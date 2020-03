Wann dürfen wir wieder normal leben, Herr Günther?

Kiel

Herr Ministerpräsident, haben Sie sich schon auf Corona testen lassen?

Daniel Günther: Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Ich fühle mich auch gesundheitlich fit. Es sind angespannte Zeiten, in denen man eine Menge zu tun hat. Aber genauso wie viele andere bin ich bisher nicht getestet worden. Diese Möglichkeit überlasse ich Menschen, für die ein Test im Moment wichtig ist.

Wie viele Stunden arbeiten Sie derzeit am Tag?

Oha! Die zähle ich, ehrlich gestanden, nicht. Ich fahre nach wie vor jeden Morgen ins Büro. Es gibt natürlich derzeit keine Veranstaltungen, die ich in normalen Zeiten gern besucht hätte. Nach der letzten Telefonrunde eines jeden Tages habe ich deshalb die Möglichkeit, nach Hause zu fahren. Ab und zu schaffe ich es sogar, meine Töchter ins Bett zu bringen. Danach arbeite ich meistens zu Hause auf dem Sofa noch weiter, beantworte Mails und führe Telefonate. Das geht oft bis spät in den Abend hinein.

Was vermissen Sie in diesen Wochen am meisten?

Was wirklich fehlt, das dürfte den meisten anderen ähnlich gehen, sind soziale Kontakte; dass man einander wirklich in die Augen blicken kann, wenn man sich unterhält – diese ganz normalen Mechanismen der Kommunikation. Alles läuft übers Telefon. Das funktioniert technisch alles ganz ordentlich, aber menschlich bleibt eine ganze Menge auf der Strecke. Genau das sind ja die unschönen Folgen der einschneidenden Maßnahmen, die getroffen werden mussten.

Wann können wir wieder normal leben?

In der jetzigen Phase ist es noch wichtiger, nichts anzukündigen, was nachher nicht umsetzbar ist. Ich glaube, es ist richtig, dass wir auf den Rat der Virologen hören und uns auf einen Zeitraum von etwa vier Wochen konzentrieren mit dem Ziel, die Ausbreitung des Virus so weit wie möglich einzudämmen. Das geht nur mit so harten einschränkenden Kontaktmaßnahmen, die erst einmal bis zum 19. April gelten. Ich gehe davon aus, dass wir in der kommenden Woche die ersten Zahlen bekommen, die uns signalisieren können, ob diese Maßnahmen Wirkung zeigen. Auf dieser Grundlage werden wir dann beraten, wie es nach dem 19. April weitergeht.

Deutschland diskutiert über ein Exit-Szenario. Wie wollen Sie Senioren und Risikogruppen nach einer Lockerung der Kontaktsperre weiter schützen?

Wir werden diese Gruppen auch danach schützen, so viel kann ich schon heute sagen.

Ihr Kabinett berät sich täglich über eine Telefonkonferenz. Erschwert das die Kommunikation?

Zumindest mussten wir uns daran gewöhnen. Ich habe die Telefonkonferenz als ein gutes Mittel gesehen, um unnötige Wege zu vermeiden. Das ist zwar immer noch richtig. Aber dauerhaft nur über das Telefon zu konferieren, ist nichts, was ich mir für die Zukunft wünsche. Der direkte Austausch miteinander gehört nicht nur zum Leben, sondern aus meiner Sicht auch zum Arbeiten.

Am Anfang der Krise gehörten Sie deutschlandweit zu den Regierungschefs, die am schnellsten Fakten geschaffen haben, indem Sie zum Beispiel Restaurants schlossen. Dann sind Ihrer Regierung bei den Zweitwohnungen und der voreiligen Absage an schriftliche Abiturprüfungen zwei Patzer unterlaufen. Liegen die Nerven blank?

