Innenministerin Sütterlin-Waack über die zweite Einsatzhundertschaft

Im Interview spricht Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack über die Zukunft der Polizei in Schleswig-Holstein.

Frau Ministerin, in Wacken und Oststeinbek soll es neue Polizeistationen geben. Was war dafür ausschlaggebend?

Sabine Sütterlin-Waack: Ausschlaggebend war zum einen der Koalitionsvertrag, nämlich dass wir keine weiteren Polizeistationen schließen und uns genau angucken, ob wir weitere eröffnen wollen. Das haben wir getan. Oststeinbek liegt ganz dicht an einem Hamburger Problemviertel mit erhöhtem Kriminalitätsaufkommen und zwei Autobahnen.

Wie viele Beamtinnen und Beamte kommen dort zum Einsatz?

Drei Leute. Unter drei Personen werden wir überhaupt keine Polizeistationen mehr haben.

Was können die ausrichten?

Sie können erst einmal sichtbar sein, das ist auch für die Bevölkerung ganz wichtig. Die Menschen sollen wissen, es ist Polizei vor Ort. Und selbstverständlich machen sie die Sacharbeit wie jeder andere Polizist auch.

Wäre am Rand eines Problemviertels nicht eine größere Besetzung nötig?

Das ist ein Hamburger Thema. Uns geht es darum, unseren Bürgern ein Sicherheitsgefühl zu geben.

Welches Argument spricht für Wacken? Dort findet einmal pro Jahr ein Festival statt.

Es gibt inzwischen auch ein Winter-Festival. Die planen auch weitere Großereignisse. Beispielsweise finden in der Nachbarschaft in Hartenholm Rennen statt. Der Bedarf ist also da.

Wie viele Polizeikräfte hat Schleswig-Holstein zurzeit?

In der Polizei insgesamt sind heute ohne Anwärterinnen und Anwärter 8115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2023, am Ende des Aufwuchses, werden es 8345 sein. Davon sind etwa 7000 Vollzugskräfte.

Wie verteilen die sich auf der Fläche?

Völlig unterschiedlich: Kiel und Lübeck sind die größten Polizeidirektionen, da sind die meisten Vollzugskräfte, Itzehoe ist die kleinste. Wir haben acht Polizeidirektionen, davon ist eine die Polizeischule Eutin.

Reicht die Personalstärke aus?

Grundsätzlich haben wir als Koalition festgestellt, dass sie nicht ausreicht. Wir wollten 500 Kräfte mehr. Bis 2023 wollen wir den Personalaufbau abgeschlossen haben und werden bis dahin 755 zusätzliche Stellen im Vergleich zum Jahr 2015 haben. Mehr geht immer, das ist klar. Wir müssen uns jedoch immer nach dem finanziellen Spielraum richten.

Welche Bereiche wollen Sie damit stärken?

Wir geben einen Großteil der 755 Stellen an die Direktionen, von dort werden sie verteilt. Im Durchschnitt sind es 43. Damit werden unter anderem die Streifendienste verstärkt. Und dann geben wir über 150 Stellen zur Kriminalpolizei. Dort haben wir erheblichen Bedarf, weil sich die Lage in den vergangenen zehn Jahren stark verändert hat: Unter anderem brauchen wir viel mehr Cyberanalysten, um Kriminalität im Netz zu bekämpfen – wenn Sie allein an den Bereich Kindesmissbrauch im Netz denken. Und wir wollen den Psychologischen Dienst der Polizei mit insgesamt fünf Stellen ausstatten. Wir brauchen diese Kräfte für die Nachbereitung besonders belastender Situationen.

Und das bringt etwas?

Ja, klar. Wir können mit mehr Personal die vielfältigen Aufgaben besser und auch zügiger bewältigen, die Aufklärungsquote steigern und versuchen, Verbrechen durch Prävention überhaupt zu verhindern. Und wir verringern die Arbeitsbelastung der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben bei der Polizei mit sehr vielen Überstunden zu kämpfen. Die Belastung jedes einzelnen Beamten ist wirklich hoch.

Die Ein-Personen-Polizeistation hatte ihre Vorteile. Der Dorfsheriff kannte seine Pappenheimer.

Aber auch der Dorfsheriff hatte mal Urlaub und war mal krank. Und diese persönliche Kenntnis gibt es auch bei drei Leuten. Ich hoffe, dass wir eine gewisse Kontinuität bekommen und die Leute wissen, dass da immer einer ansprechbar ist. Das halte ich für sehr wichtig. Es soll nicht nur eine Sprechstunden-Polizei geben.

Sicherheitsgefühl ist auch eine politische Kategorie. Hat die CDU das in den vergangenen Jahren vernachlässigt?

