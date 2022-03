Berlin/Kiel

Schleswig-Holstein will das von der Berliner Ampel-Koalition angekündigte ÖPNV-Ticket (neun Euro im Monat) spätestens zum 1. Mai einführen. Diesen Termin, den auch andere Bundesländer anstreben, nannte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP). Er geht davon aus, dass der Sparfahrschein den gesamten Bereich des SH-Tarifs (Schleswig-Holstein und Hamburg) abdeckt und 90 Tage reguläre Monatskarten ersetzt.

Nach Chaos-Konferenz: Buchholz schließt Alleingang in SH nicht aus

Auf ein bundesweites Gesamtkonzept für das Ampel-Ticket konnten sich die 17 Verkehrsminister von Bund und Ländern am Freitag in Bremen nicht einigen. Stattdessen stritten die Politiker über den Start der ÖPNV-Offensive (1. Mai oder 1. Juni), über die Kosten des Fahrscheins (die Länder waren auch aus organisatorischen Gründen für ein Gratis-Ticket) und zahlreiche weitere Details. Buchholz schloss nach der Chaos-Konferenz auch einen Alleingang Schleswig-Holsteins und einen Ticket-Start schon Mitte April nicht aus. „Wir können uns nicht am langsamsten Bundesland orientieren.“ Das Ticket sei eine Riesen-Marketing-Aktion für Bus und Bahn und müsse daher „so schnell wie möglich“ in Schleswig-Holstein nutzbar sein.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Möglich wäre ein Alleingang, weil Schleswig-Holstein im ÖPNV zu den Vordenkern gehört, der Verkehrsverbund sich über das gesamte Land erstreckt und eng mit dem HVV (Hamburg) kooperiert. Gleichwohl muss die Landes-Nahverkehrsgesellschaft in den nächsten Wochen noch wichtige Einzelfragen klären, etwa den Umgang mit Abo-Tickets. Bei Monats- und Jahreskarten ist das einfach. „Wir müssen die Zahlung für Abos solange aussetzen“, erklärt Buchholz. Größere Probleme bereiten mehrere Tausend Pendler, die mit einem Job-Ticket in Kiel und Lübeck derzeit für nur 2,50 Euro im Monat unterwegs sind, sowie die mehr als 40 000 Studierenden, die ihr Semesterticket über die Hochschulen kaufen.

Nah.SH begrüßt die ÖPNV-Offensive

Unter dem Strich bekam die Ampel-Koalition aus dem echten Norden viel Beifall. Das Ampel-Ticket sei eine „erhebliche Entlastung“ für Menschen, die bereits Bus und Bahn nutzen“, so der Minister. „Es ist zugleich ein großer Anreiz, auf den ÖPNV umzusteigen.“ Buchholz räumte ein, dass ihn der Berliner Beschluss eiskalt erwischt habe. „Der Vorschlag ist überraschend, aber deshalb ja nicht schlecht.“ Die Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH, in der 32 Bahn- und Busunternehmen organisiert sind, „begrüßte die ÖPNV-Offensive“.

Kritik kam vom Fahrgastverband Pro Bahn. Er bezeichnete das Spar-Ticket als „populistischen Schnellschuss ohne nachhaltige Wirkung“. Zweifel meldeten auch ÖPNV-Insider aus Schleswig-Holstein an. Ihre Sorge: Bei einem Erfolg könnte das Ampelticket einen solchen Sturm auf den ÖPNV auslösen, dass genervte Fahrgäste überfüllten Bussen und Zügen den Rücken kehren und lieber ins Auto steigen.

Von Ulf Christen