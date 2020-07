Heiner Garg (FDP) vertritt eine harte Linie, wenn es um die Bekämpfung der Corona-Pandemie geht. In Sachen Einreiseverbot für Lebenspartner kämpft er ebenso leidenschaftlich gegen die konsequente Haltung der Bundesregierung – und macht Politik in eigener Sache: Denn sein Partner lebt in New York.