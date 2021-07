Kiel

Schleswig-Holsteins Impfzentren sind in der Ferienzeit unterschiedlich ausgelastet: Wer sich beispielsweise in Neumünster, Gettorf, Wahlstedt oder Schönberg impfen lassen möchte, kommt schnell an einen Termin. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit.

Wer sich jetzt auf impfen-sh.de in einem der folgenden Impfzentren registriert, kann bereits in der kommenden Woche (12. bis 18. Juli 2021) einen Erstimpfungstermin mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) erhalten:

Brunsbüttel

Neumünster

Bad Oldesloe

Elmshorn

Gettorf

Wahlstedt

Schönberg (Kreis Plön)

Eutin

In einigen Impfzentren nur Termine mit Moderna

Impfberechtigt sind in Schleswig-Holstein alle Personen ab 12 Jahren. Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren sollen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten zum Impfen in die Impfzentren kommen.

In den Impfzentren in Neumünster, Brunsbüttel, Elmshorn und Wahlstedt wird der Impfstoff von Moderna verimpft – dort ist eine Impfung daher nur für Personen ab 18 Jahren möglich.