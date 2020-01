Diese Drehorte erlangten Berühmtheit

Schleswig-Holstein

Die tote Abiturientin aus dem Krimi „Das Mädchen am Strand“ wird in einem Waldstück gefunden. Der Drehort befindet sich an der Ostseeküste, genauer: in Schwedeneck, wo der gruselig wirkende Wald vor der Steilküste liegt. Auch der „Tatort“ aus Kiel „Borowski und das Haus am Meer“ wurde in dem Wald gedreht.

Stummfilm "Nosferatu" wird 1922 in Schleswig-Holstein gedreht

Der Geisterwald ist aber nur einer von unzähligen Filmdrehorten in Schleswig-Holstein. Schon vor fast 100 Jahren, im Jahr 1922, kam der deutsche Stummfilm „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ in die Kinos. Der Horrorfilm handelt vom blutsaugenden Vampir Graf Orlok, der Schrecken über seine Heimatstadt Wisborg bringt. „Nosferatu“ gilt als eines der wichtigsten Werke des Weimarer Kinos. Gedreht wurde der Horrorstreifen unter anderem in Lübeck und auf Sylt.

Roman Polanski drehte für Kinofilm auf Sylt

Nach Sylt verschlug es auch Starregisseur Roman Polanski. Auf der Nordseeinsel drehte der heute 86-Jährige im Jahr 2009 Szenen für den Kinofilm „Der Ghostwriter“. Die Gemeinde List doubelte für den Film die US-Ferieninsel Martha’s Vineyard. Für den Thriller wurde der Lister Hafen umdekoriert. Insgesamt spielt Sylt aber nur eine Nebenrolle in dem Film, der 2010 mit dem Europäischen Filmpreis prämiert wurde.

"Morden im Norden" spielt in Lübeck

Eine Hauptrolle nimmt die Stadt Lübeck in der ARD-Krimiserie „Morden im Norden“ ein. Hauptkommissar Finn Kiesewetter ermittelt seit 2012 in der Hansestadt. Drehorte für die Serie sind Lübeck und Hamburg, Teile der Serie entstehen auch an der Ostseeküste. Die siebte Staffel mit 16 neuen Folgen soll im Laufe des Jahres ausgestrahlt werden.

Bad Segeberg war Drehort für "Die Schwarzwaldklinik"

Selbst die „Schwarzwaldklinik“ aus den 80er-Jahren spielte einmal im Norden. Die elfte Folge der Arztserie wurde zum Teil in der Kalkberghöhle in Bad Segeberg gedreht. Dort verletzt sich in der Serie Bertram, der Sohn von Doktor Schäfer. Wie er von der Höhle in Segeberg so schnell in die Schwarzwaldklinik eingeliefert werden konnte, bleibt unklar. Das Vorbild der Klinik liegt in der Nähe von Freiburg – rund 675 Kilometer Luftlinie von Bad Segeberg entfernt. Die Folge kann in der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