In den vergangenen vier Jahren sicherlich nicht. Natürlich werden wir in den kommenden Jahren damit zu kämpfen haben, unseren Haushalt zusammenzuhalten. Insofern verstehe ich, dass die Finanzministerin nicht begeistert ist, wenn ich aus ihrer Sicht schon wieder mit neuen Stellenwünschen ankomme. Ich muss bei jeder einzelnen Stelle begründen, warum wir die unbedingt brauchen. Jeder will doch in seinem Bereich etwas.

Sehen Sie auch in anderen Regionen Bedarf? Wo braucht es mehr Polizeibeamte?

Sicherlich in den Städten. Aber es ist nicht so, dass bei uns auf dem platten Land im Kreis Schleswig-Flensburg überhaupt keine Polizeibeamte mehr gebraucht werden. Wir müssen eine gleichmäßige Verteilung haben, damit das Sicherheitsgefühl der Leute gegeben ist.

Bekommt Schleswig-Holstein eine zweite Einsatzhundertschaft?

Ja. Wir sind dabei, sie aufzubauen. Die zweite Einsatzhundertschaft soll auch in Eutin fest stationiert werden, wir sind gerade dabei, die baulichen Voraussetzungen zu schaffen. Die weitere feste Einsatzhundertschaft ist aus unserer Sicht dringend nötig, weil die erste ganz oft weg ist und im ganzen Bundesgebiet abgerufen wird und bei uns dann fehlt. Bislang ist es so, dass dann die Beamten aus den Polizeidirektionen zusammengezogen werden. Die fehlen dann vor Ort, kommen entweder aus freien Tagen oder sogar aus dem Dienst und werden abgezogen. Dann muss jemand anderes seine freien Tage oder seinen Urlaub abbrechen. Dadurch entstehen natürlich Unmengen an Überstunden.

Wann soll es losgehen?

Eine Einsatzhundertschaft besteht aus 123 Personen, das bekommen wir nicht auf einen Schlag hin. In diesem Jahr haben wir mit dem Ziel des Abbaus der Überstunden 25 Stellen im Haushalt eingestellt, im nächsten Jahr weitere 25. Das ist ein Anfang. Die Leute müssen ja auch ausgebildet werden. Wir werden einen Grundstock neu einstellen. Nötigenfalls müssen wir auch einen Anteil aus den Dienststellen zusammenziehen.

Das alles steht unter Vorbehalt, dass die CDU Regierungsverantwortung behält?

Was eine andere Regierung machen würde, kann ich nicht sagen. Aber ich hielte es für schwierig, auf eine zweite Einsatzhundertschaft zu verzichten.

Was kostet das?

Im Öffentlichen Dienst wird pro Stelle im Mittel mit 50.000 Euro gerechnet. Wie gesagt, werden wir nötigenfalls auch Stellen aus den Dienststellen zusammenziehen. Deshalb sind wir mit dem Konzept noch nicht so weit, dass ich eine belastbare Kostenschätzung abgeben möchte.

Was soll, was kann eine solche Einsatzhundertschaft?

Sie kann immer in großen Lagen ausrücken, die wir auch in Schleswig-Holstein ab und zu haben. Sie kann aber auch in Teilen ausrücken. Und sie ist anders ausgebildet und ausgerüstet. Es geht um große, schwierige Demonstrationen, aber auch um große Sportereignisse und Großveranstaltungen.

Wie hoch ist das Corona-Infektionsrisiko in der Polizei?

Wir hatten ganz wenige Ansteckungen. Das liegt an einem sehr guten Hygienekonzept. Abstand kann man im Streifenwagen nicht halten, im Kontakt mit dem Bürger auch nicht immer. Und wir haben einen sehr guten polizeiärztlichen Dienst. Bereits am 9. März wurde in der Landespolizei mit den Impfungen angefangen.

Wie viele Kräfte sind mittlerweile geimpft?

Fast alle. Wir sind zumindest mit den Erstimpfungen fast durch. 5800 haben wir selbst geimpft, und viele haben sich über ihre Hausärzte oder die Impfzentren selbst um Termine gekümmert. Die Zweitimpfungen über die Polizeiärzte sind Ende Juli abgeschlossen.

Erwarten Sie als oberste Chefin eine solche Impfung?

Ja, ich wünsche mir, dass sich möglichst alle Polizeibeamtinnen und -beamten impfen lassen. Der Polizeiberuf ist mit ganz viel Nähe verbunden, sowohl zu den Kolleginnen und Kollegen als auch zu den Menschen auf der Straße. Da ist die Impfung ein Eigen- und auch ein Fremdschutz. Selbstverständlich wird es akzeptiert, wenn es jemand überhaupt nicht will. Aber in solch einer Truppe, die so eng zusammenarbeitet, finde ich das schwierig.