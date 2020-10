Herr Carstensen, sind die 3000 jüdischen Menschen in Schleswig-Holstein gut genug geschützt?

Der Vorfall in Hamburg zeigt, dass wir nicht in die Köpfe der Menschen hineinsehen können. Dass verblendete Gewaltbereite über die Straße gehen, ist nicht zu verhindern. Insofern würde ich sagen: Ein absoluter Schutz ist schwer zu erreichen. Aber wir haben aus Halle gelernt. Wir haben Polizei an wichtigen Stellen in Containern installiert, haben Streifen in Fahrzeugen und zu Fuß verstärkt.

Anzeige

Und alle – von Polizei über Verfassungsschutz bis zum Landeskriminalamt – sind aufmerksam und reagieren sehr schnell, wenn es Verdachtsmomente etwa durch Personenbeobachtungen gibt. Unsere Landespolizei zum Beispiel tauscht sich kontinuierlich mit den jüdischen Gemeinden aus und berät diese auch mit Blick auf die Intensivierung sicherheitstechnischer Aspekte. Ich denke, wir bieten in Schleswig-Holstein unseren jüdischen Mitmenschen einen guten Schutz. Aus Hamburg jetzt Schlüsse zu ziehen, ist noch schwer, weil wir zu wenig über den Täter wissen.

Auf Schulhöfen, so berichten Lehrkräfte, wird „Du Jude!“ wieder als Schimpfwort benutzt. Was löst das in Ihnen aus?

Das löst bei mir Entsetzen und auch ein bisschen Scham aus, weil ich die deutsche Geschichte kennen. Deshalb begrüße ich es, dass unsere Bildungsministerin Karin Prien dem Thema Juden und jüdisches Leben im Unterricht mehr Platz einräumen will. Solche antisemitischen Äußerungen sagen aber auch etwas aus über den Umgang von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern untereinander.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

Befürchten Sie, dass Corona auch bei uns den Antisemitismus anheizt?

Ich stelle fest, dass Impfgegner auf Protestdemonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen mit einem Judenstern herumlaufen und Verschwörungstheoretiker versuchen, neben Bill Gates und anderen auch jüdischen Menschen die Corona-Pandemie anzulasten. Wie man mit diesen Demonstranten umgehen soll – da bin ich ein wenig ratlos.

Ich fürchte, sie sind Argumenten nicht zugänglich. Diese Leute haben gravierende Defizite im Wissen um unsere Geschichte. Der Judenstern war im Nationalsozialismus eines der folgenschwersten Mittel, fast so etwas wie ein Fadenkreuz, das ausdrückte: Ihr könnt euch bei eurer Aggression auf diese Menschen konzentrieren.

Wie können wir Schleswig-Holsteiner im Alltag Antisemitismus entgegenwirken?

Das Problem ist: Fast jeder hat eine feste Meinung über jüdische Menschen. Aber wenn ich frage: Hast Du denn schon einmal einen Juden kennengelernt, kennst Du den Friedhof in Friedrichstadt oder Elmshorn und weißt du, welche wichtigen Beiträge Juden als Bürger, Wissenschaftler und Künstler in unserer Gesellschaft geleistet haben, dann kommt meistens ein Nein. Dabei bieten die jüdischen Gemeinschaften mit dem Projekt „Meet a jude“ – also „Triff mal einen Juden“ eine gute Möglichkeit zum Kennenlernen. Da wünsche ich mir viel mehr Begegnungen, Offenheit.

Aber auch wir - die Parteien - müssen mehr tun, weil wir zur Willensbildung des Volkes beitragen müssen. Dazu gehört auch, Bewusstsein zu schaffen für das jüdische Leben in Schleswig-Holstein. Ich war kürzlich auf Föhr und habe erlebt, mit wie viel Anerkennung dort noch heute einer jüdischen Familie gedacht wird. So etwas fehlt an vielen Stellen im Land.

Lesen Sie auch: Hamburger Synagoge - Die Suche nach den Motiven läuft