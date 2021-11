Das Land will mit dem Kommunalen Finanzausgleich (FAG) gleichwertige Lebensverhältnisse in Städten und Dörfern schaffen. Dazu fließen 18,18 Prozent der Landes-Steuereinnahmen in einem sehr komplizierten System an die mehr als 1100 Städte, Kreise und Gemeinden in Schleswig-Holstein. Im laufenden Jahr sind 1890 Millionen Euro im FAG-Topf. Davon werden in einem ersten Schritt 241 Millionen Euro für bestimmte Zwecke abgezweigt (Vorwegabzüge etwa für Kunst und Kultur). Nutznießer ist auch Kiel. Die Landeshauptstadt erhält 2021 Zuweisungen etwa für Theater (15,4 Millionen), Schwimmbäder (knapp 269.000) oder Büchereien (310.000).

Die Restmittel im FAG-Topf, 1649 Millionen Euro, werden dann auf drei Kommunalgruppen aufgeteilt. Gut die Hälfte (53,96 Prozent oder rund 890 Millionen) gehen an die elf Landkreise und vier kreisfreien Städte. Kiel erhält gut 120 Millionen Euro. In Gruppe zwei (30,73 Prozent oder 507 Millionen) befinden sich alle Orte. Als große Gemeinde kassiert Kiel hier 48 Millionen. Die Empfänger-Gruppe drei (15,31 Prozent oder 252 Millionen) besteht aus 132 zentralen Orten, darunter Oberzentren wie Kiel, Mittelzentren wie Bad Segeberg, Unterzentren wie Preetz oder ländlichen Zentralorten wie Felde. Aus diesem Extra-Topf für übergemeindliche Aufgaben bekommt Kiel in diesem Jahr gut 55 Millionen Euro.

Das Finanzausgleichsgesetz ist seit Jahren umstritten. Eine Reform der SPD-geführten Regierungskoalition wurde 2017 vom Landesverfassungsgericht gekippt, weil das Land unter anderem nicht ermittelt hatte, wie viel Geld die Kommunen benötigen. Die CDU-geführte Koalition einigte sich im Herbst 2020 mit den kommunalen Spitzenverbänden darauf, im neuen FAG (seit 2021) mehr Landesmittel bereit zu stellen und dieses Geld mit einem neuen Kriterium (Flächenfaktor) vor allem in den ländlichen Raum zu lenken. Gleichwohl haben im November 108 Dörfer eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Sie wollen insbesondere den Topf für zentrale Orte abschaffen und das Geld allen Gemeinden zur Verfügung stellen.