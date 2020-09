Kiel

Die CO 2 -Melder schützen laut Umweltbundesamt zwar nicht vor der Infektion mit Covid-19, aber: „In Räumen mit hoher Personenbelegung, wie zum Beispiel Schulen, können sogenannte CO 2 -Ampeln grober Anhaltspunkt für gute oder schlechte Lüftung dienen“, heißt es von der Behörde.

Wird eine CO 2 -Konzentration von 1000 ppm dauerhaft oder deutlich überschritten, weist das laut den Experten auf ein unzureichendes Lüftungsmanagement mit potenziell erhöhtem Infektionsrisiko hin. Denn wenn viel ausgeatmetes Kohlendioxid in der Luft ist, sind auch viele Aerosole unterwegs.

Bildungsministerium berät sich mit Fachleuten

Das Bildungsministerium unterstützt Schulen und ihre Träger mit 15 Millionen Euro, damit sie coronabedingte Investitionen in Angriff nehmen können. Dazu zähle auch das Lüftungsmanagement. „Inwiefern diese konkreten Luftqualitätsmessgeräte dabei eine Hilfe sein können, beraten wir derzeit mit unseren Fachleuten“, so ein Ministeriumssprecher.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat bereits angekündigt für 40 000 Euro 350 Kohlendioxid-Messgeräte anzuschaffen und damit Schulen und Sitzungsräume in Amtsverwaltungen zu versehen. In den Kreisen Plön und Segeberg gibt es derzeit keine Pläne für eine flächendeckende Ausstattung der Schulen.

Die Stadt Neumünster hat das ebenso wenig vor. „In der gemeinsamen Arbeitsgruppe aller kreisfreier Städte war Tenor, dass kurzfristig keine flächendeckende Bereitstellung solcher Systeme angedacht ist“, sagt Pierre Hein, Abteilungsleiter Schule. Der Betrieb solcher Melder sei nicht zwingend notwendig, vielmehr sei es erforderlich, regelmäßige, zeitabhängige Lüftungsintervalle zu gewährleisten. Dafür seien andere Messinstrumente wie Stoppuhren effizienter.

Stadt Kiel : Lange Lieferzeiten für geeignete Messgeräte

Die Stadt Kiel prüft dagegen, ob und welche Geräte für einen zuverlässigen Einsatz in Schulen geeignet wären. „Da den Lehrern und Schülern damit eine objektive Handlungsunterstützung für das Belüften der Räume gegeben werden kann, wäre eine flächendeckende Ausstattung der fast 2000 Klassen- und Fachräume denkbar“, so Sprecher Arne Ivers. „Gute Raumluftqualität, die sich positiv auf die Lern- und Arbeitsbedingungen auswirkt, ist grundsätzlich wünschenswert.“ Allerdings habe eine erste Markterkundung ergeben, dass geeignete CO 2 -Melder derzeit nicht in ausreichender Stückzahl lieferbar seien, sondern es Wartezeiten von bis zu vier Monaten gebe.

GEW : "Genügend Sauerstoff ist fürs Lernen sowieso unabdingbar"

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hält Melder nicht nur jetzt für eine gute Unterstützung, um Lüftungsmaßnahmen ausreichend umzusetzen, sondern für eine nachhaltige Investition: „Genügend Sauerstoff ist fürs Lernen sowieso unabdingbar. Die Melder können also auch in Zukunft hilfreich und nützlich sein“, sagt GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke.

Es reiche aber nicht, bloß die schlechte Luftqualität im Klassenraum festzustellen, es müsse auch die Möglichkeit geben, überhaupt ausreichend lüften zu können. „Umgehend müssen nun Gefährdungsbeurteilungen für die einzelnen Räume und erforderliche Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Wo beispielsweise Fenster verrottet sind und nicht geöffnet werden können, muss das auf die Schnelle nachgeholt werden, auch Luftfilter können hier helfen“, fordert Henke.

DGB Nord fordert Luftfilter statt Melder

Was den Einsatz von CO 2 -Meldern in Büroräumen betrifft, ist der Deutsche Gewerkschaftsbund skeptisch. „Es handelt sich bei den Geräten um eine reine Lüftungserinnerung, da nur darauf hingewiesen wird, dass die Luft verbraucht ist. Inwieweit von dem CO 2 -Gehalt auf eine mögliche Virenlast zu schließen ist, ist mehr als unsicher“, so der DGB-Vorsitzende Uwe Polkaehn. Insofern seien sie aus seiner Sicht nicht geeignet, um die Verbreitung von Corona-Viren wirksam zu bekämpfen.

Ein Vorteil der CO 2 -Sensoren ist, dass sie verhältnismäßig günstig sind: Die Kohlendioxid-Messer gibt es schon für weniger als 100 Euro und sie können direkt eingesetzt werden. „Die recht preisgünstigen CO 2 -Melder sind eine Nebelkerze, um die deutlich teureren Luftreiniger zu vermeiden“, glaubt Polkaehn. Filteranlagen seien aber die bessere Lösung, wenn im Winter nicht ständig gelüftet werden kann.

Viele Aerosole trotz gekipptem Fenster Eine Studie der Klimatechnikfirma Wolf Gmbh und der Technischen Universität Berlin zufolge ist es maßgeblich, wie gelüftet wird. Sie haben in einem Klassenzimmer mit 24 Schülern die Aerosolkonzentration gemessen. „Die luftgetragenen Partikel breiten sich schnell im Raum aus und können nur mit regelmäßiger Stoßlüftung effektiv reduziert werden“, sagt Prof. Martin Kriegel. Bei dauerhaft gekippten Fenstern konnte im Raum nach 20 Minuten 900 Aerosolpartikel pro Quadratmeter festgestellt werden. Wurden die Fenster für fünf Minuten komplett geöffnet, sank der Wert zwar auf unter 100, stieg danach aber wieder deutlich an. Um dauerhaft hohe Konzentrationen zu vermeiden, sei es ratsam, Stoßlüftungen mehrmals in einer Unterrichtstunde unter Verwendung von CO2-Sensoren durchzuführen, empfiehlt Kriegel. Ebenso wurde ein raumlufttechnisches Gerät bei geschlossenen Fenstern angeschaut, das dem Raum frische Luft zuführt und verbrauchte ableitet. Hierbei blieb die Aerosolkonzentration länger auf einem niedrigen Level.

