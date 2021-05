Kiel

Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als besorgniserregend eingestufte indische Coronavirus-Variante ist im Kreis Pinneberg aufgetreten. Ein Speziallabor habe die Infektion eines Reiserückkehrers aus Indien mit der Variante B.1.617.2 bei der Sequenzierung bestätigt, teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Drei weitere Familienmitglieder hätten sich ebenfalls infiziert. Alle Personen seien in häuslicher Quarantäne. Was Sie über die neue Corona-Mutante wissen müssen.

Wie gefährlich ist die indische Corona-Variante?

"Besorgnis ist durchaus angebracht", sagt der Kieler Virologe Prof. Helmut Fickenscher. Es gebe Hinweise, dass die indische Variante ansteckender als die bisher bekannten Formen des Virus sei. Fickenscher hält es deswegen für möglich, dass sich die Variante auch in Deutschland schnell verbreiten könnte. Noch liegt der Anteil der festgestellten Infektionen mit der indischen Variante B.1.617 in Deutschland bei rund zwei Prozent (Stand: 18. Mai). "Wir müssen die Variante genau beobachten - vor allem dann, wenn es zu deutlichen Fallzahl-Steigerungen kommt", sagt Fickenscher. Vieles über die indische Mutante sei noch ziemlich unklar, etwa, wie der klinische Verlauf bei Erkrankungen mit B.1.617 verlaufe.

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die indische Coronavirus-Variante als "besorgniserregend" eingestuft. Laut der WHO könnte die Variante womöglich auch unempfindlicher gegen Antikörper sein.

Wirken die Corona-Impfstoffe auch gegen die indische Variante?

"Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die indische Variante die Wirkung der Impfstoffe umgehen kann", sagt Virologe Prof. Helmut Fickenscher. Es gebe bereits eine Reihe experimenteller Untersuchungen, die die Schutzwirkung auch gegen die indische Variante des Virus bestätigten.

Was ist der Unterschied zwischen B.1.617 und B.1.617.2?

Die in Pinneberg nachgewiesene Variante B.1.617.2 ist eine von drei Untergruppen der Variante B.1.617. Diese Unterlinie ist beispielsweise in Großbritannien dominant: Der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) sind mehr als 1300 Fälle mit dieser Virusvariante bekannt. Auch in Deutschland sind die meisten Fälle mit der indischen Mutante der Untergruppe B.1.617.2 zuzuordnen.

Ist die Virus-Mutante für die schwierige Lage in Indien verantwortlich?

Die Zahl der Corona-Fälle in Indien stieg in den letzten Wochen massiv an, die indischen Behörden melden rund 4000 Corona-Tote pro Tag. Als ein Grund für die katastrophale Lage im südasiatischen Land gilt die indische Mutante B.1.617. Für den massiven Anstieg der Zahlen in Indien seien aber auch viele andere, örtlich bedingte Faktoren verantwortlich, sagt Prof. Helmut Fickenscher. Man könne die Lage in Indien nicht ausschließlich auf die Corona-Variante zurückführen. Für den massiven Anstieg der Zahlen in Indien wird auch der Zustand des Gesundheitssystems sowie dort stattfindende Massenveranstaltungen verantwortlich gemacht.