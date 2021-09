Kiel

Für Schulkinder sind sie längst Alltag, nun können auch Kita-Kinder Corona-Selbsttests machen. Seit Mitte August hat das Land Test-Kits über Ämter und amtsfreie Gemeinden an die Kitas verteilen lassen. In den Einrichtungen sind sie Laufe der vergangenen Tagen angekommen. Die Tests ist freiwillig und können von den Eltern zu Hause vorgenommen werden. Doch das Angebot hat einen entscheidenden Haken: Anders als von vielen erwartet, handelt es sich nicht um sogenannte Lolli-Tests.

Anstatt an einem Wattestäbchen zu lutschen, gibt es auch für die Kleinsten im Land nun Tests, bei denen ein Nasenabstrich erforderlich ist. Das Wattestäbchen muss den Kindern dabei also durch die Nase geführt werden, um im Rachenraum Sekret zu entnehmen. „Das hat in der Elternschaft für große Irritationen gesorgt“, sagt Yvonne Leidner, Vorsitzende der Kita-Landeselternvertretung Schleswig-Holstein.

Kita-Elternvertreterin: Nasenabstrich erhöht die Hürde für den Test

Die Hürde, bei kleinen Kindern Corona-Tests per Nasenabstrich zu machen, sei für viele höher als bei der Lolli-Methode. Grundsätzlich freue sie sich zwar, dass es nun ein freiwilliges Testangebot für die Kita-Kinder gebe, so Leidner. „Wir erwarten aber, dass Lolli-Tests verteilt werden, sobald diese verfügbar sind.“

Während in anderen Bundesländern in den Kitas schon Lolli-Tests im Einsatz waren, argumentiert das Sozialministerium in Schleswig-Holstein aktuell gegen ihre Nutzung: „Unter anderem ist die Selbstentnahme von Speichelproben – wie sie beim Lolli-Test notwendig ist – derzeit für Antigen-Schnelltests für Kleinkinder nicht klinisch validiert“, sagte Ministeriumssprecher Marius Livschütz.

Ministerium: Lolli-Tests für Kita-Kinder aktuell nicht geeignet

Das Robert-Koch-Institut habe erst kürzlich darauf hingewiesen, dass sich Speichel nicht für die Untersuchung im Antigentest eigne, da er nur unzureichende Ergebnisse liefere.

„Zudem besteht bei Kita-Kindern die Gefahr des Verschluckens des Speichelsammlers aufgrund zu hoher Belastung beim Lutschen oder eventuellem Beißen“, erklärte Livschütz. Stattdessen komme daher nun ein für Kita-Kinder geeigneter Test mit Nasenabstrich zum Einsatz.

Wie groß die Nachfrage ist, ist dem Ministerium allerdings nicht bekannt – weil durchgeführte Tests nicht nachgewiesen werden müssen und die Test-Kits über die Kitas an die Eltern verteilt werden.

Paritätischer: Viele Kita-Eltern führen die Corona-Tests nicht durch

Dass die Nasenabstrich-Tests für kleine Kinder eher ungeeignet sind, sieht nicht nur die Elternvertretung so. „Die Anwendung widerspricht der Anatomie von Kleinkindern, abgesehen davon werden Fremdkörper in der Nase in dieser Altersgruppe nicht toleriert. Daher führen viele Eltern diese Selbsttests nicht bei ihren Kindern durch“, sagte Julia Bousboa, Sprecherin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Schleswig-Holstein, der Dachverband für verschiedene Kita-Träger ist. „Die Einrichtungen hoffen auf eine Zulassung der Lolli-Tests für diese Altersgruppe.“

Carsten Höhn vom Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein (VEK) erklärte, grundsätzlich sei es gut, dass es nun Corona-Tests für Kita-Kinder gebe. „Wie anwenderfreundlich die Tests sind, steht aber auf einem anderen Blatt.“

Unterdessen stellt Ministeriumssprecher Livschütz klar: „Die Entscheidung der Eltern darüber, ob das Angebot wahrgenommen wird, hat keine Auswirkungen auf die Möglichkeit einer Betreuung eines Kindes in der Kita.“