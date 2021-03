Kiel

„Wir brauchen außerschulische Angebote, die nachmittags in der Unterrichtszeit oder in den Ferien freiwillig wahrgenommen werden können“, sagte der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat am Freitag. Denkbar sei eine Zusammenarbeit mit privaten Bildungsanbietern, aber auch mit Volkshochschulen.

Mecklenburg-Vorpommern gehe mit gutem Beispiel voran: Schwerin ermögliche auf Landeskosten allen Schülerinnen und Schülern bis zu 30 Förderstunden à̀ 45 Minuten bei privaten Anbietern.

Geld für Nachhilfe in Schleswig-Holstein: Zehn Millionen Euro wären nötig

Die SSW-Politikerin Jette Waldinger-Thiering sagte, dass jede Schule einen Fonds zur Verfügung gestellt bekommen solle – „ohne extra Bürokratie“. Pro Schülerin bzw. Schüler solle das Land 30 Euro zahlen – Geld, das die Einrichtungen auch in den Sommerferien für individuelle Nachhilfeprojekte nutzen könnten. Die Summe von insgesamt zehn Millionen Euro seien gut angelegt.

Habersaat skizzierte Möglichkeiten: Vom Geld könnten Nachhilfestunden am Nachmittag bezahlt werden, Förderstunden in Kleinstgruppen, Angebote bei einer Neuauflage des Lernsommers (den die SPD noch im vergangenen Jahr scharf kritisiert hatte) oder Eins-zu-eins-Nachhilfestunden per Videochat. „Damit alle Schulen das Förderprogramm auch umsetzen, wäre es wichtig, ihnen eine Summe zur Verfügung zu stellen, mit der sie arbeiten können.“

CDU zeigt SPD und SSW die kalte Schulter

Man freue sich darauf, mit der Regierungskoalition aus CDU, Grünen und FDP in Diskussion zu treten, hieß es gestern. Die CDU zeigte den Oppositionsvertretern von SPD und SSW allerdings die kalte Schulter. Die Forderungen nach einer weiteren Unterstützung seien ein alter Hut.

„Wir werden weiterhin Unterstützungskräfte an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen einsetzen, um die pandemiebedingten Belastungen abzufedern“, versprach der Bildungspolitiker Tobias von der Heide. „Dafür wurde der Vertretungsfonds für das zweite Schulhalbjahr 2020/2021 bereits um 7,8 Millionen Euro aufgestockt.“

Von dem zusätzlichen Personal an den Schulen sollten insbesondere Schülerinnen und Schüler profitieren, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Zusätzlich stelle das Land Schleswig-Holstein im laufenden Jahr 9,6 Millionen Euro für Brennpunktschulen bereit, „deren Schülerschaft am meisten bedroht ist, Lernrückstände durch die Pandemie aufzubauen“.