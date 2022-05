Lübeck

Durch den Krieg Russlands in der Ukraine habe das G7-Außenministertreffen diesmal eine „größere Dimension und strategische Bedeutung“, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zum Auftakt der Beratungen auf Schloss Weissenhaus (Kreis Ostholstein). „Der russische Angriffskrieg ist auch ein Krieg gegen die internationale Ordnung und ist zu einer globalen Krise geworden“, sagte sie. 25 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine könnten derzeit durch die Blockade der Häfen nicht mehr ausgeliefert werden, was die Ernährungskrise in Afrika und dem Nahen Osten verschärfe.

Die G7-Staaten hätten eine besondere Verantwortung und wollten dafür sorgen, dass die 141 Staaten, die sich in der Uno-Vollversammlung gegen Russlands Krieg ausgesprochen haben, „nicht im Stich gelassen werden“, sagte Baerbock. Man berate darüber, wie man die Getreideblockade „deblockieren“ könne. Ein weiterer Schwerpunkt der Gespräche sei, wie man sich gegen die „bewusste Desinformationskampagne“ Russlands stelle. „Internationales Recht ist stärker als Putins perfides Spiel“, sagte die deutsche Außenministerin.

Im Schlossgut Weissenhaus fanden am späten Donnerstagnachmittag bereits die ersten bilateralen Gespräche statt. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian und Kanadas Außenministerin Melanie Joly sprachen jeweils einzeln mit ihrem japanischen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi. Zuvor waren die Kolonnen mit den Politikern und ihren Stäben eskortiert von Motorrädern und Polizeifahrzeugen durch die holsteinische Landschaft angereist, zwischen Knicks und blühenden Rapsfeldern hindurch.

Polizei: Die Lage ist völlig entspannt

Auf dem Flughafen Lübeck-Blankensee waren zuvor die Delegationen aus Frankreich, Italien, Japan und eine EU-Kommission eingetroffen. Zu Beginn des G7-Außenministertreffens zeichneten sich weiterhin keine Proteste ab. Bislang seien keine Versammlungen angemeldet worden, sagte ein Sprecher des Kreises Ostholstein. Auch die Polizei, die mit 3500 Kolleginnen und Kollegen das Treffen sichert, sprach von einer völlig entspannten Lage.

Zeitweise soll beim G7-Treffen auch die indonesische Außenministerin Retno Marsudi zugeschaltet werden. Indonesien hat derzeit den Vorsitz der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20). Zum Treffen in Weissenhaus werden auch de Außenminister aus der Ukraine und Moldau, Dmytro Kuleba und Nicu Popescu, erwartet. Popescu ist dabei, weil befürchtet wird, dass die kleine Nachbarrepublik der Ukraine eines der nächsten Angriffsziele von Russlands Präsident Wladimir Putin sein könnte.

Von Christian Risch