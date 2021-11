Kiel

Im Kampf für eine liberale Drogenpolitik haben Juristen und Politiker aus Schleswig-Holstein viele Pflöcke eingeschlagen. Vor gut 25 Jahren sorgte ein Lübecker Richter dafür, dass Kiffer ihren Joint straffrei rauchen können. Kurz danach machte das Kieler Kabinett bundesweit Schlagzeilen, weil es Cannabis über Apotheken verkaufen wollte. Diese und aktuelle Pläne zur Abgabe von Haschisch scheiterten allerdings meist am Veto des Bundes. Welchen Drogenkurs die vermutlich nächste Bundesregierung fährt, wird derzeit zwischen SPD, Grünen und FDP in Berlin verhandelt.

Top-Jurist gilt als Vater der liberalen Drogenpolitik in Schleswig-Holstein

Als Vater der liberalen Drogenpolitik „made in Schleswig-Holstein“ gilt der frühere Lübecker Top-Jurist Wolfgang Neskovic. Der Richter legte dem Bundesverfassungsgericht 1992 ein erstinstanzliches Drogenurteil (zwei Monate Haft für zwei Gramm Haschisch) vor, erinnerte an den legalen Alkoholkonsum und forderte ein „Recht auf Rausch“. Die Karlsruher Richter lehnten im März 1994 zwar eine Legalisierung von Hasch ab, öffneten in dem wegweisenden Urteil ( 2 BvL 43 / 92 ) aber eine Hintertür. Demnach ist eine Strafverfolgung von Kiffern dann „unverhältnismäßig“, wenn sie mit einer „geringen Menge“ Gras erwischt werden. Zum Leidwesen vieler Politiker ließ das Gericht damals allerdings offen, bei wie viel Gramm die geringe Menge für den Eigenbedarf endet.

Justiz drückt bei Joints ein Auge zu Die Cannabisprodukte Haschisch (Harz der Hanfpflanze) und Marihuana (Gras, getrocknete weibliche Blüten) sind in Deutschland illegal. In Schleswig-Holstein und der Mehrzahl der Bundesländer wird allerdings der Besitz von Cannabisprodukten von bis zu 6 Gramm Bruttogewicht in der Regel strafrechtlich nicht verfolgt. Voraussetzung ist, dass die Drogen zum Eigenverbrauch gedacht sind. Zum Vergleich: Sechs Gramm reichen bei Einsteigern für mindestens zehn Joints. In NRW, Rheinland-Pfalz und Thüringen sind zehn Gramm straffrei, in Berlin sogar bis zu 15 Gramm. In Schleswig-Holstein, wo bis 2006 sogar 30 Gramm Cannabisprodukte toleriert wurden, gibt es vergleichbare Regelungen auch für andere Drogen. So drückt die Justiz bei bis zu drei Gramm Kokain oder Amphetaminen und bei bis zu einem Gramm Heroin zum Eigenverbrauch ein Auge zu.

Mit Blick auf den halben Sieg in Karlsruhe legte die SPD-Landesregierung 1995 nach, vorneweg Gesundheitsministerin Heide Moser. Die rote Powerfrau ließ sich von ihren Länderamtskollegen den Auftrag geben, in Schleswig-Holstein den Verkauf von Hasch zu erproben. Der Modellversuch, den die rot-grüne Regierung 1996 eintütete, war bis ins Detail geplant. Demnach sollten Apotheken erst in einigen Regionen Schleswig-Holsteins und dann landesweit Cannabisharz (Hasch) und Cannabis (Marihuana) in Fünf-Gramm-Tüten verkaufen. Der Preis sollte leicht über dem auf dem Schwarzmarkt liegen. Landesbürger (ab 16 Jahre) sollten eine fälschungssichere Kifferkarte erhalten, um Junkies etwa aus Hamburg abzuhalten. Den Vorstoß begründete Moser mit der Hoffnung, über den Hasch-Verkauf die Drogenmärkte trennen und so den Dealern das Geschäft vermiesen zu können.

Seehofer stoppte einst die Pläne von Gesundheitsministerin Heide Moser

Viele Apotheker protestierten, ebenso die CDU, die Schleswig-Holstein auf dem Weg zum „Mekka für Haschfreaks“ sah. Bundesweit hagelte es Proteste. Moser wurde als „Hasch-Heide“ diffamiert. Die Notbremse zog letztlich der damalige Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer (CSU). Sein Bundesamt lehnte 1997 den Kieler Antrag für den Haschverkauf ab. In den Folgejahren holten sich Politiker aus Schleswig-Holstein weitere Körbe. Die Pläne der rot-grün-blauen Koalition (2012 bis 2017), etwa vor Discos Drogen kostenlos zu testen („drug checking“), ließen sich ebenso wenig realisieren wie die Einrichtung von Drogen-Konsumräumen. Derartige Fixerstuben stießen damals in den Kommunen auf Widerstand – auch in Kiel.

Die jüngste Abfuhr holte sich die Jamaika-Koalition 2019. Ihre Pläne für einen Modellversuch zur Abgabe von Cannabis scheiterten an den fehlenden bundesrechtlichen Voraussetzungen. „Die Zeit ist offenbar noch nicht reif dafür“, sagte damals Sozialminister Heiner Garg enttäuscht. Der FDP-Politiker sitzt jetzt bei den Ampel-Verhandlungen mit am Tisch.

Von Ulf Christen