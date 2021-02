Kiel

Prof. Nippel, welche Zukunft sehen Sie noch für die klassische Bankfiliale?

Peter Nippel: Gegenfragen: Machen Sie Online-Banking? Und wann waren Sie zuletzt in einer Bankfiliale – außer zum Geldabheben?

Ja, mache ich. Es war vor gut sechs Monaten.

Sehen Sie: Der durchschnittliche Privatkunde geht heute nicht mehr in die Bankfiliale, oder zumindest nur noch sehr selten. Das heißt: Das klassische Modell der Bankfiliale an jeder Ecke ist nicht mehr zeitgemäß. Das Filialgeschäft hat längst Konkurrenz bekommen durch Online-Banking – auch aus dem eigenen Haus – oder durch reine Direktbanken. Und jüngst machen auch junge Fintechs mit einer breiten Palette von Angeboten den etablierten Banken Konkurrenz.

Wie wichtig ist die Bankfiliale für den ländlichen Raum?

Längst nicht mehr so wichtig wie noch vor einigen Jahren. Auch Menschen auf dem Dorf erledigen ihre Bankgeschäfte heute größtenteils online oder telefonisch – übrigens nimmt dieser Anteil auch bei älteren Kundinnen und Kunden zu.

Wird Corona zum Sargnagel für die Bankfiliale?

So würde ich das nicht sagen. Aber die Pandemie beschleunigt den Strukturwandel noch. Gerade ältere Menschen meiden den Filialbesuch aus Sorge vor Ansteckung, und wir hatten ja auch schon coronabedingte Schließungen von Zweigstellen. Quasi zwangsläufig machen so immer mehr Menschen die Erfahrung: Es geht auch anders. Das ist beim Banking genauso wie beim Einkaufen: Man gewöhnt sich pandemiebedingt, die Dinge online zu erledigen.

Aber haben nicht gerade öffentlich-rechtliche Sparkassen den Auftrag zur Daseinsvorsorge beizutragen, also auch Bankdienstleistungen in der Fläche bereitzustellen – gerade für Menschen, die nicht so mobil oder internetaffin sind?

Ja, diesen Auftrag haben sie. Aber auch da muss man Grenzen ziehen. Daseinsvorsorge kostet Geld. Von daher kann nicht in jedem Dorf eine Filiale gerechtfertigt werden. Da muss auch eine Sparkasse eine Abwägung vornehmen. Alle Banken haben, auch aufgrund der Zinssituation, große Schwierigkeiten, im klassischen Bankgeschäft Geld zu verdienen, von daher müssen sie die Kosten im Auge behalten. Zu diesen Kosten tragen natürlich auch die Filialen in der Fläche bei – ohne dabei hinreichende Erträge zu liefern. Und die Ertragsseite wird für die Banken durch die Pandemie-Folgen noch einmal deutlich schwieriger.

Zu befürchten ist, dass wir im gewerblichen Mittelstand, in der Gastronomie und dem Einzelhandel eine Zunahme der Insolvenzen sehen werden. Banken und Sparkassen müssen dann vermutlich auch vermehrt Kreditausfälle hinnehmen. Das trifft sicherlich auch die Kreditwirtschaft in unserer Region und zehrt stark an deren Erträgen. Ein kostenintensives Filialgeschäft zu subventionieren, fällt dann noch schwerer.