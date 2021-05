Kiel

Es werde kein anderes Fach wegfallen, auch würden keine Stunden woanders reduziert, erklärt David Ermes, Sprecher des Bildungsministeriums. Informatik wird allerdings auch nicht durchgängig von Jahrgang 5 bis 10 unterrichtet werden. Vier sogenannte Jahreswochenstunden sind vorgesehen, der Umfang ist etwa mit Chemie vergleichbar. „Typischerweise wird Informatik wohl in der siebten und achten Klasse jeweils zwei Stunden pro Woche unterrichtet werden“, erklärt Ermes.

„Ein Grundverständnis davon, was eigentlich hinter Computern und Webanwendungen steckt, ist unerlässlich, um für das Leben gerüstet zu sein“, sagt Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Bislang wird Informatik als Wahlpflichtfach oder in der Oberstufe auch als Profilfach angeboten, allerdings nicht an allen Schulen im Land.

In Informatik wird auch über gesellschaftliche Auswirkungen gesprochen

Nun sollen Schülerinnen und Schüler aller Gymnasien und Gemeinschaftsschulen das Fach belegen. Für sie wird es dann nicht nur ums Programmieren gehen, sondern auch um IT-Sicherheit oder die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft. So kann es beim Thema Suchmaschinen etwa um die effiziente Verarbeitung großer Datenmengen gehen, aber auch darum, welche Bedeutung die Vorauswahl der Suchergebnisse haben kann.

Um den geplanten Unterricht zu ermöglichen, braucht es allerdings mehr Informatiklehrerinnen und -lehrer. Dabei soll eine Weiterbildungsoffensive helfen. Ab 1. August sollen zunächst 75 Lehrkräfte für das Fach qualifiziert werden. Insgesamt sollen es in den nächsten drei Jahren bis zu 200 Lehrerinnen und Lehrer werden.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Koalitionsfraktionen begrüßen Informatik als Pflichtfach

Positive Reaktionen auf die Entscheidung kommen aus den Koalitionsfraktionen im Landtag. So freut sich Tobias von der Heide (CDU): „Die Digitalisierung macht es erforderlich, dass auch in der Schule Informatik endlich ein eigenständiges Fach wird.“ Anita Klahn (FDP) begrüßt, dass es auf dem Gebiet vorangeht, es gebe dort bereits einen gravierenden Fachkräftemangel. „Daher wird es Zeit, den Bereich Informatik zu stärken.“

Lesen Sie auch: Kieler Professoren fordern Informatik als Pflichtfach

Auch Ines Strehlau (Grüne) ist es wichtig, das Fach stärker an Schule zu verankern. Sie kündigt an: „Über die Umsetzung und die Ausgestaltung werden wir in der Koalition noch sprechen.“

Kritik klingt hingegen bei Martin Habersaat (SPD) durch. „Im Laufe der Jahre erreichen den geneigten Bildungspolitiker manche Forderungen nach zusätzlichen Fächern an den allgemeinbildenden Schulen“, formuliert er. Natürlich seien die Inhalte der Informatik wichtig, das seien andere Inhalte aber auch. „Wir sind gespannt auf die Umsetzung.“