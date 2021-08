Kiel

Ein lauer Sommerabend an der Kiellinie. Während die Sonne gemächlich untergeht, hat der Service im Lagom keine ruhige Sekunde. Schließlich ist der weitläufige Gastraum des Restaurants dicht besetzt, auch in seinen beiden Außenbereichen genießen zahlreiche Gäste ihr Essen. Wären da nicht die Masken, könnte man auf den Gedanken kommen, die Prä-Corona-Zeit wäre in die Gastro-Szene zurückgekehrt. Selbst an Montagen, eigentlich ein gastronomisch traditionell schwacher Tag, ändert sich das Bild nicht.

„Wir können uns tatsächlich nicht beschweren“, sagt Lagom-Mitbetreiber Nils Drews. Seit dem Ende des Lockdowns steige die Nachfrage der Gäste kontinuierlich. „Wir haben eigentlich jeden Abend volles Haus“, berichtet der Gastronom, der sich freut, dass sein Restaurant nicht nur über einen großen Gastraum, sondern auch gleich zwei Außenbereiche verfügt, sodass zumindest bei gutem Wetter reichlich Platz vorhanden ist.

Ganz ähnlich stellt sich die Situation im Kieler Kaufmann dar. „Wir merken in unseren beiden Restaurants, dass Stadt und Region voll sind und auch die Kieler in Sachen Essengehen einen großen Nachholbedarf haben“, sagt Juniorchef Kilian Lessau. Dies freue ihn natürlich sehr, auch wenn die geltenden Corona-Bestimmungen den Umsatz sogar an ausreservierten Abenden drücken würden.

Die Corona-Krise hat viele Servicekräfte zum Berufswechsel bewogen

Daneben kämpft die Gastronomie mit einem weiteren Problem, das sich durch die Corona-Krise massiv verschärft hat. „Viele Servicemitarbeiter haben nach meinem Eindruck während der Lockdowns über ihren Beruf ausgiebig reflektiert und sich dazu entschlossen, ihn zu wechseln“, vermutet Mathias Apelt, der ehemalige Koch des Ahlmanns, der an der Kiellinie mitten in der Corona-Krise das Flygge eröffnet hat. Das Restaurant sei nahezu an jedem Abend ausgebucht, freut sich der Gründer, der seinem Personal unter anderem zwei Ruhetage gewährt und bei den Tischen mit einem Zwei-Schichten-System experimentiert, um wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten.

„Wir sind gerade gnadenlos unterbesetzt!“

Auch am Strand von Dänisch Nienhof zählt das Personal zur Mangelware, während die Gäste strömen. „Wir haben gut zu tun“, berichtet Mitarbeiterin Cindy Paulik. „Da aber niemand genau weiß, wie es in der Gastronomie weitergeht, ist es ziemlich schwer, neue Aushilfskräfte zu bekommen. Wir sind deshalb gerade gnadenlos unterbesetzt.“

Axel Strehl, Präsident des schleswig-holsteinischen Dehoga-Verbandes, rechnet damit, dass es ein bis zwei Jahre dauern wird, bis sich die Personalsituation in der Gastronomie wieder normalisiert hat. „Eigentlich konnten wir in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung verzeichnen“, betont der Betreiber des Restaurants „Strehl“ in Ahrensburg. Wer den Umgang mit Menschen möge, für den sei die Gastronomie der ideale Einsatzbereich. „Und gerade jetzt, wo die Gäste wieder da sind und die Gastronomie ganz neu zu schätzen wissen, macht die Arbeit umso mehr Spaß.“

Nicht alle Gastronomen treffen auf euphorische Gäste

Nicht jeder Gastronom erlebt die Rückkehr der Gäste so positiv. „Wir sind gut gebucht“, sagt zwar auch Henning Ziefke vom Kanalfeuer in Altenholz. „Aber die Euphorie der Gäste, endlich wieder essen gehen zu können, ist auf jeden Fall verschwunden. Das hat nur zwei Wochen gedauert.“

Ein Eindruck, den Ben Oliver Timm vom Kieler Mamajun nicht bestätigen kann: „Unsere Gäste genießen es spürbar, den Abend wieder in einem Restaurant verbringen zu können. Ich würde sagen, dass wir mittlerweile wieder bei 80 Prozent angelangt sind“, sagt der Küchenchef. „Das ist schon gar nicht mehr so weit von den Zeiten vor Corona entfernt.“