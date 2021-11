Büdelsdorf

Wenn Josephine Teske in ihrem Wohnzimmer von ihrer Liebe zu Gott redet, schauen ihr Tausende zu. Dabei sitzt die 35-Jährige gemütlich im Schneidersitz auf einem gelben Ohrensessel, spricht in das Handy auf der Fensterbank, hinter sich eine Bücherwand mit Lichterkette. Unter dem Namen „Seligkeitsdinge“ schafft es die Pastorin aus Büdelsdorf wie aktuell keine andere Geistliche in Deutschland, die Menschen über soziale Medien zu erreichen. Nun setzt Teske zum großen Sprung an: Sie hat gute Chancen, am Dienstag in den gewichtigen Rat der evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewählt zu werden.

Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist das mit einer Regierung vergleichbare Gremium der Gemeinschaft aus allen 20 Landeskirchen mit rund 20,2 Millionen Protestanten. Dieses 15-köpfige Gremium aus Theologen und Laien hat die Aufgabe, die EKD zu leiten und nach außen zu vertreten. Der Rat trifft sich in der Regel einmal im Monat. Auf der digitalen Synodentagung vom 7. bis 10. November in Bremen werden 14 Ratsmitglieder für die Dauer von sechs Jahren neu gewählt. 21 Kandidaten und Kandidatinnen stehen auf der Nominierungsliste. Das 15. Mitglied ist die im Mai gewählte Präses der Synode, Anna-Nicole Heinrich. Aus der Mitte des Rates wählen Synode und Kirchenkonferenz gemeinsam den Ratsvorsitzenden und seinen Stellvertreter. Bisheriger Ratsvorsitzender ist der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Am Mittwoch wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für ihn gewählt.

Unter den 22 Kandidaten sind honorige Leute: Bischöfinnen, Professoren, Staatssekretärinnen, Kirchenpräsidenten. „Neben diesen Menschen kandidieren zu dürfen, das ist groß für mich“, gibt Teske zu. Als ihr der Ratsausschuss vorschlug, sie auf die Nominierungsliste zu setzen, war sie „sehr gerührt und musste weinen“. Sie spricht offen über ihre Schwächen und Gefühle. „Das macht mich stark“, sagt sie und erklärt, warum sie noch gewählt werden sollte: „Ich bin die einzige Gemeindepastorin, ich weiß, wie es an der Basis aussieht, und ich weiß, wie man die Menschen erreicht, die nicht mehr in die Kirche gehen und uns nicht mehr zuhören.“

Für Teske gibt es keine Tabuthemen

Schon mit 14 wollte Teske Pastorin werden. Sie wuchs auf in demselben Ort in der Uckermark, aus dem auch Kanzlerin Angela Merkel stammt. Eine Freundin war Pastorentochter und führte sie in die Kirchengemeinde ein. Heute arbeitet „Phine“, wie sie sich selbst nennt, in Büdelsdorf. Dort lebt sie alleinerziehend mit Tochter (6) und Sohn (8) im Pastorat, ihr Ex-Mann lebt zwei Straßen weiter. Sonntags predigt sie, traditionell im Talar gekleidet, vor 20 bis 25 Gemeindemitgliedern, die meisten sind 70 und älter.

„Ich bin Pastorin in Büdelsdorf und im Internet.“ Josephine Teske postet unter dem Namen @seligkeitsdinge Fotos und Geschichten aus ihrem Leben auf Instagram. Quelle: Josephine Teske/ Privat/ @seligkeitsdinge

Die Idee, auf Instagram mehr als nur private Fotos zu posten, kam ihr etwa vor etwa drei Jahren im Vikariat. Sie stellte fest, dass sich die Leute für ihre Gedanken interessierten, als sie Tabuthemen ansprach „wie Menstruation und die Vulva – das sind natürlich keine Sachen, über die ich jeden Tag rede, schon gar nicht in der Gemeinde mit den Senioren“.

Anfangs habe man ihr Selbstdarstellung vorgeworfen, sie halte nur ihr Gesicht in die Kamera. Doch der Erfolg gibt ihr recht. Über 31.000 Menschen folgen ihr alleine auf Instagram. Ihre Abonnenten sind zu 80 Prozent Frauen im Alter zwischen 20 und 40 – eine Zielgruppe, die die Kirche heute kaum noch erreicht.

Ihre Followerinnen lieben es, wenn Teske offen über ihre Gefühle postet

Ihr Erfolgsrezept: „Ehrlichkeit, vollkommene Ehrlichkeit.“ Tatsächlich schreibt und spricht sie mit entwaffnender Offenheit. Gesteht ihre Zweifel, ob sie den richtigen Beruf hat, ob ihr Körper okay ist. Gibt zu, dass sie sich manchmal dumm fühlt und Ängste hat. Offenbart, dass sie weinen muss, weil die Belastung mit Beruf und Kindern zu viel ist. Schreibt über ihre Fehlgeburt, über Schmerz, Trauer und Scham, über Liebe und Leidenschaft.

Und ihre Followerinnen aus ganz Deutschland, die fühlen mit ihr, sie fühlen sich verstanden. In unzähligen Kommentaren lassen sie es „Phine“ wissen: „Du bist so eine super Frau und Vorbild für mich und die coolste Pastorin ever, weil du so echt bist“, schreibt zum Beispiel eine. „Auch wenn ich nicht viel mit Kirche am Hut habe, denke ich immer: Wärest du hier bei uns Pastorin, würde ich regelmäßig in deine Gemeinde kommen.“

Immerhin können Menschen aus der ganzen Republik Teskes Andachten regelmäßig im Internet ansehen. Nach jeder Predigt stellt sie eine Frage passend zum Thema. Zuletzt: „Was wollt ihr loslassen?“ Live dabei 262 Followerinnen, die für alle sichtbar und teils unter Klarnamen antworten: meinen Ex-Freund, meine Depression, meinen unerfüllten Kinderwunsch, meine krassen Erwartungen, meine Prüfungsangst, meinen Job, meine erwachsenen Kinder...

„Ein wunderschöner Ort im Internet“ ohne Hass, Hetze und Werbung

Hass, Hetze, Beleidigungen – sonst in sozialen Medien an der Tagesordnung – tauchen nicht auf. „Meine Andachten zeigen, was man im Internet für einen wunderschönen Ort schaffen kann, wo Menschen ehrlich miteinander sind. Es wurde noch nie ausgenutzt. Im Gegenteil: Die sagen sich gegenseitig, ich fühle und bete mit dir.“

Immer wieder Selfies. Das muss sein, um Erfolg zu haben, sagt Josephine Teske. „So funktioniert das Medium.“ Quelle: Josephine Teske/ Privat/ @seligkeitsdinge

Die Pastorin ist sich ihrer Verantwortung bewusst: „Als Influencerin habe ich großen Einfluss auf diese Menschen.“ Sie will keine Schönheitsideale vermitteln. Sie will auch kein Geld im Internet verdienen. Was sie will dann? „Die Welt verbessern, nichts weniger – und zwar mit der Botschaft Jesu.“ Teskes Plan geht auf: „Täglich klicken 15.000 Leute meine Storys an, da kann ich einfach mal das Evangelium in die Welt knallen.“