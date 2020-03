Kiel

Menschen, die befürchten, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, sollten vor allen Dingen zuhause bleiben und telefonisch abklären, ob und wenn ja wo sie auf das Virus getestet werden können. Nicht jeder Husten ist gleich ein medizinischer Notfall – deshalb ist es wichtig, sich beraten zu lassen. Dafür haben betroffene Bürger zahlreiche Möglichkeiten:

Für allgemeine Fragen zum Coronavirus hat das Bundesgesundheitsministerium ein Bürgertelefon eingerichtet: 030/346465100. Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Bürgertelefone und Hotlines in Schleswig-Holstein

Auch in Schleswig-Holstein gibt es eine landesweite Hotline für Fragen: Sie ist montags bis freitags unter der Nummer 0431/79 70 00 01 zu erreichen. Sie wird vom Gesundheitsministerium betreut und bietet allgemeine Informationen.

In Kiel hat die Stadtverwaltung eine eigene Hotline geschaltet, die ab Mittwochmittag von Montags bis Sonntags jeweils von 8 bis 20 Uhr besetzt ist. Unter der Rufnummer 0431/ 901 33 33 geben städtische Mitarbeiter und die Feuerwehr Auskunft. Melden sollten sich Menschen, die rechtliche Fragen, allgemeine Anliegen an die Stadtverwaltung (etwa zu Öffnungszeiten der Ämter) oder zu den Allgemeinverfügungen und dem öffentlichen Leben in der Stadt haben. Von medizinischen Fragen bitten die Verantwortlichen aus dem Rathaus abzusehen. In diesem Falle ist der kassenärztliche Notdienst der richtige Ansprechpartner (116 117).

Einige Kreise und kreisfreien Städte haben zusätzlich ein eigenes Bürgertelefon eingerichtet oder verweisen auf ortsansässige Einrichtungen. Das wären Dithmarschen (0481/ 97 20 00), Flensburg (0461/85 85 85), Lübeck via Gesundheitsamt (0451/ 115) Neumünster (04321/33 22 888), Ostholstein (04521/78 87 55), Pinneberg (04121/ 45 02 50 00), Plön (04522/74 37 43), Rendsburg-Eckernförde (04331/ 20 28 50), Schleswig-Flensburg (04621/ 877 89), Segeberg via Hotline des Infektionsschutzes (04551/ 951 98 33) und Steinburg (04821/88 87 30) Zudem gibt es hier eine Übersicht, wie die Ämter zu erreichen sind.

Medizinische Beratung

Das Beratungstelefon der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland ( UPD) ist unter der Telefonnummer 0800/011 77 22 erreichbar, Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr und Samstag von 8 bis 18 Uhr. Die UPD informiert und berät Ratsuchende in gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen.

Betroffene können sich im begründeten Verdachtsfall aber auch an ihren Hausarzt (ebenfalls telefonisch) oder den kassenärztlichen Notdienst (deutschlandweit 116117) wenden, um zu besprechen, wie die Situation abgeklärt werden kann.

Ein begründeter Verdachtsfall für einen Test besteht, wenn man Symptome wie Fieber und Husten hat und im Kontakt mit jemandem war, der sich nachweislich mit dem Virus infiziert hat oder der sich in den vergangenen zwei Wochen in einer der Risikoregionen wie Italien, Frankreich, Österreich, Spanien, USA oder China aufgehalten hat. Die Liste der internationalen Risikogebiete wird täglich vom Robert-Koch-Institut aktualisiert.

Für Gehörlose und Hörgeschädigte ist ein Beratungsservice erreichbar per Fax unter 030 / 340606607 oder E-Mail an info.gehoerlos@bmg.bund.de. Gebärdentelefon (Videotelefonie): https://www.gebaerdentelefon.de/bmg/

Bitte beachten Sie: Die 110 und 112 ist nur für besondere Notfälle und Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen gedacht. Bei reinen Fragen darf diese Nummer nicht gewählt werden.

Veranstaltungen und Reisen

Wegen der Absagen von Veranstaltungen und Reisen mehren sich derzeit auch bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein die Anfragen zu Themen rund um das Coronavirus. Damit die Berater nicht auch noch angesteckt werden, finden die Beratungen vorerst nur noch am Telefon statt, unter der Nummer 0431 / 59 099 40. Beratungstermine lassen sich auch buchen unter: www.verbraucherzentrale.sh/beratung-sh/online-terminbuchung

Wo finde ich zuverlässige Informationen im Netz?

Alles zu Corona in Schleswig-Holstein lesen Sie in unserem Liveblog oder in unserem kostenlosen Info-Überblick.

Alle aktuellen Berichte zu Corona in Kiel und Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

Auf ihrer zentralen Webseite informiert die Landesregierung Schleswig-Holstein kontinuierlich über aktuelle Änderungen zum Coronavirus.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben unter www.116117.de Erklärvideos und zentrale Fragen und Antworten zum Coronavirus zusammengestellt.

Informationen zum Schutz vor dem Coronavirus und anderen Infektionskrankheiten erhalten Sie unter www.infektionsschutz.de

Das Robert Koch-Institut informiert tagesaktuell zum Coronavirus und den Risikogebieten unter www.rki.de

Informationen für Reisende und Antworten auf Fragen zu Quarantänemaßnahmen im Ausland und Stornierung von Pauschalreisen gibt es beim Auswärtigen Amt: www.auswaertiges-amt.de