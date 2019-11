Ärger über Funklöcher auf dem Land

Kiel

In Kiel hat die Telekom seit Juni zwei neue Funkmasten in Holtenau und Schilksee gebaut und 13 zusätzliche mit dem derzeit modernsten Mobilfunkstandard LTE erweitert, bis 2022 sollen weitere 14 Standorte zu den bislang 77 dazu kommen. Mit den neuen Masten kann künftig auch das 5G-Netz genutzt werden. Ab 2020 will die Telekom die nächst schnellere Mobilfunkgeneration in Kiel anbieten.

Vodafone verspricht 99,9 Prozent Abdeckung

Der Konkurrent Vodafone investiert ebenfalls und will bis Ende 2020 drei LTE-Projekte in der Landeshauptstadt angehen. Bislang hat das Unternehmen 43 Mobilfunkstationen und erzielt damit nach eigenen Angaben eine Abdeckung von 99,9 Prozent.

Beschwerden von Kunden aus dem Land

Auch nach den Erfahrungen der Verbraucherzentrale bewegt sich die Mobilfunk-Versorgung in Kiel auf einem hohen Niveau. "Es hat sich bei uns noch kein Verbraucher über die Qualität in Kiel beschwert", sagt Boris Wita. Anders sieht es allerdings bei Kunden aus, die nicht in der Stadt leben. "Wir beraten regelmäßig Menschen, die auf dem Land wohnen und kein gutes Netz haben." Vodafone spricht dagegen von einer Versorgung in Rendsburg-Eckernförde von 99,2 Prozent, im Kreis Plön sind es nach Konzernangaben 98,8 Prozent und im Kreis Segeberg 99.

Bundesnetzagentur mit anderen Zahlen

Ein neuer Service der Bundesnetzagentur deutet allerdings darauf hin, dass das Netz in ländlichen Gebieten nicht so stabil ist, wie es von den Unternehmen versprochen wird. Seit einem Jahr können Verbraucher mit der Funkloch-App die Qualität ihres Mobilfunknetzen messen und die Geschwindigkeit ihrer Verbindung übermitteln. Die nun veröffentlichte Übersichtskarte, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, weicht an einigen Stellen deutlich von den Angaben der Anbieter ab.

Breitbandmessung Kiel, Norden

Quelle: Funkloch-App, breitbandmessung.de

Funklöcher in Molfsee und Flintbek

So gibt es nördlich von Bad Segeberg mehrere Orte ohne Vodafone-Empfang, Telekom-Kunden sind in Molfsee und Flintbek betroffen. Beim Verfügbarkeitstest auf der Internetseite der Unternehmen werden diese Funklöcher nicht angezeigt.

Ausbau auf dem Land geplant

Die Anbieter sind sich bewusst, dass auf dem Land Nachholbedarf besteht. Die Telekom plant neue Mobilfunkstationen in Strande, Schwedeneck, Dänischenhagen, Tüttendorf, Holtsee, Haßmoor, Moorsee, Kühren, Schwentinental und Preetz-Klosterforst. Vodafone hat bis Ende 2020 in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön jeweils drei Vorhaben geplant, im Kreis Segeberg sind es vier.

