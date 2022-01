Kiel/Eckernförde

Der Sommer steht nicht gerade vor der Tür, doch viele denken jetzt schon an ihren Urlaub – und zwar in Schleswig-Holstein. Vor allem die Tourismus-Orte an den Küsten verzeichnen eine starke Nachfrage, die höher als in den vergangenen Jahren zur gleichen Zeit ausfällt. Wer ganz besondere Wünsche an seine Unterkunft hat, kann Schwierigkeiten bekommen, noch etwas zu finden.

„Normalerweise haben wir eine Vorbuchungsquote von 30 Prozent unserer Unterkünfte“, sagt etwa Stefan Borgmann, Eckernfördes Touristik-Chef. Diese Quote hatte schon zum Jahreswechsel zehn Prozentpunkte höher gelegen – „also deutlich mehr als sonst. Das ist nie dagewesen“, so Borgmann.

Sommer in Eckernförde schon zur Hälfte ausgebucht

Für die Hauptsaison im Juli und August sieht es an der Eckernförder Bucht sogar noch besser aus. „Die Hälfte von dem, was im Sommer an Umsatz überhaupt möglich ist, haben wir schon im Sack“, sagt er. Gemeint ist die Provision, die die Eckernförder Touristik- und Marketinggesellschaft (ETMG) für die Vermittlung der Privatquartiere kassiert. 271 gibt es davon in dem Ostseebad, 265 in der Umgebung.

„Wir haben 2021 viele neue Kunden bekommen, die haben häufig gleich noch einmal gebucht“, erklärt sich der Touristik-Chef die hohe Nachfrage. Das habe auch daran gelegen, dass Eckernförde zur Tourismus-Modellregion gehörte und geöffnet war, als sonst wegen der Corona-Pandemie ein Übernachtungsverbot galt.

Lesen Sie auch Verkaufsoffene Sonntage in Schleswig-Holstein in der Übersicht für 2022

„Zwei Wochen lang waren wir als einziges Ziel in Deutschland bereisbar“, so Borgmann. Entsprechend groß waren das Interesse und der Marketingeffekt. Mit Blick auf den zur Hälfte ausgebuchten Sommer sagt Borgmann: „Es sind noch viele Unterkünfte buchbar, aber nicht unbedingt mehr das, was besonders beliebt ist. Wer zum Beispiel Wert auf Meerblick legt oder eine Ferienwohnung zentral in der Innenstadt möchte, muss sich ranhalten.“

60 Prozent mehr Vorbuchungen in der Landeshauptstadt Kiel

Auch Kiel profitiert offenbar davon, dass Urlauber in der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren vermehrt Ziele in Deutschland ansteuerten und auf den Geschmack kamen. „Wir haben über 60 Prozent mehr Vorbuchungen für den Sommer als wir vor einem Jahr hatten“, sagt Eva Zeiske, Sprecherin von Kiel-Marketing. „Das ist sehr hoch und für uns ein Kracher.“

Das beziehe sich auf die rund 100 Privatvermieter in der Landeshauptstadt, die Kiel-Marketing vermittelt. „Hotels werden üblicherweise kurzfristiger gebucht.“ Zeiske stellt aber noch einen weiteren, erfreulichen Trend fest: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Kiel-Urlauber steigt an.

Zuletzt blieben die Gäste in den Monaten Juli und August vier Nächte, aus den Buchungen für 2022 sei zu erkennen, dass die Dauer um 50 Prozent auf sechs Übernachtungen wachse. „Die Gewichtung verschiebt sich klar zum Freizeittourismus“, folgert Eva Zeiske.

Damit gehe die Strategie der Landeshauptstadt auf, sich als Familienurlaubsziel zu etablieren. Das hatte Kiel-Marketing zuletzt stark beworben, etwa mit dem Vorteil stadtnaher Strände. „An dieser Kampagne halten wir fest.“

Deutliche Nachfrage nach Urlaub 2022 in Schleswig-Holstein

Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) stellt eine „deutliche Nachfrage für den Sommerurlaub“ vor allem auf den Nordseeinseln und in den beliebten Ostseeorten fest, so Geschäftsführerin Bettina Bunge. „Wir haben in der Pandemie und speziell mit unseren Modellregionen an Markenbekanntheit gewonnen und uns als attraktives und sicheres Reiseziel etabliert. Das ist ein guter Schwung für 2022.“

Schleswig-Holstein habe viele Stammkunden, „aber wir haben auch neue Zielgruppen gefunden, die festgestellt haben, wie schön es hier ist“. Diese Kunden, die sonst etwa nach Südeuropa fliegen, schätzten den Freiraum, den das Land biete, um Distanzen einzuhalten. Aber auch die Möglichkeit einer autarken Anreise spiele eine Rolle.

Lesen Sie auch Pleitewelle von Stromio & Co: Worauf betroffene Kunden achten müssen

Bunge zufolge haben sich von diesen Urlaubern viele bereits mit flexiblen Umbuchungsmöglichkeiten noch einmal für ein Ziel in Schleswig-Holstein entschieden – unter dem Motto „lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“. Deshalb bleibe eine gewisse Unsicherheit, wie viele von den Vorbuchungen realisiert werden.

Das betreffe jedoch vor allem die Nebensaison. Wer sich für den Sommer entschieden habe, bleibe auch meistens dabei. Während kurzfristige, kostenlose Stornierungen oder Umbuchungen bei Hotels bis kurz vorher gang und gäbe seien, bieten ihr zufolge auch zunehmend Privatvermieter mehr Flexibilität.

Gestaffelte Storno-Fristen für Ferienwohnungen

Die Anbieter geben zwar weiterhin meistens gestaffelte Fristen an, nach denen zum Beispiel 90 Prozent des Preises bezahlt werden müssen, wenn zehn oder weniger Tage vor Reiseantritt storniert wird. Aber: „Immer mehr Vermieter rücken davon ab“, sagt Branchenkennerin Annika Rathje.

Die Gettorferin vermietet und vermittelt selbst, außerdem betreibt sie den Podcast „Fewo-Helden“ für alle, die sich professionell mit dem Thema auseinandersetzen. Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass Vermieter flexibel sein müssen. Am besten man kommuniziere mit den Gästen direkt und auf Augenhöhe.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So könne man ihnen deutlich machen, wie wichtig es sei, so früh wie möglich zu stornieren – wenn es denn schon sein muss. So entstehe auch beim Gast ein Verständnis dafür, dass man sich in so einem Fall entgegenkommen müsse, so Rathje. „Ich biete diese Flexibilität auch aktiv an.“

Das werde nur sehr selten ausgenutzt. „Meine Erfahrung ist: Wer bucht, will auch anreisen. Kaum einer sichert sich vorsichtshalber drei Unterkünfte, um kurz vorher eine davon auszusuchen.“

Kommt es jedoch hart auf hart, etwa mit uneinsichtigen Kunden, können Vermieter laut vieler Geschäftsbedingungen den vollen Preis verlangen. Lediglich gewisse Abzüge schreibt der Gesetzgeber vor, bei Ferienwohnungen zum Beispiel zehn Prozent. Will der Mieter geltend machen, dass dem Vermieter durch seine Stornierung ein geringerer Schaden entstanden ist, muss er das beweisen.