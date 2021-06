Kiel

In Schleswig-Holstein kommt der Ausbau des schnellen Internets flott voran. Inzwischen liegt vor mehr als der Hälfte der Wohnhäuser Glasfaser und knapp 40 Prozent der Hauseigentümer sind angeschlossen. Positiv ist auch die Entwicklung bei den allgemeinbildenden Schulen. Mittlerweile sind 766 der 948 Schulstandorte (81 Prozent) mit einem glasfaserbasierten Anschluss an das Landesnetz angebunden.

Schleswig-Holstein bestes Flächenland

„Wir knüpfen das Glasfasernetz in Schleswig-Holstein schneller als geplant und sind mit dem Ausbaustand schon heute besser als alle anderen Flächenländer in Deutschland“, betont Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Für Schleswig-Holstein sei das ein entscheidender Standortvorteil. „Datenautobahnen sind genauso wichtig wie ein gutes Verkehrsnetz.“ Ziel ist, bis 2025 fast allen Menschen im echten Norden die Möglichkeit zu bieten, schnelles Internet zu buchen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen“, so Buchholz.

23700 Kilometer Glasfaser verlegt

„Wir sind auf einem guten Weg, den flächendeckenden Glasfaserausbau bis 2025 weitgehend abzuschließen“, bestätigt der Geschäftsführer des Breitband-Kompetenzzentrums Schleswig-Holstein (BKZ.SH), Richard Krause. Landesweit seien bereits 23700 Kilometer Glasfaser verlegt. Weitere 19200 Kilometer seien in Arbeit oder Planung. Laut BKZ, das von Kreisen, Städten und Gemeinden getragen wird, profitieren derzeit schon 96 Prozent der gut 1000 Orte in Schleswig-Holstein vom Glasfaserausbau. Konkret: 724 Gemeinden sind an das Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen, in 124 wird daran gearbeitet und in 214 läuft die Ausbauplanung. „Es geht überall im Land voran“, bilanziert Krause.

Fortschritte auch in Kiel-Region

Fortschritte gibt es auch in der Kiel-Region. Der Geschäftsführer des Städteverbandes, Marc Ziertmann, erinnert an eine vom BKZ und der Stadt Kiel im Herbst 2019 organisierten Investorenkonferenz. Ergebnis: Die Unternehmen Telekom, TNG und Global Connect stellten Glasfaserpläne für Kiel vor und bekundeten, dass ihr Interesse nicht an den Grenzen der Landeshauptstadt endet, sondern in den Ausbauszenarien die Umlandgemeinden mit berücksichtigt werden. „Dies sind positive Signale für einen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau in den betroffenen Städten und Gemeinden“, betont Ziertmann. „Sofern sich genügend Bürgerinnen und Bürger, Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Gewerbebetriebe für einen Glasfaseranschluss entscheiden, werden auch die Landeshauptstadt Kiel und die Umlandgemeinden das Glasfaser-Ziel bis 2025 erreichen können.“

Ziertmann weist zudem darauf hin, dass die Kiel-Region schon heute nicht völlig von der digitalen Welt abgeschottet ist. „Die Landeshauptstadt Kiel und die umliegende Stadt Schwentinental sowie die Gemeinden des Amtes Schrevenborn und die Gemeinden Altenholz, Flintbek und Kronshagen sind über die Deutsche Telekom und die Vodafone mit Bandbreiten von bis zu 1000 Mbit/s über das Koaxialnetz der Vodafone und bis zu 250 Mbit/s über das Kupfernetz der Deutschen Telekom beziehungsweise in ausgewählten Stadtteilen von Kiel über die Deutsche Telekom auch per Glasfaser mit hohen Bandbreiten versorgt.“

Land digitaler als Stadt

Die Nase vorn, das zeigt auch die Ausbaukarte des BKZ, haben allerdings dank öffentlicher Förderung die lange unterversorgten Gemeinden auf dem flachen Land. Ziertmann formuliert das digitale Stadt-Land-Gefälle etwas freundlicher: „In Kiel und den umliegenden Gemeinden besteht ein Kunden- und Aufholpotenzial zum geförderten Glasfaserausbau in Breitbandzweckverbänden im ländlichen Raum.“

2023 alle Schulen am Netz

Vom zügigen Ausbau des schnellen Internets in weiten Teilen des Landes profitieren auch die Schulen. Die rund 800 Grundschulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien an insgesamt 948 Standorten hängen zwar seit Jahren am behördeninternen Landesnetz, benötigen aber etwa für Digital-Unterricht einen breitbandigen Internet-Zugang. Er wurde in Regie des IT-Dienstleisters Dataport bereits in 766 Standorten (81 Prozent) gelegt. Bis Dezember sollen weitere 144 Standorte angeschlossen werden, bis Ende 2022 nochmals 22. „Die Maßnahme soll wie geplant 2023 abgeschlossen sein“, teilte das Bildungsministerium mit.

Fortschritt dank Millionenförderung

Der Glasfaser-Boom hat seinen Preis. Die Stadtwerke, Zweckverbände und Amtsinitiativen, die neben Privatfirmen die Strippen ziehen, werden von der öffentlichen Hand gefördert. Der Bund hat laut BKZ.SH rund 200 Millionen Euro in Projekte aus dem echten Norden gesteckt, das Land 165 Millionen Euro. Damit kommen bis zu 75 Prozent der Projektkosten aus öffentlichen Kassen. In Schleswig-Holstein wird sehr sparsam mit den Steuergeldern umgegangen“, versichert Krause. Mecklenburg-Vorpommern habe ein Vielfaches der Bundesmittel erhalten.