Leerlauf entstehen würde, der im Interesse der Gemeinschaft nicht zu verantworten wäre. Die nächste Anmelderunde am Donnerstag in den Impfzentren ist auch weiterhin den Gruppen eins und zwei vorbehalten.

Wie viele Personen aus Gruppe 1 und 2 in Schleswig-Holstein sind noch nicht geimpft?

Das lässt sich nach Auskunft des Gesundheitsministeriums Schleswig-Holstein nur schätzen. Grund: Es gibt keine statistische Erfassung oder Meldepflicht für berechtigte Gruppen wie beispielsweise Personen mit bestimmten Vorerkrankungen. Das Ministerium geht davon aus, dass in Schleswig-Holstein rund 800.000 Menschen zu den Gruppen eins und zwei gehören. Von diesen haben bislang rund 679.000 mindestens eine Impfung erhalten.

Können Personen der Gruppe eins und zwei bevorzugt einen Impftermin bekommen, bevor nun die Termine für Gruppe drei freigegeben werden?

Ja. In den Arztpraxen, wo der Schwerpunkt der Impfungen zukünftig stattfindet, können und sollen Personen der Prioritätsgruppe eins und zwei vorrangig Termine erhalten, und zwar in Abstimmung mit der Praxis. Die kommt in der Regel auf die Patientinnen und Patienten zu.

Wenn die Impfung in den Arztpraxen ab 10. Mai auch für Gruppe drei freigegeben ist, wird dann der Impfstoff reichen?

Impfstoff ist weiter knapp. Von daher wird die gesamte Gruppe drei nicht im ersten Anmeldeintervall einen Termin ergattern können. Schleswig-Holstein, so das Ministerium, sei weiterhin - wie alle Bundesländer - abhängig von der Beschaffung des Impfstoffes durch die Bundesregierung. „Es wird weiterhin Geduld gefragt sein“, so ein Ministeriumssprecher.

Wie viele Personen in Schleswig-Holstein sind einmal, wie viel zweimal geimpft?

Nach derzeitigem Stand erhielten in Schleswig-Holstein laut Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums (Stand 6. Mai) bisher 838.040 Personen mindestens eine Erstimpfung. Das entspricht rund 28,9% der Bevölkerung. 287.522 davon haben bereits die Zweitimpfung erhalten, das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 9,9 %.

Wie viele Personen in SH müssen noch geimpft werden, um Herdenimmunität zu erreichen?

Mathematische Modelle zeigen, dass bei einer Immunität von etwa 70 Prozent in der Bevölkerung die Übertragungen des Coronavirus so weit begrenzt sind, dass diese Pandemie vorübergeht (Gemeinschaftsschutz).

Mit welchem Impfstoff wird in den Arztpraxen geimpft?

Derzeit AstraZeneca und Biontech.

Drohen Personen, die keinen Hausarzt haben – zum Beispiel, weil sie zugezogen sind – Nachteile bei der Terminvergabe in den Praxen?

Nachteile nicht, nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein wohl jedoch ein gewisser Zeitverzug. Denn solche Personen müssen sich zunächst eine Arztpraxis suchen und sich dort vorstellen, damit die Zuordnung zu einer priorisierten Gruppe vorgenommen werden kann. Ist das erfolgt, kommt die Praxis telefonisch auf die Patienten zu, um einen Impftermin zu vereinbaren.

Ich habe einen Impftermin, kann den aber nicht wahrnehmen. Was muss ich tun?

Terminstornierungen für Impftermine in einem Impfzentrum sind dauerhaft möglich: www.schleswig-holstein.de/coronavirus-impfung

Impftermine beim Hausarzt müssen direkt beim Hausarzt abgesagt werden.

Sollen Personen, die eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht haben oder von Covid-19 genesen sind, geimpft werden?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) geht davon aus, dass Personen, die von einer Infektion mit dem Coronavirus oder Covid-19 genesen sind, zumindest vorübergehend über einen gewissen Schutz vor einer Erkrankung verfügen. Aufgrund dieser anzunehmenden Immunität nach durchgemachter Infektion, aber auch zur Vermeidung überschießender Nebenwirkungen und in Anbetracht des bestehenden Impfstoffmangels empfiehlt die Stiko:

Ehemals an COVID-19 erkrankte Personen sollten - unter Berücksichtigung der Priorisierung - im Regelfall etwa 6 Monate nach Genesung - geimpft werden. Wird die Person nach der Erstimpfung positiv getestet, sollte die Zweitimpfung ebenfalls erst etwa 6 Monate nach Genesung bzw. Diagnose erfolgen.