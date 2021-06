Kiel

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat für Schleswig-Holstein den Aufbau einer zweiten Einsatzhundertschaft der Polizei angekündigt. Die 123 Kräfte sollten in Eutin fest stationiert sein und bei Großdemonstrationen, großen Fußballspielen und anderen Ereignissen eingesetzt werden. Derzeit würden die baulichen Voraussetzungen geschaffen.

Die erste Hundertschaft ist zu oft nicht im Land

„Die Einsatzhundertschaft ist aus unserer Sicht dringend nötig, weil die erste Hundertschaft ganz oft weg ist, im ganzen Bundesgebiet abgerufen wird und bei uns dann fehlt“, sagte die Ministerin am Dienstag im Interview mit unserer Zeitung. Bislang würden in besonderen Lagen Beamte aus anderen Polizeidirektionen zusammengezogen. „Die fehlen dann vor Ort, kommen entweder aus freien Tagen oder sogar aus dem Dienst und werden abgezogen.“ Dann müssten Kolleginnen und Kollegen ihre freien Tage oder sogar den Urlaub abbrechen. „Dadurch entstehen natürlich Unmengen an Überstunden.“

Bis 2023 soll die Polizei 755 zusätzliche Stellen bekommen

Im laufenden Haushalt seien mit dem Ziel des Überstundenabbaus 25 Stellen eingestellt worden, im nächsten Jahr seien es weitere 25. „Das ist ein Anfang.“ Sütterlin-Waack sprach von einem Grundstock an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den man ausbilden und neu einstellen werde. „Nötigenfalls müssen wir auch einen Anteil aus den Dienststellen zusammenziehen.“ Möglich werde der Zuwachs unter anderem durch einen Personalaufbau, den das Land seit 2015 verfolgt. Ursprünglich habe man die Landespolizei um 500 Kräfte aufstocken wollen. Das seien jetzt deutlich mehr geworden. „Bis 2023 wollen wir den Personalaufbau abgeschlossen haben und werden bis dahin 755 zusätzliche Stellen haben.“

Jede neue Polizist wird etwa 50.000 Euro kosten

Zu den Kosten für die zweite Hundertschaft äußerte sich die Ministerin vorerst nur vage. Das Konzept sei noch nicht so weit ausgereift, dass sie eine belastbare Schätzung abgeben wolle. Im Mittel rechne der Öffentliche Dienst jedoch mit 50.000 Euro pro Stelle. Das wären in der Summe gut sechs Millionen Euro im Jahr. Sütterlin-Waack betonte auch hier, dass einige Stellen aus anderen Direktionen zusammengezogen würden.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterdessen sind nahezu alle Polizistinnen und Polizisten im Norden mindestens einmal gegen Corona geimpft. 5800 der rund 8100 Beamtinnen und Beamten hätten ihr Vakzin über den polizeiärztlichen Dienst erhalten, sagte die Ministerin. Die Zweitimpfungen bei den Polizeiärzten sollten Ende Juli abgeschlossen sein.

Lesen Sie auch Innenministerin Sütterlin-Waack will mehr Frauen in der Polizei

Sütterlin-Waack betonte, dass sie als oberste Chefin von den Ordnungshütern eine solche Impfung prinzipiell erwarte. Zwar werde es akzeptiert, wenn sich jemand weigere. „Aber in solch einer Truppe, die so eng zusammenarbeitet, finde ich das schwierig. Der Polizeiberuf ist mit ganz viel Nähe verbunden, sowohl zu den Kolleginnen und Kollegen als auch zu den Menschen auf der Straße. Da ist die Impfung ein Eigen- und auch ein Fremdschutz.“