So schwer uns die Schließung von Restaurants und Gaststätten gefallen ist, war dies doch ein richtiger Weg, um gesellschaftliches Leben deutlich herunterzufahren. Das haben wir in Schleswig-Holstein sehr früh entschieden, und das wird akzeptiert. Genauso richtig ist es gewesen, dass die Kreise bei den Zweitwohnungen früh ein klares Regelwerk erlassen haben. Mitte März hatten wir noch einen riesigen Ansturm auf die Tourismusorte. Dieser Zustrom ist dank der Maßnahmen an den letzten Wochenenden ausgeblieben. Es bleibt bei unserem konsequenten Weg, keine Touristenströme zuzulassen. Dies gilt auch für Zweitwohnungsinhaber.

Ihre Bildungsministerin ist mit ihrer voreiligen Absage an schriftliche Prüfungen vorgeprescht und hat damit vor allem Tausende Schüler im Norden verunsichert. Sie selbst, Herr Günther, waren darüber nicht erfreut. Warum nicht?

Ich finde wichtig, dass wir nun Klarheit für die Schülerinnen und Schüler haben, dass die Prüfungen stattfinden. Es ist ein einheitliches Vorgehen der Kultusminister erreicht worden. Natürlich hätte ich mir das ohne Irritationen gewünscht. Dann wäre diese Botschaft auch noch präziser angekommen. Das ist in Krisenzeiten wichtig. Ohne den Druck von Karin Prien hätten wir die Klarheit nicht erreicht, die wir rechtzeitig vor Beginn der Ferien brauchten.

Wird das Abitur zur Chefsache, muss sich Frau Prien mit Ihnen enger abstimmen?

Das Abitur liegt in den Händen der Bildungsministerin, die seit nun fast drei Jahren in Schleswig-Holstein ausgezeichnete Arbeit leistet. Diesen Job wird sie weiterhin hervorragend machen und die Vorbereitung der Abiturprüfungen natürlich in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium auf den Weg bringen.

Die Termine stehen nach wie vor unter Vorbehalt.

Im Moment steht alles, was wir tun, unter dem Maßstab, wie sich die Ausbreitung des Virus entwickelt. Das ist auch nicht anders möglich. Die Regierung tagt auch deshalb so regelmäßig, um gegebenenfalls auf neue Lagen zeitnah reagieren und handeln zu können.

Baden-Württemberg erwägt, den Notstand auszurufen und für die Polizei Unterstützung von der Bundeswehr anzufordern. Ist das auch ein Szenario für Schleswig-Holstein?

Wir haben sehr klare Regelungen getroffen, die uns in die Lage versetzen, die Herausforderungen, die wir im Moment haben, zu bestehen. Die Strukturen sind in Schleswig-Holstein sehr gut aufgestellt. Ich sehe derzeit keinen Grund, daran etwas zu ändern.

Wie schnell wird sich Schleswig-Holstein von der Krise erholen?

Ich setze darauf, dass wir uns in Deutschland insgesamt und damit auch in Schleswig-Holstein von dieser Krise erholen. Priorität bei all dem, was wir tun, muss der Gesundheitsschutz unserer Bevölkerung haben. Klar ist aber, dass alle Maßnahmen, die wir treffen, auch Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und auf die Arbeitsplätze in unserem Land haben. Deswegen treffen wir Entscheidungen immer auch so, dass wir Maß und Mitte halten.

Sind wir schon über dem Berg?

Wir sind noch nicht bei den Höchstzahlen der Verbreitung des Virus angelangt. Deshalb nutzen wir – und zwar mit Hochdruck – die Zeit, um Klinikkapazitäten aufzustocken, um bestmöglich vorbereitet zu sein auf die Behandlung auch schwer erkrankter Menschen. Jeder muss wissen: Wir sind in einer ernsten Lage. Deshalb ist es auch notwendig, dass sich alle an die in dieser Ausnahmesituation geltenden Regeln halten. Das tun die Menschen in Schleswig-Holstein, und dafür bin ich hoch dankbar.

