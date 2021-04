Kiel

Das sei ein guter Anfang, reiche aber nicht, sagen die SPD-Abgeordnete Özlem Ünsal und der Landesbeauftragte der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland, Johannes Hesse im Interview mit KN-online.

Einige Einzelhändler sind in den vergangenen Monaten in Schieflage geraten, selbst große Ketten haben Filialschließungen angekündigt. Was muss passieren, damit Innenstädte nicht veröden?

Ünsal: Die Lage war schon vor Corona nicht einfach. Aber die Pandemie hat die Strukturprobleme und Funktionsverluste unserer Innenstädte verschärft. Die Karstadt-Schließungen waren für viele ein Schockmoment. Ich befürchte, dass sich Leerstände und Geschäftsschließungen in den nächsten Monaten fortsetzen. Deshalb bin ich froh, dass wir als SPD ein Zehn-Millionen-Landesprogramm verhandeln konnten. Das kann aber nur ein Einstieg sein. Um Innenstädten neues Leben einzuhauchen, brauchen wir eine echte Trendwende. Dafür ist eine breitangelegte Offensive mit Partnern nötig, die mit ausreichend Fördergeld hinterlegt ist.

Hesse: Stadtmarketing ist durch öffentlich-private Partnerschaft finanziert. Von Händlerseite brechen uns aber derzeit bis zu 70 Prozent der Beiträge weg. Für die Kommunen ist Stadtmarketing eine freiwillige Aufgabe. Wenn Geld im Topf ist und die Entscheidungstragenden diese Aufgabe als wichtig wahrnehmen, funktioniert das. Kiel ist ein absolutes Positivbeispiel. Aber im Land gibt es einige Kommunen, die uns schnell vergessen, wenn ihnen etwas anderes dringlicher erscheint. Stadtmarketing muss zur Pflichtaufgabe werden. Unsere Rolle hat sich stark verändert. Wir sind zu Hauptmoderatoren der Transformation geworden.

Es gibt doch bereits Förderprogramme von Bund und Ländern. Warum reichen die nicht?

Hesse: Die bisherige Städtebauförderung unterstützt vor allem Studien, Strategieentwicklung und Bauliches. So landen wir gern in der Falle, dass es zwar hervorragende Konzepte gibt und eine sehr gute Durchforschung der Bedarfe. Aber die Umsetzung klappt nicht, weil dafür kein Personal bezahlt werden kann. Da bricht Förderung zu früh ab. Empfängerinnen der Gelder können ausschließlich Kommunen sein. Das Stadtmarketing ist also auf den Willen der Verwaltung angewiesen, bürokratisch aufwendige Anträge für die Gelder zu stellen. Es müsste Programme geben, die direkt ins Stadtmarketing fließen.

Wenn ein Geschäft leersteht, wäre es eigentlich Aufgabe des Hausbesitzers, einen neuen Mieter zu finden, und nicht die einer Kommune oder des Stadtmarketings. Ist es vielen egal, wenn ihre Immobilie ungenutzt bleibt?

Ünsal: Wir beobachten in vielen Regionen hohe Mieten, Leerstände und Spekulationsobjekte, die Ortszentren für neue Ansiedlungen extrem unattraktiv machen. Eigentümern und Maklern kommt eine Schlüsselfunktion zu. Darauf haben wir nicht überall genügend Fokus gelegt. Das liegt zum Teil daran, dass wir es mit Besitzern oder großen Fondsgesellschaften aus der Ferne zu tun haben.

Hesse: Je weiter die Eigentümer vom Ortsgeschehen weg sind, desto schwieriger wird es. Kleinere Städte haben es oft leichter – nehmen wir Heide, Friedrichstadt oder Eutin als Beispiel. Wenn man einander kennt, ist die Wahrscheinlichkeit, einen gemeinsamen Weg zu finden, höher. Bei Investmentfonds markiert die zuletzt erzielte reale Mieteinnahme den Gegenwert im Gesamtbündel. Die Mieten, die mit großen Ankermietern früher erzielbar waren, sind längst nicht mehr zu bekommen. Das Interesse, billiger zu vermieten, ist aber gering. Lieber schreiben Fonds den Gebäudewert ab, statt sich um den Wechsel zu einer ortsgesunden neuen Nutzung zu bemühen.

Große Ankermieter, die über mehrere Stockwerke gehen wollen, gibt es ohnehin nicht mehr viele. Der Trend geht doch zur kleineren Verkaufsfläche...

Hesse: Genau, die künftigen Geschäfte konzentrieren sich aufs Erdgeschoss. Aber um die anderen Stockwerke anders zu nutzen, sind Umbauten nötig, und das ist mit Kosten verbunden.

Ünsal: Und die Eigentümer, die gern ihre Gebäude zu multifunktionalen Flächen umbauen und Wohnraum in den Obergeschossen schaffen wollen, stoßen auf bürokratische Hürden. Wir brauchen eine deutlich verschlankte Baugesetzgebung für zeitgemäße Nutzungsänderungen. Es muss leichter werden, bauliche Änderungen von Bestandsimmobilien zu beantragen. Reine Einkaufszonen, die nach Ladenschluss zu toten Orten verkommen, sind nicht der richtige Zeitgeist.

Sie würden sich mehr Wohnraum wünschen. Wollen die Bürger überhaupt mitten in der Fußgängerzone leben?

Ünsal: Ich würde sagen, wohnen in der Innenstadt wird immer hipper. Aber es darf nicht nur um hochpreisige Lofts gehen, das ist mir als Sozialpolitikerin wichtig, sondern auch um bezahlbaren Wohnraum. Kommunen brauchen Unterstützung für Potenzialanalysen über verfügbare Flächen, um überhaupt feststellen zu können: Wie viel Wohnraum könnte generiert werden?

Hesse: Mehr Wohnraum wäre wünschenswert, jedoch muss uns bewusst sein, dass wir nicht überall alles gleichzeitig haben können. Wir müssen aufpassen, dass wir durch eine Funktionsvielfalt keine Konflikte heraufbeschwören. Kultur im öffentlichen Raum und Gastronomie spielen für ein Quartier eine große Rolle. Für eine Person, die dort lebt, kann das aber auch eine Störung bedeuten.

Ünsal: Der Mix muss natürlich stimmen.

Wie sollen Kommunen reagieren, wenn Eigentümer nicht am Wandel mitarbeiten? Selbst leerstehende Immobilien kaufen und ihre Wünsche verwirklichen?

Hesse: Es muss nicht immer so weit gehen. Um Quartiere gemeinsam zu entwickeln, sollten Kommunen allerdings Maklern oder Vermietern Anreize geben können, bestimmte Mieter zu präferieren, die gut an den Standort passen. Leerstand ist nicht immer böse, er bedeutet auch Verfügbarkeit von Raum für Wandel.

Ünsal: Kommunen müssen die Möglichkeit zum Zwischenerwerb von Gebäuden haben. Wenn sie leer stehen, sollte die öffentliche Hand darauf Zugriff bekommen, um Verfügungsgewalt über die Objekte zu erlangen. Ich weiß, dass das sehr kontrovers diskutiert wird, weil es möglicherweise um Eingriff in Eigentum geht. Es gibt aber erfolgreiche Beispiele aus anderen Ländern wie Nordrhein-Westfalen, wo die Regierung ein finanzstärkeres Förderprogramm aufgesetzt hat und Mittel auch für Anmietungen sowie den Ankauf von Immobilien abgerufen werden können. So ähnlich kann ich mir das auch für uns vorstellen.