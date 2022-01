Kiel

Ministerpräsident Daniel Günther kann mit seiner CDU optimistisch in den bevorstehenden Wahlkampf ziehen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag des NDR würde sich die Union mit 28 Prozent als stärkste Kraft behaupten, wenn bereits am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre. Tatsächlich findet sie am 8. Mai 2022 statt.

Die SPD käme auf 23 Prozent, die Grünen würden 20 Prozent erreichen. Die FDP käme auf zehn Prozent, die AfD auf sieben und der von der Fünf-Prozent-Hürde befreite SSW auf vier. Die Linke würde den Einzug in den Landtag mit drei Prozent erneut verfehlen. 71 Prozent der Befragten gaben an, mit der amtierenden Landesregierung zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Günther selbst steht laut infratest dimap mit Zustimmungswerten von 72 Prozent auf Platz eins der beliebtesten Landeschefs bundesweit. Infratest dimap hatte vom 13. bis 18. Januar 2022 knapp 1200 Wahlberechtigte in Schleswig-Holstein angerufen oder online befragt.

Günther führt deutlich vor seinen Herausforderern

„Die Menschen sind damit zufrieden, wie sie von CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein regiert werden“, sagte Günther am Donnerstag. „Das sind im Vergleich zu anderen Bundesländern wirklich herausragende Werte. Für mich als Regierungschef ist das eine gute Nachricht.“ Der SPD-Kandidat Thomas Losse-Müller ist laut Umfrage einer Mehrheit noch unbekannt. Gäbe es eine Direktwahl des Ministerpräsidenten, käme er auf gerade mal sieben Prozent, Amtsinhaber Günther dagegen auf 58.

Losse-Müller gab sich gelassen. Wahlen seien im Norden immer knapp. „Es ist nicht überraschend, dass meine Bekanntheit zum aktuellen Zeitpunkt deutlich hinter der des Ministerpräsidenten liegt“, sagte er. „Unsere Kampagne hat noch nicht begonnen. Die meisten Menschen werden sich erst ab März intensiver mit der Landtagswahl beschäftigen.“

Rechnerisch wäre neben Jamaika auch eine Ampel denkbar

Die Grünen-Spitzenkandidatin, Finanzministerin Monika Heinold, würde zwölf Prozent gewinnen. Tatsächlich wird der Regierungschef vom Parlament gewählt. Günther könnte an der Seite von Grünen und FDP seine Jamaika-Koalition fortführen. Rechnerisch wäre aber auch eine Ampel nach Berliner Vorbild aus SPD, Grünen und FDP möglich.

Die Ergebnisse unterscheiden sich stark von einer Umfrage des Instituts Insa, die die Bild-Zeitung am 24. November 2021 veröffentlicht hatte. Dort landete Günthers CDU mit 21 Prozent nur auf Platz zwei. Die SPD sahen die Meinungsforscher dagegen mit 28 Prozent ganz vorn. Die Grünen erhielten 18, die FDP 14, die AfD sieben und der SSW drei Prozent. Die Linke wäre auch laut Insa mit vier Prozent nicht im Parlament vertreten.