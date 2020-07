Kiel

Schweden ist unter den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gerutscht. Das Robert Koch-Institut hat bereits reagiert: Das skandinavische Land ist auf der Karte über die Inzidenzen in Europa nicht mehr in Rot, sondern nur noch in Braun gekennzeichnet. Diese Farbe steht für 20 bis 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Zuvor war in Schweden der Grenzwert mehrere Wochen lang überschritten. Das Land war offiziell als Risikogebiet eingestuft worden. Das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnung aktuell aber noch aufrechterhalten - mit erheblichen Folgen für Rückkehrer aus Schweden.

Quarantäne bei Rückkehr aus Risikogebiet

Denn für Risikogebiete gilt: Wer sich innerhalb der letzten 14 Tage länger als 48 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten hat und nach Deutschland zurückkehrt, muss sich sofort in Quarantäne begeben und das Gesundheitsamt vor Ort informieren. Das entscheidet dann über die Länge der Quarantäne. Normalerweise dauert sie 14 Tage.

Einige Bundesländer wie Schleswig-Holstein haben es aber ermöglicht, dass man einen Corona-Test machen und bei einem negativen Ergebnis das Gesundheitsamt die Quarantäne vorzeitig beenden kann.

Corona-Test möglich, aber teuer

Die Kosten für den Test - meist rund 160 Euro - müssen die Reiserückkehrer aber selbst tragen. Auch deshalb beobachten viele Schweden-Urlauber derzeit die Entwicklung ganz genau.

In Schleswig-Holstein gilt dieses Vorgehen generell für Rückkehrer aus Staaten, die vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft worden sind. Das ist in der EU aktuell nur Luxemburg.

Risikogebiete: Hier finden Sie die Übersicht vom RKI

Keine Quarantänepflicht mehr für Schweden-Urlauber?

Was heißt das jetzt für Schweden-Fahrer, die nach Schleswig-Holstein zurückkehren? Ist die Quarantänepflicht sofort aufgehoben? Oder nicht, weil bei einem längeren Schweden-Aufenthalt man ja zumindest einige Zeit im Risikogebiet verbracht hat? Denn beim RKI hießt es:

"Für Einreisende in die Bundesrepublik Deutschland, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der letzten 14 Tage vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, kann gemäß den jeweiligen Quarantäneverordnungen der zuständigen Bundesländer, eine Pflicht zur Absonderung bestehen."

Das Sozialministerium in Kiel will noch am Montag dazu Fragen von KN-online beantworten.

