Grote: Wann fiel die Entscheidung?

Dem NDR sagte Claussen, dass er "immerhin eine Nacht" über seine Zusage zu Günthers Jobangebot habe schlafen können. Damit wird klar, dass Günthers Entscheidung, sich von Grote zu trennen, am Dienstag längst feststand.

Günther hatte am frühen Dienstagnachmittag erklärt, dass ihm Grote am Mittag den Rücktritt angeboten habe. "Diesem Wunsch habe ich entsprochen." Ganz freiwillig war dieser Wunsch offensichtlich nicht. Günther hatte in seiner offiziellen Erklärung keinen Hehl daraus gemacht, dass er das Verhältnis zu seinem Minister fundamental gestört sah. "Die Zusammenarbeit in einer Regierung basiert auf Vertrauen und Offenheit."

Am 21. April hatte der Regierungschef über Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) einen Bericht der Staatsanwaltschaft Kiel mit neuen Erkenntnissen erhalten, "die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Innenminister ausschließen".

Grotes Nachfolgerin wurde Sütterlin-Waack ( CDU); ihren Posten hat jetzt der Landtagsabgeordnete Claussen übernommen. Er leitete bisher den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Rockeraffäre.

