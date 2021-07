Kiel

Im Impfzentrum, in der Haus- oder Facharztpraxis oder bei offenen Impfaktionen können sich Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Doch wie funktioniert das mit Anmeldung und Warteliste? Ein Überblick über verschiedene Wege zum Impftermin.

Registrierung für ein Impfzentrum: Über impfen-sh.de oder eine Rufnummer anmelden

Über das Portal impfen-sh.de können sich Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, die älter als 12 Jahre alt sind, für einen Termin in einem Impfzentrum in Schleswig-Holstein registrieren. Dabei suchen sie sich eines der Impfzentren im Land aus. Jede Person darf sich nur für ein Zentrum registrieren.

Das Portal weist darüber hinaus vor der Anmeldung aus, in welchen Impfzentren die Wartezeit derzeit gering ist. Wählen Impfwillige eines dieser Impfzentren aus, kommen sie vermutlich schneller zum Zug als in einem anderen Zentrum. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich montags bis sonnabends zwischen 8 und 18 Uhr unter der Rufnummer 0800 455 655 0 registrieren.

Bei der Anmeldung müssen der vollständige Name, das Geburtsdatum, die Postleitzahl und bei der Online-Registrierung die E-Mail-Adresse (bei telefonischer Anmeldung die Rufnummer) sowie das gewünschte Impfzentrum angegeben werden.

Ist die Anmeldung abgeschlossen, müssen die Registrierten auf die Benachrichtigung warten, dass sie einen Termin bekommen haben. Diese erhalten sie spätestens 24 Stunden vor dem verfügbaren Termin. Im Impfzentrum muss ein Ausweis vorgelegt werden, der den Wohnsitz in Schleswig-Holstein bestätigt.

Wer seinen Impftermin stornieren möchte, klickt in der Bestätigungsmail auf „Termine verwalten“. Auf der Internetseite kann der Termin anschließend unter „Termine“ abgesagt werden. Wer sich telefonisch angemeldet hat oder den Termin zur Zweitimpfung wegen einer Krankheit nicht wahrnehmen kann, storniert den Termin unter 0800 455 655 0 oder schreibt eine Mail an impftermine@sozmi.landsh.de.

Anmeldung in einer Arztpraxis: Direkt oder über praxisimpfliste-sh.de

Viele Fach- und Hausarztpraxen bieten Impfungen gegen Covid-19 an. Impfberechtigte können sich dafür direkt mit der gewünschten Praxis in Verbindung setzen. Einige Praxen nutzen auch das Portal der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) praxisimpfliste-sh.de. Dort sind jedoch nicht alle Arztpraxen vertreten. Das Portal sei wegen des logistischen Aufwands von den Praxen nicht sehr zahlreich angenommen worden, erklärt Nikolaus Schmidt, Sprecher der KV.

Auf dieser Internetseite können sich Impfberechtigte für einen Termin in ihrer Wunschpraxis anmelden und kommen auf deren Warteliste. Dafür müssen sie kein Patient in der gewählten Praxis sein. Eine Anmeldung für mehrere Praxen ist nicht möglich. Registrierte erhalten einen Zugangscode, mit dem sie ihren Wartelistenplatz überprüfen können.

Schließlich meldet sich die gewählte Praxis telefonisch, sobald ein Termin zur Verfügung steht. Über den Zugangscode kann sich eine Person auf dem Portal auch abmelden, sollte sie in der Zwischenzeit schon geimpft worden sein.

Wie schnell Registrierte über dieses Portal einen Impftermin bekommen könnten, sei von Fall zu Fall unterschiedlich, sagt Schmidt. „Das kommt darauf an, wie lang die Warteliste bei dem gewählten Arzt ist und ob der Impfstoff verfügbar ist“, erklärt er. Genauso könne auch keine generelle Aussage über die Wartezeit bis zum Impftermin gemacht werden, wenn sich Impfwillige direkt an eine oder mehrere Arztpraxen wendeten.

Arztpraxis: Anmeldung geht auch über sofort-impfen.de

Auch auf der bundesweiten Seite sofort-impfen.de kann sich jeder für einen Impftermin in einer Arztpraxis registrieren. Dafür müssen die Postleitzahl und eine E-Mail-Adresse angegeben werden. Sobald im Umkreis von 50 Kilometern Impfdosen zur Verfügung stehen, bekommen Registrierte eine Mail mit verfügbaren Terminen und den jeweiligen Impfstoffen. Darunter können die Angemeldeten einen Wunschtermin auswählen.

Zum Termin bringen sie die Buchungsbestätigung, Impfpass und Krankenkassenkarte sowie Aufklärungs- und Anamnesebogen mit. Wurden Registrierte zwischenzeitlich schon geimpft, können sie sich auf der Homepage wieder abmelden.

Ärzte entscheiden selbst, ob sie Termine über dieses Portal vergeben wollen. Wie schnell ein Termin über sofort-impfen.de zustande kommt, hängt also davon ab, wie viele Praxen im eigenen Umkreis darüber Termine anbieten. Auf der Homepage ist das jedoch nicht einsehbar.

Offene Impfaktionen ohne Termin in Schleswig-Holstein

Die Impfzentren in Kiel (Schwedenkai 1), Neumünster (Holstenhallen) und Lübeck (Musik-und Kongresshalle) bieten täglich von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr Impfungen mit dem Vektorimpfstoff AstraZeneca an. Eine Anmeldung ist dafür nicht nötig.

Um dieses Impfangebot wahrzunehmen, müssen Personen mindestens 18 Jahre alt sein und ein Ausweisdokument sowie die erforderlichen Dokumente mitbringen. Es wird empfohlen, auch den Impfpass mitzubringen. Wie lange die Wartezeit im Impfzentrum ist, hängt von der Anzahl der Personen ab, die das Angebot wahrnehmen wollen.

Zudem gibt es im Juli viele offene Impfaktionen mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson. Informationen dazu verbreiten die Kreise und kreisfreien Städte selbst. Auch auf der Homepage des Landes Schleswig-Holstein wird über offene Impfangebote informiert.

Da Impfwillige für diese offenen Angebote keine Termine bräuchten und spontan erfolgen könnten, sei dies aktuell der schnellste Weg, um eine Erstimpfung zu erhalten, erklärt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums Schleswig-Holstein. Derzeit gebe es rund 350 dieser Impfaktionen im Land.

Impfung an der Uni: Noch bis zum 13. Juli in Schleswig-Holstein

Vom 6. bis 13. Juli finden an Schleswig-Holsteins Universitäten Impfaktionen mit den Wirkstoffen von Moderna und Johnson&Johnson statt. Studierende müssen keine Termine vereinbaren.

In der Hermann-Rodewald-Straße 7 auf dem Campus der Christian-Albrechts-Universität Kiel wird vom 7. bis 13. Juli zwischen 8 und 17.30 Uhr geimpft, am 12. Juli zusätzlich zwischen 9 und 17 Uhr im Audimax der Fachhochschule Kiel am Sokratesplatz. Auch die Fachhochschule Wedel, die Nordakademie Elmshorn sowie der Campus Flensburg und der Campus Lübeck nehmen an der Impfaktion teil.

Studierende müssen ihren Studierenden- und Impfausweis sowie die ausgefüllten Dokumente wie den Aufklärungsbogen mitbringen. Die Dokumente stehen auf den Webseiten der Hochschulen zur Verfügung.