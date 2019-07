Kiel

Um 6 Uhr verließ das Kampfschiff die Kieler Förde und nahm Kurs auf den Fehmarnbelt. Vergangene Woche waren dort bereits russische Marineschiffe unterwegs.

Die in Mumbai beheimatete Lenkwaffenfregatte gehört zur „Talwar“-Klasse, den modernsten Einheiten der indischen Marine.

Ziel ist Militärparade in St. Petersburg

Die „Tarkash“ soll in der Ostsee an den Feiern zum Tag der russischen Seekriegsflotte Ende Juli 2019 teilnehmen und dabei auch St. Petersburg besuchen. Die Fahrt in der Ostsee ist eine Rückkehr in vertraute Gewässer. Das 125 Meter lange Schiff wurde nämlich 2012 in Kaliningrad ( Russland) gebaut.

Die Fregatte ist mit Stealth-Eigenschaften ausgerüstet und soll so schwerer zu orten sein. Bei der Bewaffnung hat die "Tarkash" Startgeräte für Lenkflugkörper des Typs Klub N sowie SA-N12 an Bord. Außerdem besitzt die Fregatte einen Hubschrauber, Torpedos und Wasserbomben zur Bekämpfung von U-Booten.

Indien ist ein langjähriger Kunde russischer und deutscher Werften. Die Kieler Werft TKMS hat vor 30 Jahren ebenfalls U-Boote an Indien geliefert, die derzeit gerade modernisiert werden. Aus Russland bekam Indien zuletzt U-Boote, Fregatten und einen Flugzeugträger.