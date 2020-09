Kiel

Es gebe eine Menge offener Fragen, heißt es aus der SPD. Die Sitzung wurde wegen des großen öffentlichen Interesses in den Plenarsaal verlegt und von einem halben Tag bereits auf einen ganzen ausgedehnt. Ob diese Zeit ausreicht, steht nicht fest. Der stenografische Dienst fertigt von der Sitzung ein Wortlautprotokoll an.

So kam es zum Rücktritt

„Das wird ein Stresstest für die Wahrheitsliebe des Ministerpräsidenten und der CDU“, verkündete Fraktionschef Ralf Stegner am Dienstag in den sozialen Medien. Zu einer direkten Begegnung zwischen Günther und Grote kommt es voraussichtlich nicht, und doch dürften widersprüchliche Aussagen der beiden im Mittelpunkt stehen. Günther hatte Grote Ende April zum Rücktritt gedrängt und von Vertrauensbruch gesprochen: Er habe durch staatsanwaltschaftliche Berichte ans Justizministerium von Kontakten seines damaligen Innenministers zum Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen und einem Journalisten der Kieler Nachrichten erfahren. Grote hatte seinerseits erklärt, dass solche Kontakte für einen Spitzenpolitiker üblich seien. Für Zündstoff sorgt das Vorgehen der Kieler Staatsanwaltschaft. Sie hatte bei einer Razzia wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat Nommensens Handy beschlagnahmt und darauf umfangreiche Chatprotokolle gesichtet. In Form eines sogenannten Bestra-Vermerks gab sie auch Chat-Inhalte über Personen weiter, gegen die nicht ermittelt wird. Unter anderem ist ein Screenshot mit einem Foto enthalten, das einen hochrangigen Polizeibeamten zeigt, ergänzt durch ein Schmähwort. Das ursprüngliche Foto stammt aus einem Chat zwischen Grote und dem Journalisten. Grote bestreitet vehement, die Schmähfassung, die ihm Günther im finalen Gespräch am Tag des Rücktritts ausdrücklich vorgehalten habe, gekannt zu haben. Günther hatte dagegen Ende April gegenüber dem Ausschuss behauptet, Grote habe den Bestra-Inhalt „nicht bestritten“.

Inzwischen bestätigte Günther in einem Interview mit unserer Zeitung, dass ihm der Minister das Foto auf seinem Handy ohne Schmähwort gezeigt habe. Aber das Bild habe in diesem Kontext ohnehin „keine Bewandtnis“ gehabt, so Günther. Das Vertrauensverhältnis sei gestört gewesen.

SPD zweifelt an den Ursachen

Stegner bezweifelt, dass die Chats der alleinige Grund für das politische Ende des Ministers waren. Bei der Akteneinsicht war die SPD auf den Entwurf einer Pressemitteilung gestoßen, den Staatskanzleichef Schrödter für Günther am Tag des Rücktritts vorbereitet hatte. Darin sollten Grote eine angreifbare Kommunikation mit Journalisten vorgeworfen werden – vor allem aber Personalentscheidungen 2017 in der Polizeiführung, die mit der Rocker-Affäre zusammenhängen. Von beidem war in der veröffentlichten Mitteilung nicht mehr die Rede. Der Regierungssprecher hatte die Pressemitteilung kurz vor Veröffentlichung noch an Oberstaatsanwältin Birgit Heß mit dem Vermerk „wie besprochen“ gemailt.

Auch Heß’ Rolle ist für die Opposition ein Thema. Stegner kritisiert, dass sie an Besprechungen in der Staatskanzlei teilgenommen hatte. Dafür gebe es nur zwei Erklärungen: Entweder sei sie motiviert worden, politisch Belastendes über Grote zusammenzutragen. Oder sie habe aus Eigeninitiative gehandelt. Beides sei ein Missbrauch der Justizbehörden. Der neue Justizminister Claus Christian Claussen ( CDU) wies den Vorwurf Stegners am Dienstag entschieden zurück.

