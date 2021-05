Kiel

Die Antwort ist: ja. Zu den Personen, die in der Justiz- und Rechtspflege tätig sind und unter die Prioritätsgruppe 3 gefasst werden, zählen auch Schöffinnen und Schöffen. Für die Impfberechtigung in Schleswig-Holstein ist es unerheblich, ob eine Person hauptamtlich oder ehrenamtlich in der Justiz tätig ist. Schöffen setzen sich am Gericht ebenso einem Infektionsrisiko aus wie Richter oder Anwälte. Um in einem Impfzentrum oder bei einem Arzt geimpft werden zu können, benötigen die Schöffen einen Nachweis über ihr Ehrenamt. Laut dem Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein stellen in der Regel die Gerichte, an denen eine Person als Schöffe oder Schöffin tätig ist, diesen Nachweis aus.

