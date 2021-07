Indien schickt Fregatte „Tabar“ durch den NOK in die Ostsee

Kiel

Marineschiffe aus Indien sind in der Ostsee sehr selten anzutreffen. Seit Sonntag ist eine der modernsten Lenkwaffenfregatten Indiens auf der Ostsee unterwegs.

Die „Tabar“ hatte den Nord-Ostsee-Kanal am Sonntag passiert und Kurs auf den Fehmarnbelt genommen. Das 125 Meter lange und 4000 Tonnen verdrängende Kampfschiff war am 13. Juni vom Heimathafen Mumbai aus gestartet und hatte Ende Juni den Suezkanal passiert.

„Tabar“ hat 300 Soldaten an Bord

Hinter dem Schiff und der 300-köpfigen Crew liegen 7000 Seemeilen. Zweck der Fahrt sind nach Mitteilung der indischen Marine gemeinsame Manöver mit der russischen Marine sowie befreundeten Nationen in der Region.

Höhepunkt des Besuchs in der Ostsee ist vom 22. bis 27. Juni der Besuch in St. Petersburg. Dort war die Fregatte von 2000 bis 2004 auch gebaut worden.

Am 25. Juli wird die „Tabar“ auch an der großen Flottenparade der russischen Marine teilnehmen. Die „Tabar“ hat zuvor bereits Kiels Partnerstadt Brest einen Hafenbesuch absolviert.

In Frankreich hatte das Schiff nach Mitteilung der indischen Marine eine Übung mit der neuen französischen Fregatte „Aquitaine“ absolviert.

Besuche in Schweden und Norwegen

Von Frankreich aus ging es direkt zum Nord-Ostsee-Kanal, wo die „Tabar“ am Sonntag zur Mittagszeit in Brunsbüttel in den Kanal einschleuste. Bei schönem Sommerwetter passierte das Schiff die knapp 100 Kilometer bis Kiel.

Auf der Ostsee sind jetzt gemeinsame Manöver mit der Marine Russlands geplant. Außerdem stehen Besuche in Skandinavien auf dem Programm.

Auch ein iranischer Verband ist auf dem Weg

Weitere Stationen der Reise sind Besuche in Schweden, Norwegen, Großbritannien und den Niederlanden. Auch dort sind kurze Manöver geplant. An dem Seemanöver mit Russland nimmt in diesem Jahr auch die Fregatte „Zulfiquar“ der pakistanischen Marine teil, die am Sonnabend bereits via Skagen in die Ostsee einlief.

Auf dem Weg in die Ostsee soll nach britischen Quellen auch ein Verband der iranischen Marine sein. Das iranische Logistik- und Tankschiff „Makran“ sowie die iranische Fregatte „Sahand“ werden am Mittwoch in der Nordsee erwartet.

Die Flottenbewegungen für die russischen Manöver hatten bereits Anfang Juli für Aufsehen gesorgt. Russland hat erstmals drei Atom-U-Boote aus dem Nordmeer in die Ostsee verlegt. Diese Einheiten sollen auch an der Parade am 25. Juli in St. Petersburg teilnehmen.