Kiel

Prof. Jan Rupp (49) ist ist einer der bekanntesten Infektiologen in Schleswig-Holstein und ein viel gefragter Mann. Seit Beginn der Corona-Pandemie gehört er zum Beraterstab der Landesregierung. Er ist Gründungsdirektor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck und trägt gleich zwei Facharzt-Titel.

Im Rahmen des Wissenschaftsempfangs in Kiel mit rund 170 hochkarätigen Gästen am Mittwochabend nahm sich der international anerkannte Wissenschaftler Zeit für ein Interview mit unserer Redaktion.

Prof. Rupp, verzweifeln Sie manchmal an der Kommunikation zwischen den Menschen?

Prof. Jan Rupp(lacht) Wie kommen Sie denn darauf?

Rupp: Als Mediziner geht man anders mit der Bedrohungslage um

Na ja, kaum jemand wird wohl derzeit so häufig missverstanden wie ein Virologe.

Ich glaube, am Anfang war die Kommunikation gar nicht so schwierig. Nur gingen während der Pandemie die Fragen irgendwann weit über die Virologie hinaus. Andere Themenbereiche rückten mehr in den Fokus. Deswegen entstanden und entstehen Missverständnisse. Dazu kommt, dass, wenn man sich als Mediziner tagtäglich mit Infektionen beschäftigt, anders umgeht mit Bedrohungslagen. Da entstand in Gesprächen manchmal eine Distanz.

Werden Sie eigentlich beim Brötchenholen angesprochen, was die Politik und die Wissenschaft da wieder an neuen Maßnahmen und Regeln ausgeheckt haben?

Ja, das ist tatsächlich der Fall. Zum Glück aber eher im Sinne: Fand ich gut. Fand ich schlecht. Das ist sehr konstruktiv. Aber dass ich mich politisch erklären müsste, ist zum Glück noch nicht vorgekommen. Was mich beruhigt, denn es zeigt die Unabhängigkeit zwischen diesen beiden Welten – der Politik und der Wissenschaft.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bezeichnete auf dem Wissenschaftsempfang der Landesregierung die wissenschaftliche Unterstützung bei der Corona-Pandemie als „großes Pfund“. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Infektiologe sagt, die große Masse müsse in der Pandemie nicht mehr geschützt werden

Die Landesregierung hat gerade beschlossen, dass ab Sonnabend die meisten Corona-Beschränkungen fallen werden. Ist die Maske noch nötig?

Es geht mehr hin zur Eigenverantwortung der Menschen. Die Zeiten der Verordnungen sind vorbei. Die Allermeisten können sich inzwischen selber schützen. Jeder kann selbst entscheiden, ob er sich in große Gruppen begeben will, ob er sich impfen lassen will. Das ist genau der richtige Weg. Wir müssen zum Glück nicht mehr die große Masse schützen, sondern nur noch die, die weiterhin ein hohes Risiko haben. Und das ist primär die Aufgabe der Hausärzte, aber auch einer guten Aufklärung.

Werden Sie persönlich noch Maske tragen?

In Innenräumen mit mehreren Menschen so wie heute hier beim Wissenschaftsempfang auf jeden Fall.

Was halten Sie vom Vorstoß Ihres Kollegen Prof. Stephan Ott, die Quarantäne-Pflicht aufzuheben?

In der Tat müssen die Regeln zur Absonderung/Quarantäne dringend bundesweit angepasst werden, genauso wie die derzeitige Teststrategie. Das massenhafte Testen ohne Anlass – beziehungsweise Symptome – ist in der derzeitigen Phase der Pandemie nicht mehr geboten.

Rupp: Für verschiedene Gruppen brauche es verschiedene Informationsmöglichkeiten

Wie kann man die Bevölkerung bei den Corona-Maßnahmen besser mitnehmen?

Ich glaube, man muss für verschiedene Situationen und Gruppen unterschiedliche Angebote machen. Ganz wichtig scheint mir aber, schon in Schulen oder sogar Kindergärten ein wissenschaftliches Grundverständnis für medizinische Themen zu wecken. Das muss nicht kompliziert sein. Aber die Neugier muss geweckt werden. Der Zugang zu Schule und Bildung muss so niedrigschwellig wie möglich sein. Dann bekommen Kinder Lust, sich auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen.

Haben Sie selber Kinder?

Ja. Die sind inzwischen acht, 13 und 16 Jahre alt.

Haben Sie als Vater gelernt, komplexe medizinische Zusammenhänge einfach zu erklären?

Ich denke schon. Aber meine Kinder wollen einfach auch wissen, was vorgeht. Das ist inspirierend.

Da stelle ich mir spannende Zusammenkünfte am Küchentisch vor.

Nicht wirklich. Bei den Mahlzeiten haben wir verabredet, nicht über Corona zu sprechen. Aber der Tag ist ja lang. Natürlich reden wir viel darüber, zumal meine Frau auch Medizinerin ist.

Wären soziale Medien eine Lösung, um mehr Verständnis bei den Menschen zu erreichen?

Ich bin kein Fan von sozialen Medien und nutze sie auch nicht. Das würde mich vermutlich auch um meinen Nachtschlaf bringen. Wissenschaft ist nicht mit 280 Zeichen auf Twitter zu erklären. Wenn ich höre, dass Karl Lauterbach twittert „Tendenz steigend – viele Tote“, dann bleibe ich ratlos zurück. Wie viele Tote sind es? Welche Altersgruppe ist betroffen? Da habe ich anschließend mehr Fragen als Antworten.

Sehen Sie eine Lösung?

So wie die sozialen Medien jetzt gelebt werden, funktioniert es nicht. Da gewinnt niemand. Die Nutzer können Gutes, Inhaltsvolles nicht von den Nachrichten unterscheiden, bei denen nur jemand seinen Frust ablässt. Aber man darf die Chancen, die das Internet bietet, auch nicht verteufeln. Man kann sich digital über Dinge informieren, neue Erkenntnisse erfahren und man kann sich verschiedene Meinungen einholen. Das halte ich für sehr wichtig, und da muss sich die Wissenschaft auch aktiv darum bemühen!

Die Corona-Inzidenz hat laut Rupp „absolut an Aussagekraft verloren“

Corona ist für viele Menschen nur noch ein einziges Zahlen-Wirrwarr. Welche Zahlen sind eigentlich wirklich wichtig?

Die Inzidenz hat absolut an Aussagekraft verloren. Mich wundert, dass die Medien noch immer die neuen Höchststände vermelden. Das wird mit sehr viel Sorge kommuniziert. Für mich ist aber vor allem die Frage wichtig: Wie sieht es im Krankenhaus aus? Haben wir genug Kapazitäten für die schweren Corona-Fälle? Die Antworten hierauf erleichtern mich im Moment. Das Problem liegt derzeit eher bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich in Quarantäne befinden.

Wie wird Schleswig-Holstein in Bezug auf Corona in zwei Jahren aussehen? Werden wir nach wie vor immer mal wieder Masken und Desinfektionsmittel brauchen?

Ich kann mir schon vorstellen, dass wir im nächsten Herbst und im Winter wieder darauf zurückgreifen werden. Nicht nur wegen Corona. Wir haben gelernt, dass Maske und Desinfektion ja auch super gut gegen Grippe helfen. All die Erkenntnisse, die wir bisher in der Pandemie gewonnen haben, helfen uns extrem gut bei einer ganzen Reihe von Infektionskrankheiten.