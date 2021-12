Kiel

Jetzt können sich auch in Schleswig-Holstein Kinder gegen das Coronavirus impfen lassen: Nachdem die Impfkampagne des Landes am Dienstag mit zwei sogenannten Familienimpfaktionen in Lübeck und Schenefeld im Kreis Pinneberg gestartet ist, werden ab Donnerstag, 10 Uhr, landesweit auch Termine für fünf- bis elfjährige Kinder vergeben.

Für 179.500 Kinder in diesem Alter stehen nach Angaben des Sozialministeriums zunächst rund 36.500 Termine zur Verfügung. Auf der Internetseite www.impfen.sh.de können Eltern ihre Kinder in dem gewünschten Impfzentrum anmelden.

Im Kieler Impfzentrum geht es bereits am kommenden Sonntag los. An dem Tag wird das Impfangebot am Schwedenkai ausschließlich für Kinder geöffnet. In sechs Stunden sollen auf diese Weise rund 300 Kinder geimpft werden, wie Björn Schröder von der organisatorischen Leitung des Impfzentrums erläutert: „Wir rechnen bei Kindern etwas mehr Zeit ein als bei Erwachsenen.“ Zudem werden anders als sonst fünf Kinderärzte vor Ort sein. Eltern, die ihre Kinder zur Impfung begleiten, können ebenfalls geimpft werden.

Im Citti-Park in Kiel werden am Freitag auch Kinder geimpft

Gleichzeitig setzt das Land bei seiner Impfkampagne auf offene Angebote ohne Termin. Bis Anfang Februar sind nach Angaben des Sozialministeriums 13 solche Angebote in Schleswig-Holstein geplant – so auch am Freitag, 10 bis 16 Uhr, im Kieler Citti-Park und am Sonnabend, 10 bis 14 Uhr, in der Praxis Prinzenstraße in Eckernförde. Jeden Tag werden zwei mobile Teams übers Land verteilt auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren impfen.

Frust bei Impfaktion in Lübeck

Dass dieses Angebot auch zu Frust führen kann, zeigte der Start am Dienstag in Lübeck. Der Andrang war so groß, dass viele Eltern mit ihren Kindern abgewiesen wurden. Nur 40 der mehr als 150 Anstehenden erhielten morgens eine Wartemarke. Dies habe allerdings nicht, wie Medien zunächst berichteten, an fehlenden Impfdosen gelegen, stellte Nikolaus Schmidt, Sprecher des Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), gegenüber KN-online klar. Zeit und Personal seien für das gewaltige Interesse nicht ausreichend gewesen, um alle Kinder zu impfen, so Schmidt: „Wir rechnen damit, zwölf Kinder pro Stunde zu impfen.“

Um den Eltern nicht die Wartezeit von mehr als vier Stunden aufzubürden, habe man sie auf später vertröstet. Im Laufe des Tages wurden laut Schmidt dann weitere Wartemarken verteilt. Weil das Risiko bei offenen Angeboten insgesamt groß ist, nicht an die gewünschte Impfung zu gelangen, empfiehlt die KVSH, sich einen Termin in den Impfzentren zu besorgen.

Hausärzte in Schleswig-Holstein beginnen ebenfalls mit Kinder-Impfungen

Eine weitere Alternative sind die Kinderärzte. Auch dort werden seit dieser Woche Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft. In den Praxen gibt es bereits Wartelisten, sagt Alexander Baumgarten-Walczak, Regionalsprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzten (BDKJ) und mit eigener Praxis in Preetz: „Ich habe 100 Impfdosen, aber zwischen 150 und 200 Kinder auf der Liste, die geimpft werden wollen.“

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung für Kinder mit Vorerkrankungen und solche, die Kontakt zu Risikopatienten haben. „Die Stiko sagt damit aber nicht, dass sie es für alle anderen ausschließt“, sagt Baumgarten-Walczak. Deshalb selektiere er zwar vor, impft aber auch Kinder, die nicht zu den empfohlenen Gruppen gehören. So sieht es auch der BDKJ.