"Impfstraße" - das klingt wie "Waschstraße", nach Abfertigung am Fließband. Und ein bisschen ist es auch so. Schnell muss es gehen, ohne dass die Gründlichkeit leidet. Was in der Waschstraße Routine ist, bedeutet beim Impfen gegen Covid-19 Neuland. Ein Probelauf in Husum zeigt: Es funktioniert.