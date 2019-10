So ist die Zahl der Pendler in SH gestiegen

Kiel

Im vergangenen Jahr kamen etwa 60.000 Menschen zum Arbeiten in die Landeshauptstadt – 29 Prozent mehr als noch im Jahr 2000. Zugleich stieg die Zahl der Auspendler im selben Zeitraum um knapp 48 Prozent auf nunmehr 27.000. In Neumünster stieg die Zahl der Einpendler sogar um 64 Prozent (Auspendler: plus 38,9 Prozent).

Pendler in Schleswig-Holstein : IG Bau schlägt Alarm

"Das ist der absolute Wahnsinn", sagte Gewerkschaftssekretärin Susanne Welzk von der IG Bauen-Agrar-Umwelt. Ihre Organisation hatte die Zahlen zuvor ausgewertet. Der Trend sei alarmierend. "Auf der einen Seite steigen die Mieten in den Städten, auf der anderen Seite ist die Infrastruktur im ländlichen Raum unzureichend. Aber ohne Auto kommen die Menschen nicht an den Arbeitsplatz." Die Entwicklung sei fatal, weil Pendeln nicht nur mit hohen Kosten verbunden sei, sondern auch die Umwelt belaste und im schlimmsten Fall sogar krank mache. Die IG Bau-Vertreterin forderte die Landespolitiker auf, schnell den sozialen Wohnungsbau anzukurbeln und den Nah- und Fernverkehr zu verbessern.

Lesen Sie auch

Kein Busverkehr: Abgehängt auf dem Dorf

ADAC : Pendler finanziell stärker entlasten

Beim ADAC reagierte man auf die neuen Zahlen wenig überrascht. "Wenn die Immobilienpreise in der Stadt steigen, ziehen die Menschen aufs Land", sagte Sprecher Ulf Evert. "Logisch, dass dann mehr Verkehr entsteht. Wir brauchen nicht nur eine Infrastruktur, die dieser Entwicklung gerecht wird. Mobilität muss vor allem bezahlbar bleiben." Dazu gehöre, dass Pendler finanziell stärker entlastet werden, als es die Bundesregierung bisher plant.

Verkehrsströme: Landesregierung hat Gutachten in Auftrag gegeben

Nach Angaben eines Sprechers des Wirtschaftsministeriums hat die Landesregierung ein Gutachten für ein umfassendes Verkehrsmodell in Auftrag gegeben. Anhand der Analyse der Verkehrsströme im Tages-, Wochen- und Saisonverlauf sollen zielgenauere Entscheidungen gefällt werden, wo es sich lohnt, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen und wo das Auto durch private oder kommerzielle Fahrgemeinschaften ergänzt werden kann. Schleswig-Holstein habe sein Bahnangebot deutlich verbessert. Entscheidender sei aber, dass sich die Lebensentwürfe verändert hätten. "Es greift zu kurz, die Zahl der Ein- und Auspendler allein am Wohnraum festzumachen. Je mehr Haushalte mit Doppelverdienern vorhanden sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Arbeitnehmer nicht am Wohnort Arbeit hat."

Lesen Sie hier auch den Kommentar von Christian Hiersemenzel.

Pendler : CDU wirft Rathaus Kiel Versäumnisse vor

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Hans-Jörn Arp, bewertete die Entwicklung zunächst positiv. "Kiel scheint ein attraktiver Standort für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu sein", sagte er. Dann wandte er sich gegen die SPD-geführte Rathausspitze – es ist OB-Wahlkampf. "Leider hat die Stadt es in den vergangenen Jahren versäumt, genügend Wohnraum zu schaffen. Da waren die umliegenden Gemeinden und Kreise schneller und innovativer." Beim Straßenbau habe die Jamaika-Landesregierung im Übrigen viel geleistet. Auf den Baustellen werde nicht geflickt, "sondern angepackt, neu gemacht und ausgebaut".

SPD verweist auf sozialen Wohnungsbau in Kiel

Die Kieler SPD-Abgeordnete Özlem Ünsal forderte dagegen eine stärkere Offensive für bezahlbaren Wohnungsbau in den Städten. "So verhindern wir auch, dass Bevölkerungsschichten bis in die Mitte der Gesellschaft aus Stadtteilen verdrängt und im schlimmsten Fall aus der Stadt ziehen und unzumutbar pendeln müssen." Ünsals Kollege Kai Vogel machte sich für den Bau einer Stadtregionalbahn in Kiel stark. Langfristig setze man auf einen kostenfreien Nahverkehr.

Auch interessant

Per S-Bahn von Kiel nach Hamburg?

Grüne sprechen von öffentlichem Nahverkehr

Autos? Der Grünen-Verkehrspolitiker Andreas Tietze sprach lieber von verlässlichen, möglichst CO2-freien Verbindungen per Bus und Bahn, von gut ausgebauten Radwegen und bezahlbaren Jobtickets. "Eine nachhaltige Mobilitätspolitik wird sowohl Pendlern als auch dem Klima helfen."

FDP will Landesbauordnung entrümpeln

Bei der FDP setzt man dagegen auf eine Entrümpelung der Landesbauordnung. "Fehlender Wohnraum darf nicht dazu führen, dass Menschen ins Umland flüchten müssen", sagte Oliver Kumbartzky. "Diesen Trend müssen wir aufhalten. Deshalb werden wir das Bauen von Wohnraum massiv erleichtern." Darüber hinaus bringe man die Infrastruktur auf Vordermann – für Bus und Bahn, für Radler, aber eben auch Tausende von Pendlern.