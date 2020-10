Kiel

Die Zustimmung der Verkehrsunternehmen im Schleswig-Holstein-Tarifverbund zum Jobticket gilt Ende November als sicher. „Nach dem Semesterticket brauchten wir dringend ein Angebot für all die anderen Pendlerinnen und Pendler“, sagte Rohlfs. Zehn Monate habe man mit den Partnern verhandelt. „Nach wie vor ist unser Ziel, die Menschen dafür zu gewinnen, vom Auto in den Bus oder in die Bahn zu wechseln.“

Der Ticketpreis sei ein wichtiger Hebel für das Jobticket. Allerdings werde man jetzt auch die Firmen stärker in die Pflicht nehmen: Die Verkehrsunternehmen einigten sich mit dem Land Schleswig-Holstein auf zwei Ermäßigungsstufen für das Jobticket: Bei einem (inzwischen steuerfreien) Arbeitgeberzuschuss von monatlich mindestens 15 Euro wird ein Rabatt von zehn Euro gewährt, bei einem Zuschuss von mindestens 30 Euro gibt es 20 Euro Rabatt.

Anzeige

Azubis in Kiel fahren mit dem Jobticket kostenlos

Die Folge: Bei Rabattstufe 2 können Arbeitnehmer innerhalb des Kieler Stadtgebiets, aber auch zwischen Schwentinental und Kiel nahezu kostenlos fahren. Der Preis für ein reguläres Monatsabo schmilzt von 51,67 auf 1,67 Euro.

Von Gettorf nach Kiel käme ein Arbeitnehmer monatlich für 35,83 Euro; von Eckernförde, Preetz und Neumünster nach Kiel zahlt man rund 100 Euro. Auszubildende fahren innerhalb Kiels bzw. von Schwentinental nach Kiel kostenlos.

Fahrten vom Kreis Segeberg Richtung Kiel und Lübeck werden ebenfalls um bis zu 50 Euro reduziert. Da man dort zum HVV gehört, greift für Pendler der Hansestadt das System des Hamburger Profitickets.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

IHK Kiel: Als Arbeitgeber kann man mit dem Jobticket punkten

Der Kieler IHK-Präsident Klaus-Hinrich Vater begrüßte die Pläne. Er nehme bei den Unternehmern „die Bereitschaft wahr, von sich aus mehr in nachhaltige Mobilität zu investieren, um auf dem Arbeitsmarkt als attraktiver Arbeitgeber punkten zu können“.

Erfreulich sei, dass künftig auch kleinere Unternehmen ihren Beschäftigten ein vergünstigtes Ticket zur Verfügung stellen können: Die Mindestabnahmemenge wird von zehn auf fünf Tickets gesenkt. Rohlfs: „Damit kann ebenso der Friseursalon seinen Mitarbeitern ein Angebot machen wie das Uniklinikum.“

Land Schleswig-Holstein gewährt zwei Millionen Euro Anschubfinanzierung

Das Land Schleswig-Holstein hat den Verkehrsunternehmen zunächst für zwei Jahre eine Anschubfinanzierung von insgesamt zwei Millionen Euro zugesichert. „Die Verkehrsunternehmen haben insofern kein Risiko“, sagte Dennis Fiedel, Sprecher des Verbundes der Kreise, kreisfreien Städte und des Landes, Nah.SH.

„Mittelfristig sollen sich die Rabatte durch die Neukunden finanzieren.“ Nur eine vierstellige Zahl von Fahrgästen nutze das bisherige Firmenabo. Künftig wolle man mit dem Jobticket deutlich mehr Fahrgäste erreichen.