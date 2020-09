Hamburg

Frau Ministerin, Ihre beiden Jamaika-Koalitionspartner torpedieren Ihre Pläne zur Grundsteuerreform. Ist Ihr Ansatz zu links?

Monika Heinold: Ich habe vorgeschlagen, das Bundesgesetz anzuwenden und wage die These, dass die Große Koalition in Berlin keine linksradikale Politik macht. Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen mit rund 450 Millionen Euro jährlich in Schleswig-Holstein. Deshalb macht mir die Aufkündigung der bisherigen Einigung große Sorge. Wir brauchen zügig Klarheit. Eine Reform erst 2022 auf den Weg zu bringen, wäre verantwortungslos. Im Interesse unserer Kommunen reiche ich deshalb CDU und FDP die Hand, die Debatte noch einmal zu führen.

Noch nicht einmal die rot-grüne Landesregierung in Hamburg will dem Scholz-Entwurf folgen. Hamburg will sich am System des Mietspiegels orientieren und als Berechnungsbasis nur zwei Wohnlagen definieren: normale und gute. Wäre das nicht auch unbürokratischere und kostengünstigere Variante für Schleswig-Holstein?

Im Stadtstaat Hamburg sind die Voraussetzungen andere als im Flächenland Schleswig-Holstein. Ich habe mich bei der Entscheidung für ein Modell eng mit unseren Kommunen abgestimmt. Die Grundsteuer ist eine der Haupteinnahmequellen der Kommunen, mit der sie Kitas und Daseinsvorsorge finanzieren. Mein Ziel ist eine Reform, welche die kommunalen Einnahmen sichert, gerecht ist und den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich hält. Mit der Übernahme des Bundesmodells wären diese Ziele erreicht. Zudem wäre es für Schleswig-Holstein eine wirtschaftliche Variante, da wir bei der Programmierung im Verbund mit anderen Ländern Kosten sparen könnten. Wir rechnen derzeit mit einem einstelligen Millionenbetrag, während Baden-Württemberg für die Programmierung seines eigenen Modells rund 40 Millionen Euro eingeplant hat.

Ihre Verwaltung arbeitet bereits an der Umsetzung der Reform, sagen Sie. Lässt sich der Zug noch stoppen?

Ja, die Verwaltung hat nach der Jamaika Entscheidung im Frühjahr mit der Umsetzung der Reform begonnen, aber noch ist es nicht zu spät um sich für ein anderes Modell zu entscheiden. Der Ball liegt jetzt im Spielfeld von CDU und FDP. Es wäre gut, wenn die beiden Fraktionsvorsitzenden, denen das Thema so sehr am Herzen liegt, als Beratungsgrundlage zügig einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorlegen, der sicherstellt, dass wir auch Kommunen weiterhin mit an Bord haben. Damit könnte die parlamentarische Beratung nach einer Einigung in der Jamaika-Koalition schon im Herbst beginnen und wir könnten den Zeitrahmen noch halten. Wenn wir für ein neues Modell mehr Personal in der Steuerverwaltung und mehr Haushaltsmittel brauchen, bin ich mir sicher, dass CDU und FDP auch dafür Finanzierungsvorschläge machen werden.

CDU und FDP kündigen an, die Grundsteuer gegebenenfalls zum Wahlkampfthema zu machen und ärgern sich über den unabgestimmten Vorstoß des Umweltministers Jan Philipp Albrecht zu Klimazielen. Wie bewerten Sie das als mögliche Spitzenkandidatin der Grünen?

Personelle Fragen klären wir als Grüne im Jahr 2021. Inhaltlich sind wir klar positioniert. Die Klimaziele zu erreichen, hat für die Grüne Partei oberste Priorität. Und natürlich fordern wir in der Koalition ein, dass beim Klimaschutz Nägel mit Köpfen gemacht werden. Unabhängig davon eignet sich das Thema Grundsteuer nicht für den Wahlkampf. Dafür steht für unsere Kommunen zu viel auf dem Spiel.

Sie hatten sich im Frühjahr in der Koalition darauf geeinigt, dass Schleswig-Holstein die Länderöffnungsklausel nicht zieht. Davon wollen CDU und FDP nichts mehr wissen. Wird es bis zur Wahl öfter vorkommen, dass die Partner ihre Pläne gegenseitig blockieren?

Ich werbe dafür, auch künftig fair miteinander umzugehen. Jamaika funktioniert nur, wenn wir Argumente austauschen und immer wieder aufeinander zugehen.

Interview: Christian Hiersemenzel